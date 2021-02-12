Brexit: handelsbalans VK verder verslechterd in voordeel van de EU

Erkennen van de problemen die de Brexit heeft veroorzaakt is de eerste stap naar een oplossing. Het klinkt als een Instagramquote, de 21e -eeuwse variant van de tegeltjeswijsheid, maar er zit natuurlijk wel wat in.

Anekdotes van Britse consumenten die door extra bureaucratie ineens 30 tot 200 procent bij moeten betalen voor een online aankoop zijn mediageniek en brengen het onder de aandacht bij een bredere groep mensen. Maar, de echte problemen zitten op het moment bij de Britse export. Die is met 68 procent ingestort.

Verandering visexport door Brexit

Een kreeftenkweker in Yorkshire kondigde aan dat hij het familiebedrijf na zestig jaar zou sluiten omdat een vrachtwagen met kreeften amper nog de grens over komt.

De visserijsector wil nu inheemse soorten met onaantrekkelijke namen als megrim en spider crab omdopen tot respectievelijk Cornish sole en Cornish king crab om de Britten zelf er warm voor te krijgen. Tot vorige maand werden deze soorten rond de kust van Cornwall gevangen en werd 95 procent direct geëxporteerd als lekkernij naar Spanje. Nu de visexport vrijwel geheel stilgevallen is proberen ze een thuismarkt voor deze soorten te creëren, want de Britten eten voorlopig vrijwel alleen maar kabeljauw.

Het is de visserij die dit het allereerste merkt omdat daar de importeisen hoog zijn (iedereen die wel eens een verkeerde mossel heeft gegeten weet waarom) en die per direct op 1 januari een gigantische barrière vormden. Maar, er zijn veel meer sectoren die de alarmbel luiden.

Als dat distributiecentrum niet in Nederland komt eet ik mijn Asics op

British Chamber of Commerce over exportkosten

De British Chamber of Commerce meldt dat de helft van de exporteurs problemen ervaren. De vleesindustrie klaagt dat exportkosten nu 60 procent hoger liggen. Sportkledinggigant JD Sports is van een plan een distributiecentrum in de EU openen. Zij importeren veel vanuit Azië terwijl een hoop van hun klanten in de EU zitten en een paar sportschoenen importeren alleen om ze weer te exporteren is funest voor de marge. Als dat distributiecentrum niet in Nederland komt eet ik mijn Asics op.

Transport haven Dover na Brexit

De Britse regering wijst er intussen op dat transport door de haven van Dover inmiddels weer op 90 procent van de oude doorvoer zit. Wat dat cijfer niet vermeld is dat naar schatting zo’n driekwart van alle vrachtwagens die het Verenigd Koninkrijk verlaten leeg zijn. Het VK was al lange tijd een netto-importeur van goederen dus volle vrachtwagens heen en lege terug was normaal, alleen komt de ingestorte export daar nu bovenop. Ironisch genoeg heeft de Brexit de handelsbalans voor het VK verder verslechterd in het voordeel van de EU.

Complicaties grenscontroles EU

Op dit moment zijn het vooral de grenscontroles van de EU die complicaties veroorzaken. Pas vanaf april gaat het VK ook serieus binnenkomende vracht controleren. Betekent dat ook een fikse daling van de Britse import – en dus Nederlandse export? Ik voorzie daar nog best wel wat problemen, vooral in de strenger gereguleerde sectoren rondom voedsel, bloemen en planten bijvoorbeeld.

Aanhoudende problemen van hele sectoren worden vanzelf politieke problemen. Zijn een hoop van deze problemen, nu met export en straks met import, niet op te lossen? Grotendeels wel. Het vereist alleen begrip, overleg en harmonisatie van regelgeving tussen VK en EU. En de relatie tussen het VK en de EU is de afgelopen paar weken flink verslechterd. Bovendien is de Britse regering nu niet in een positie om oplossingen te vinden.

Als de nieuwe importcontroles samenvallen met de economische data over het eerste kwartaal wordt het steeds lastiger om de kop in het zand te houden

Invoering van Britse importcontroles

De Britse regering vond het afgelopen zomer moeilijk om bedrijven voor te bereiden op de Brexit. Moeilijk omdat het lastig communiceren is dat bedrijven ingrijpende aanpassingen moeten maken als je tegelijk de Brexit als iets positief probeert neer te zetten.

Nu hebben ze een soortgelijk probleem. Met de stapsgewijze invoering van Britse importcontroles zullen we de komende zes maanden steeds meer sectoren zien die klagen. De regering is voornamelijk bezig om die te bagatelliseren of ze af te doen als kinderziektes. De Brexit is immer geweldig. Ik verwacht dat dat nog wel even zo blijft, tot april. Als de nieuwe importcontroles samenvallen met de economische data over het eerste kwartaal wordt het steeds lastiger om de kop in het zand te houden.

De eerste stap naar oplossing van een probleem is erkennen dat het probleem überhaupt bestaat. En dat gaat nog wel even duren.