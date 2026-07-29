Het begon in 2022 met een pakketje Koreaanse huidverzorging. Inmiddels is K-Beauty Store van Tamar Vollebregt een miljoenenbedrijf met nu ook een winkel in Amsterdam. De verkoop van haar webshop verdubbelde jaarlijks en koerst dit jaar af op ruim 3 miljoen euro omzet. „Hier lossen we huidproblemen pas op als ze ontstaan, in Zuid-Korea proberen ze die te voorkomen.”

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Met haar gevoelige huid was Tamar Vollebregt al jaren veroordeeld tot een simpele crème. Bij vrijwel alles wat ze probeerde, kreeg ze een ongewenste reactie. Tot ze op TikTok Koreaanse huidverzorging voorbij zag komen: mildere formules, andere ingrediënten en producten die precies waren gericht op het huidtype waarmee zij zelf worstelde.



Ze bestelde een paar producten uit Zuid-Korea en was meteen verkocht. Alleen het bestellen viel tegen: weken wachten, gedoe met de douane en onverwachte kosten. En juist de producten die zij zocht, waren binnen Europa amper verkrijgbaar. „Ik dacht: als ik dit zo fijn vind, ben ik waarschijnlijk niet de enige. Dit moet makkelijker en beter kunnen.”



Dus besloot ze het zelf te regelen. Met een paar honderd euro kocht ze extra voorraad in. Tijdens haar studie Ondernemerschap en Retail Management zette ze de eerste producten op het platform van bol. Twee maanden later stond haar eigen webshop online.

“ Toen had ik door: dit is niet meer gewoon een hype ” Tamar Vollebregt

Groeiende vraag naar Korean skincare

Op Bol draaide het vooral om prijsverschillen van enkele centen. Via haar eigen webshop kon ze bouwen aan een vaste klantenkring, waarop al snel de focus kwam te liggen.



Doordeweeks werkte Tamar aan haar bedrijf en in het weekend in de horeca om „haar boodschappen te kunnen betalen”. Alles wat K-Beauty Store opleverde en wat ze overhield aan haar bijbaan, stopte ze terug in de zaak. Na iets meer dan een jaar kon ze zich volledig op haar bedrijf richten.



Toch wist ze toen nog niet zeker of Korean skincare een blijvertje was. Misschien was het de zoveelste TikTok-hype. In de zomer van 2023 sloeg dat gevoel om: de vraag bleef groeien. „Toen had ik door: dit is niet meer gewoon een hype. Dit gaat een blijvende verandering in de cosmeticabranche teweegbrengen.” Retailexpert Tom Kikkert ziet de populariteit van Aziatische producten in Nederland ook toenemen. Sociale media hebben daar volgens hem een grote rol in gespeeld.



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België en Duitsland

Wat begon met een paar honderd euro aan voorraad, groeide in vier jaar tijd uit tot een miljoenenbedrijf. De afgelopen jaren zijn we eigenlijk ieder jaar verdubbeld of meer dan verdubbeld”, vertelt de 25-jarige Rotterdamse. „Dit jaar gaan we naar verwachting over de 3 miljoen euro omzet heen.” Volgens Tamar gaat inmiddels ongeveer de helft van de onlinebestellingen naar het buitenland, vooral naar België en Duitsland.



Die groei dwong de ondernemer ook anders te gaan werken. „De eerste jaren wilde ik alles zelf doen, van klantenservice en inkoop tot marketing en logistiek. Op een gegeven moment was ik zelf de grootste rem op de groei van het bedrijf.”



Pas toen Tamar taken uitbesteedde, kon K-Beauty Store verder groeien. Ook snelheid bleek belangrijker dan perfectie. „We testen maandelijks ongeveer dertig nieuwe producten. Als iets niet werkt, stoppen we er net zo snel weer mee. Ondernemen draait voor mij veel meer om snel leren dan om trends perfect voorspellen.”

