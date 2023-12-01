De werkdruk verlagen? Daar zijn we veel te druk voor

,,Uitval is momenteel het grootste bedrijfsrisico,” vertrouwen directeuren bewegingswetenschapper Lieke Wolfraad toe. Het aantal zieke medewerkers en burn-outs loopt zo op, dat het organisaties in gevaar brengt. Talent aantrekken lukt nog wel, maar mensen gezond houden niet.

Van medewerkers krijg ik dezelfde signalen. Ze zijn de laatste maanden opvallend eager tijdens onze kick-off-workshop. Ze komen met vragen, maken notities en stellen zich open. ,,Ik sta altijd aan”, zeggen ze. ,,Het lukt me niet om rust te vinden in mijn dagelijks leven.” Ze zijn overprikkeld, kunnen moeilijk genieten en hebben na een werkdag nergens puf voor.

Ook HR-managers en leidinggevenden hebben hier last van. Hun dagen zitten propvol met vergaderingen, belletjes, mailtjes en brandjes blussen. Maar een structureel plan opstellen dat de werkdruk aanpakt? Dat lukt niet, daar zijn ze veel te druk voor.

Doorbreek de cirkel van werkdruk

Dat is een probleem, want als HR het niet doet, doet niemand het. In onze cultuur zijn we graag ‘bezig’. Waarmee, dat doet er minder toe. ,,We leven horizontaal”, hoorde ik laatst in een podcast. ,,We gaan steeds minder de diepte in, omdat we altijd maar afgeleid worden en gefragmenteerd leven.” Treffend, vond ik. Er is altijd wel iets dat nu moet. We zijn altijd bereikbaar, altijd druk. Maar de verhouding kwaliteit-kwantiteit is uit balans.

Hoe meer we uit balans raken, hoe minder strategisch we door het leven gaan. We kijken minder vooruit en kiezen voor de korte termijn. Dat zorgt weer voor meer disbalans en de cirkel is rond. Iemand moet de cirkel doorbreken. Ik roep leidinggevenden en HR-medewerkers op om daarin de eerste stap te zetten. En je rol daarin te pakken.

Maak het onderdeel van verschillende structuren

Maak een plan om de mentale en fysieke weerbaarheid van je mensen te verbeteren. Hoe dat plan er ook uitziet: zorg ervoor dat je het integreert in verschillende structuren zoals je onboarding of leiderschapsprogramma en/of teamontwikkeling. Want wat gebeurt er als je vrijblijvend workshops organiseert? Dan blijven juist de mensen weg die het nodig hebben. Die hebben het daar veel te druk voor.

Eneco organiseerde laatst een FITfestival, voor het hele bedrijf. ,,Ik zag de uitnodiging wel voorbij komen,” vertrouwde een medewerker me toe, ‘maar ik had het zo druk dat ik blij was dat ik het mailtje kon deleten.” Gelukkig was de eerste workshop van ons programma tijdens een Teammeeting, waardoor hij zich vanzelfsprekend aanmeldde. ,,Anders was het volledig langs me heengegaan.”

Geen leuke extra, maar basisvaardigheid

Energiemanagement wordt gezien als een leuke extra voor je medewerkers. Iets wat je ‘erbij’ doet, als er genoeg geld en tijd is. Maar als uitval een bedrijfsrisico wordt, is het toch eigenlijk een basisvaardigheid die elke medewerker zou moeten leren?

Mijn tip aan BV Nederland: spijker je mensen verplicht bij op het gebied van energiemanagement. Leer medewerkers hoe ze zelf hun dag indelen. Laat ze ontdekken waaraan ze hun energie besteden en hoe ze weer opladen.

Natuurlijk kost dat tijd. En die heb je nou precies niet, want ja, je hebt het druk. Toch is het de enige manier om de cirkel te doorbreken. Volg desnoods eerst zelf die cursus en maak je eigen stappen. Want elke stap die je zet, heeft een sneeuwbaleffect. Eerst op je eigen welzijn, dan op dat van je collega’s en uiteindelijk op je bedrijfscultuur.

