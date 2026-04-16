70 procent minder kosten en 10 keer sneller: zo maken modewebshops razendsnel productbeelden

Wie vandaag een (mode)webshop runt, weet dat beeld álles is. Je kunt het beste product van de wereld verkopen, maar als de foto niet overtuigt, scrolt je potentiële klant gewoon door. Wat Desmond Boateng de laatste maanden opvalt, is dat het visuele marketinglandschap in een razend tempo verandert, en dat heeft alles te maken met AI, schrijft hij in zijn expertblog.

In mijn vorige blogs schreef ik al over hoe AI-gegenereerde beelden je conversie kunnen verhogen en hoe je als ondernemer AI als denkkracht kunt inzetten. Maar wat er nu gebeurt in de mode-e-commerce gaat een stap verder. De manier waarop merken hun producten visueel presenteren, en vooral wat dat kost, verschuift fundamenteel. En dat biedt kansen voor iedere ondernemer, niet alleen voor de merken met diepe zakken.



Van fotostudio naar AI-studio

Laten we eerlijk zijn: traditionele productfotografie voor mode is een kostbare aangelegenheid. Een gemiddelde fotoshoot voor een collectie (denk aan modellen, fotograaf, studio, haar en make-up, en nabewerking) kost al snel duizenden euro’s per dag. Voor een merk dat meerdere collecties per jaar lanceert met honderden Stock Keeping Units (SKU’s), lopen die kosten op tot tienduizenden euro’s per jaar. En dan heb ik het nog niet eens over de tijd: van het plannen van een shoot tot de uiteindelijke oplevering van het beeldmateriaal ben je weken verder.



AI verandert dit plaatje compleet. Met de opkomst van generatieve beeldtechnologie kunnen modemerken nu vanuit een simpele flatlayfoto, een kledingstuk dat plat gefotografeerd is, een volledige on-modelproductfoto genereren. Geen studio, geen modellen boeken, geen weken wachten. Het resultaat? Fotorealistische beelden die in minuten klaar zijn.



Platformen spelen hier slim op in. Via sommige tools upload je een flatlayfoto van je product en genereert AI een professioneel sfeerbeeld, compleet met achtergrond en context. Ik creëerde zelf de tool Floowy.ai. Met de Fashion Studio binnen de tool ga je nog een stap verder: daar wordt je kledingstuk getoond op een AI-gegenereerd model, in de pose, setting en stijl die bij jouw merk past. Wat voorheen een complete productie vergde, doe je nu gewoon vanachter je laptop.

70 procent minder kosten, meer output: van duizenden naar tientallen euro’s

De cijfers liegen er niet om. Een traditionele modefotoshoot levert gemiddeld dertig tot zestig bruikbare beelden op voor zo’n 2000 tot 5000 euro, exclusief nabewerking. Dat is al gauw 45 tot 165 euro per afbeelding. Tel daar de retoucheerkosten bij op, nog eens 25 tot 50 euro per beeld, en je zit op serieuze bedragen.



Met AI-tools verschuift dit drastisch. Merken die overstappen op AI-gedreven productfotografie rapporteren kostenbesparingen van 70 tot 90 procent. Dezelfde hoeveelheid beeldmateriaal dat voorheen duizenden euro’s kostte, genereer je nu voor een fractie van dat bedrag. En het gaat niet alleen om de directe kosten: ook de indirecte kosten zoals planning, logistiek, samples versturen en nabewerking coördineren vallen grotendeels weg.



Voor kleinere modemerken en startende webshops is dit een gamechanger. Waar je voorheen moest kiezen tussen investeren in goede fotografie of je marketingbudget besteden aan advertenties, kun je nu beide doen. Je kunt met beperkte middelen visuele content produceren die eerder alleen haalbaar was voor merken met grote budgetten.



Meer beeld, meer variatie, meer testen

Wat mij persoonlijk het meest enthousiast maakt, is niet alleen de kostenverlaging, maar de schaalvergroting die AI mogelijk maakt. Traditioneel had je per product misschien twee of drie beelden: een witte achtergrond, een sfeerbeeld, en als je geluk had een on-model foto. Met AI kun je van elk product tientallen variaties genereren: verschillende modellen, achtergronden, seizoenen en contexten.



