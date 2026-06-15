Hartklachten en burn-out leerden Arko dat goede leiders bij personeelstekort beter lui en intelligent kunnen zijn

‘Sorry, geen tijd en geen mensen. We kunnen je opdracht niet aannemen.’ Voor veel ondernemers is dit inmiddels een zin die ze vaker uitspreken dan ze lief is. Niet omdat er geen klanten zijn. Niet omdat er geen vraag is. Maar omdat er geen mensen zijn. En dat doet meer met je dan de meeste ondernemers toegeven, vertelt Arko van Brakel in zijn expertblog.

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Een personeelstekort betekent niet alleen dat je zelf wat extra uren maakt. Het betekent dat je agenda voller wordt, je avonden korter, je vakanties onzekerder en je hoofd steeds drukker. Het betekent ook dat je vaker nee moet verkopen aan klanten die je juist graag had geholpen.



Ondertussen lopen de kosten op. Lonen stijgen, wervingskosten stijgen en de inflatie doet vrolijk mee. Lang niet alles kun je doorberekenen aan klanten. De rek raakt eruit. Niet alleen financieel, maar ook mentaal. Ik spreek veel ondernemers die ooit begonnen vanuit passie, vrijheid en ondernemingszin. Maar die inmiddels vooral bezig zijn met gaten in de planning dichten, mensen vervangen en brandjes blussen.



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De vicieuze cirkel van controle

En daar schuilt een verraderlijk gevaar. Hoe drukker je wordt, hoe minder tijd je hebt om nieuwe mensen goed in te werken. Hoe minder aandacht er is voor coaching en ontwikkeling. Hoe groter de kans dat medewerkers fouten maken. En hoe groter de kans dat jij denkt: ik kan het beter zelf doen.



Logisch. Maar juist dan gebeurt er iets interessants. Je voelt je steeds minder ondernemer en steeds meer controleur. Micromanagement ligt op de loer. Je gaat harder werken, meer controleren en meer zelf doen.



Zo ontstaat een vicieuze cirkel. Je hebt geen tijd meer om aan je bedrijf te werken, omdat je volledig opgeslokt wordt door het werken ín je bedrijf. Je verliest het grote plaatje uit het oog en kijkt anders naar je mensen. Waar je vroeger zag wat iemand kon, zie je nu vooral wat er misgaat. Niet omdat je een slechte ondernemer bent, maar omdat je moe bent. En vermoeidheid vernauwt je blik.

De lessen van stilstand

Ik weet daar helaas alles van. Jaren geleden liep ik zelf tegen een burn-out aan. Later kreeg ik hartklachten, terwijl ik dacht gezond te leven. Achteraf waren dat signalen dat ik te lang was blijven rennen. Te lang gedacht dat ik onmisbaar was. Te lang geloofd dat nóg harder werken de oplossing was. Dat bleek niet zo te zijn.



Sterker nog: de belangrijkste lessen uit mijn ondernemersleven heb ik niet geleerd tijdens periodes van groei, maar tijdens momenten waarop ik gedwongen werd stil te staan. Ik ontdekte dat kwaliteit van leven belangrijker is dan omzetgroei. Dat gezondheid waardevoller is dan een grotere bankrekening. Dat vrijheid niet in je portemonnee zit, maar in je hoofd.



En misschien wel de mooiste les: dat succes voor mij uiteindelijk niet werd bepaald door de grootte van mijn bedrijf, maar door het feit dat onze kinderen stevig, zelfstandig en gelukkig in het leven staan.

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Slimmer leiden in plaats van harder werken

Daarom geloof ik dat veel ondernemers vandaag niet nóg harder moeten werken, maar juist een stap terug moeten zetten. Toen ik ceo was van leiderschapsinstituut de Baak leerde ik iets wat me altijd is bijgebleven: de beste leiders zijn vaak intelligent én lui.



Een goede luie leider is niet onverschillig. Integendeel. Hij blinkt uit in strategische luiheid: zo weinig mogelijk zelf doen om het maximale uit het team te halen. Dat staat haaks op wat veel ondernemers doen zodra de druk oploopt. Want het kan niet zo zijn dat je door personeelstekort je gezondheid, gezin, geluk en financiële toekomst op het spel zet.



Er is namelijk bijna altijd een keuze om het anders te doen, ook al zie je die op dat moment niet.

Ruimte creëren voor oplossingen

Misschien kun je slimmer automatiseren. Misschien kan AI routinematig werk overnemen. Misschien kun je activiteiten uitbesteden. En heel eerlijk? De beste oplossing zit vaak al in de hoofden van je medewerkers. Alleen nemen we te weinig tijd om ernaar te luisteren.



De meeste ondernemers onderschatten bovendien hoeveel impact een paar grote keuzes hebben. De toekomst van je bedrijf wordt meestal niet bepaald door de duizend beslissingen die je dagelijks neemt, maar door vijf of zes grote keuzes gedurende je hele ondernemersleven.



Keuzes over focus. Over technologie. Over je markt. Over leiderschap. Over wat je loslaat en waar je juist extra energie in stopt. En precies daar zit vaak het probleem. Niet dat er geen oplossingen zijn, maar dat we zo druk zijn geworden dat we ze niet meer zien.

Minder, maar beter

Hoe haal je dan concreet de druk van de ketel? Door radicaal te kiezen voor minder, maar beter.



Analyseer welke activiteiten relatief veel stress veroorzaken en weinig opleveren. Stop daarmee. Focus op je meest winstgevende producten, diensten en klanten. Neem desnoods afscheid van klanten die structureel veel energie kosten en weinig bijdragen.



Durf ook je capaciteit eerlijk te begrenzen. Klanten hebben vaak meer begrip voor langere levertijden of beperkte openingstijden dan ondernemers denken.



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Bescherm je team

En denk vooral aan je team. Bescherm de mensen die je al hebt. Behoud van goede mensen is immers de beste vorm van werving. Ga het gesprek aan over werkdruk. Vraag niet structureel om overuren, maar verlaag desnoods tijdelijk de productie. Geef mensen ruimte, autonomie en waardering.



En betrek ze bij de oplossing. Vraag hoe processen slimmer kunnen. Welke administratie overbodig is. Welke taken geautomatiseerd kunnen worden. De mensen op de werkvloer zien vaak als eerste waar winst te behalen valt.



Maak tijd om afstand te nemen Dus als je dit leest terwijl je agenda uitpuilt, je telefoon roodgloeiend staat en je hoofd overloopt: maak tijd.



Niet volgende maand. Niet na de zomer. Nu.



Want soms is een middag afstand nemen van je bedrijf de meest winstgevende investering die je kunt doen. En wie weet ontdek je dan iets wat je allang wist, maar was vergeten: je hebt meer keuzes dan je denkt.



En misschien is juist dát de vrijheid waarvoor je ooit ondernemer bent geworden.