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“ Vooral het menselijke contact en het verrassen van klanten miste ik online ” Tamar Vollebregt

Fysieke winkel langgekoesterde wens

Voor de import werkt K-Beauty Store samen met Nederlandse partijen en leveranciers in Zuid-Korea. „Die hebben direct contact met elkaar, waardoor we eigenlijk nauwelijks problemen hebben met de import.” De producten hebben volgens de twintiger bovendien een keuring voor de Europese markt.



Een fysieke winkel stond al langer op Tamars lijstje. „Vooral het menselijke contact en het verrassen van klanten miste ik online.” In Rotterdam vond ze geen geschikt pand, maar in Amsterdam lukte dat binnen een paar maanden wel.

De K-Beauty Store in Amsterdam. Foto: K-Beauty Store

Eerst proberen, dan pas kopen

Volgens Tamar komen klanten heel bewust naar Amsterdam voor de winkel. Sommigen vertellen dat ze er speciaal voor zijn gekomen, omdat ze de producten dan eindelijk in het echt kunnen proberen. Sommigen steken zelfs ieder weekend even hun hoofd om de hoek om te zien wat er nieuw is.



De zaak moet meer zijn dan een plek om snel iets af te rekenen. Mensen moeten er rustig producten kunnen proberen en advies kunnen krijgen. „We willen een veilige plek creëren waar iedereen zich op zijn gemak voelt om desnoods urenlang producten te proberen.”



Het geheim? Beleving. „We hebben bijvoorbeeld een photobooth in de winkel. Er zijn mensen die daar specifiek voor komen en uiteindelijk toch blijven hangen en nog wat producten meenemen.”



Ook is er elke maand een event. De opvallende winkel belandt geregeld op TikTok. Zo trekt K-Beauty Store niet alleen toevallige voorbijgangers, maar komen ook klanten die het bedrijf online kennen naar Amsterdam. „Zo gaat voor ons ook weer een beetje het balletje rollen.”



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Andere kijk op huidverzorging in Korea

Waarom K-beauty zo aanslaat? Volgens Tamar begint dat bij een andere kijk op huidverzorging. „Wij in het Westen zijn gewend dat we iets pas gaan oplossen als we ergens last van hebben. In Zuid-Korea proberen ze problemen juist te voorkomen.” Dagelijks zonnebrand gebruiken, ook in de winter of wanneer de zon niet schijnt, is daar volgens haar heel normaal.



Ook de aandacht voor wellness onder gen Z’ers helpt mee. „Het past bij een generatie die bewuster bezig is met de dingen die ze doet.” Doordat Koreaanse producten sterk op preventie zijn gericht, kunnen ze volgens Tamar wat milder zijn. „Ze hoeven minder agressieve ingrediënten te gebruiken.”



In het begin kwamen vooral jonge meiden voor K-beauty, zegt Tamar. Inmiddels ziet ze alle leeftijden in de winkel. „Er komen ook vrouwen van in de zeventig binnen voor bijvoorbeeld een anti-agingoogcrème, zonnebrand of een fijne shampoo.”

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Schappen met Koreaanse huidverzorgingsproducten in de K-Beauty Store in Amsterdam. Foto: K-Beauty Store

Mee met TikTok

Korean skincare ligt inmiddels ook bij drogisterijen en prijsvechters. Tamar Vollebregt probeert daar niet simpelweg met een lagere prijs naast te gaan zitten. „Wij willen ons vooral onderscheiden met service.” Dat doet K-Beauty Store met advies in de winkel en via de online klantenservice.



Ook snelheid speelt mee. „Als mensen vandaag iets op TikTok voorbij zien komen, willen we zorgen dat we het in Nederland beschikbaar hebben.” Zo hoopt de Rotterdamse ook klanten binnen te halen die eerder ergens anders bestelden.



Tamar wil het niet bij Amsterdam laten. Rotterdam ligt voor de hand, zegt ze, omdat ze daar zelf vandaan komt. Ook Utrecht vindt ze interessant. „Als we volgend jaar weer willen verdubbelen, moet er in ieder geval nog een winkel bij.”



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