En dat opent de deur naar iets waar marketeers al jaren van dromen: visueel A/B-testen op schaal. Welk beeld converteert beter in je advertenties? Welke setting spreekt jouw doelgroep meer aan? Welk model resoneert het sterkst? In plaats van te gokken op basis van een dure shoot, kun je nu datagedreven keuzes maken.



In een eerder project dat ik begeleidde, zagen we dat het simpelweg vervangen van een standaard productbeeld door een AI-gegenereerd sfeerbeeld al leidde tot een hogere conversieratio. Het verschil was klein in percentage, maar vertaalde zich in duizenden euro’s extra omzet, zonder extra advertentie-uitgaven. Dat is de kracht van beter beeldmateriaal.

Modellen gebruiken waarin je doelgroep zich herkent

Een ander aspect dat vaak onderbelicht blijft: AI maakt het makkelijker om diverse en inclusieve beeldtalen te hanteren. Traditioneel was het boeken van modellen met verschillende achtergronden, lichaamstypes en leeftijden een logistieke en financiële uitdaging. Met AI-tools kun je producten tonen op modellen die daadwerkelijk je doelgroep weerspiegelen, zonder dat de kosten verveelvoudigen.



Dit is niet alleen ethisch wenselijk, het is ook commercieel slim. Consumenten willen zichzelf herkennen in het beeldmateriaal. Een klant die ziet hoe een kledingstuk eruitziet op iemand met een vergelijkbaar postuur, koopt gerichter en retourneert minder. En minder retouren? Dat is pure winst voor je marge.

Minder retouren door betere beelden

Dat brengt me bij een punt dat in de mode-e-commerce nog te weinig aandacht krijgt: het verband tussen beeldkwaliteit en retourpercentages. Uit onderzoek van Investopedia (2024) blijkt dat 22 procent van alle online retouren voortkomt uit het feit dat het product er in het echt anders uitzag dan op de website. En dat percentage ligt bij mode nog hoger: volgens data van Capital One Shopping Research veroorzaken producten die niet overeenkomen met de beschrijving of afbeelding 22 tot 31 procent van alle retouren. De kleur klopte niet. De pasvorm zag er anders uit. De stof voelde anders dan verwacht.



AI-gegenereerde on-model beelden kunnen hier het verschil maken. Wanneer een klant een realistisch beeld ziet van hoe een kledingstuk daadwerkelijk valt op een model, wordt de verwachting beter afgestemd op de werkelijkheid. Minder teleurstelling bij ontvangst, minder retouren, minder kosten. Een win-win voor zowel de klant als de ondernemer.

Hoe begin je als fashion e-commerceondernemer?

Mijn advies is altijd hetzelfde: begin klein, meet het resultaat en schaal op waar het werkt. Pak één productcategorie, genereer AI-beelden naast je bestaande foto’s, en vergelijk de prestaties. Kijk naar je click-through rates, conversieratio’s en retourpercentages. Laat de data spreken.



Met tools als de Flatlay Studio kun je zonder technische kennis je bestaande productfoto’s omzetten naar professionele sfeerbeelden. En als je klaar bent voor de volgende stap, biedt de Fashion Studio de mogelijkheid om complete on-model fotoshoots te genereren vanuit één enkele productfoto.



De drempel is lager dan ooit. En eerlijk gezegd denk ik dat modemerken die nu niet experimenteren met AI-gedreven visuele content, over een jaar achterlopen op hun concurrentie. De technologie is er, de kosten zijn toegankelijk en de resultaten spreken voor zich.

Test, meet, schaal op

We staan aan het begin van een fundamentele verschuiving in hoe mode-e-commerce visueel communiceert. De combinatie van dalende productiekosten, stijgende beeldkwaliteit en de mogelijkheid om op grote schaal te personaliseren, maakt dat AI niet zomaar een trend is. Het is de nieuwe standaard aan het worden.



Wat ik zelf doe bij klanten is simpel: we pakken één productcategorie, genereren AI-beelden naast de bestaande foto’s, en draaien beide varianten in advertenties of op productpagina’s. Binnen twee weken heb je harde data over wat beter presteert. Geen meningen, geen aannames, gewoon cijfers. En tot nu toe hebben die cijfers me nog niet teleurgesteld.



De tools zijn er. De kosten zijn laag. Het enige wat je nodig hebt, is een uurtje om het uit te proberen en de discipline om te meten wat het oplevert.



