U nadert wellicht het punt waarop we het bijna zat zijn om te horen dat AI ons bedrijf gaat veranderen. Natuurlijk hebt u geëxperimenteerd met verschillende AI-tools. AI komt eraan en het zal inderdaad de wereld veranderen, maar iets zegt u dat het nu wel erg een hype is en dat het zo’n vaart niet zal lopen. In zijn expertblog vertelt Kees de Jong wat hem van gedachte deed veranderen.

Van 25 miljoen euro inkomsten naar 750.000, allemaal door AI: ‘Ik vraag me af of we er klaar voor zijn’

Lees verder onder de advertentie

Kees de Jong

Serie-ondernemer en investeerder Kees de Jong ontwikkelde zichzelf van groeiondernemer in Nederland tot ceo van een wereldwijd bedrijf met duizenden medewerkers. Hij is o.a. oprichter van Stichting nlgroeit, een non-profitorganisatie die ondernemers helpt met hun persoonlijke en bedrijfsgroei. Hiernaast is Kees investeerder, spreker, schrijver en semiprofessioneel drummer in meerdere bands.

Precies op het punt ‘zo’n vaart zal het niet lopen’, was ik ook. Tot afgelopen dinsdag. Op ons nlgroeit jaarevent ‘Changemakers’ ging een deel over het opnieuw uitvinden van jezelf en je bedrijf. Niet alleen was demissionair minister Vincent Karremans (VVD) van Economische Zaken vrij duidelijk in zijn uitspraken over AI voor Nederland (we moeten mee, we moeten kiezen, anders worden we irrelevant), maar het was vooral Victor Knaap die de boel deed opschudden.

Lees ook: Hoe jouw bedrijf zichtbaar wordt in AI-tools: ‘Dit is geen hype, maar een structurele verschuiving’

Lees verder onder de advertentie

AI als hype?

Maar eerst nog even terug naar de hype. Want alles rondom AI voelt als opgeklopt. Matt Deike, een 24-jarige slimme AI-specialist, is voor een vierjarig arbeidscontract van 250 (!) miljoen dollar door Mark Zuckerberg bij Meta binnengehaald. Kan het gekker? Ja, want Zuckerberg heeft een of andere Andrew Tulloch voor 1,5 miljard dollar uit z’n eigen bedrijf proberen te praten. Niet gelukt overigens. Ik vind het rare uitspattingen en extreem hooggespannen verwachtingen, ook voor wat betreft de bedrijfswaarderingen en de goeroes die maar alles blijven roepen. Het heeft veel van een hype.

Onderzoeksbureau Gartner heeft daar een model van: de Gartner Hype Cycle. Eerst komt de ‘wow-factor’ en enorme aandacht met hoge verwachtingen, waarna de eerste teleurstelling komt dat het toch niet zo makkelijk is als eerst werd geschetst. Dan blijkt pas na een paar jaar of het wel of niet diepe impact zal hebben.

En we zijn vaker teleurgesteld. Want wat is er eigenlijk terechtgekomen van die 3D-brillen? Het gebogen televisiescherm, NFT’s, virtual reality (waar is dat Metaverse eigenlijk?), de augmented reality, Google glass, enzovoort. AI is fascinerend, maar we zijn dus eerder op het verkeerde been gezet. Voorzichtigheid geboden, of niet?

Lees verder onder de advertentie

AI is bedreiging voor Monks

Terug naar de dinsdag. Naast Jitse Groen (JusteatTakeaway) , Pieter Zwart (Coolblue) en een trits aan interessante sprekers was daar dus Victor Knaap.

Wellicht heeft Victor Knaap een introductie nodig. Hij is een van de oprichters van -voorheen- Media Monks dat inmiddels is omgedoopt tot Monks. Het is ooit begonnen in een kelder in Hilversum en groeide uiteindelijk uit 8500 man wereldwijd en beursgenoteerd in Londen. Monks zit mondiaal in het centrum van de creatie en productie van alles wat met digitale media te maken heeft: sites, campagnes, commercials. Ze werken met alle grote bedrijven in de wereld. Monks sleepte twee jaar terug nog twee keer achter elkaar de ‘snelste groeier’ van Nederland Award binnen.

Victors wereld ziet er inmiddels significant anders uit. De branche en zeker ook zijn bedrijf staan in de fik. Zijn omzet krimpt angstaanjagend. Hij gaf een voorbeeld van een klant die eerder 25 miljoen euro per jaar spendeerde aan vooral marketingfoto’s, hetgeen door AI is verpulverd naar een schamele 750.000 euro. Budgetten verdampen en iedereen is in rep en roer. Allemaal door AI.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Niek (27) en Titus (30) maken met AI-agents medewerker klantenservice bijna overbodig

Video die alles veranderde

Het bleef voor de ondernemers in de zaal nog enigszins ‘hoog over’ tot het moment dat hij een commercial liet zien. Een indrukwekkend filmpje, op geen enkele manier niet van echt te onderscheiden. U snapt het al, AI. Maar niet alleen was de productie AI. Ook was het concept, de teksten, de muziek en stemmen volledig verzonnen en geproduceerd door AI. De meeste monden vielen open.

Vooral toen Victor vertelde dat over niet zo lange tijd in een marketingvergadering zoiets real-time kan worden gecreëerd, getest en uitgerold op alle bestaande online en tv-platforms in 180 landen en net zoveel talen. Wanneer u enige affiniteit heeft met marketing, dan snapt u dat zoiets alles rigoureus verandert. De zeshonderd ondernemers in de zaal waren onder de indruk, maar ook hadden we een beetje meelij met Victor.

Lees verder onder de advertentie

Medewerkers ontslagen door AI

Monks zal in ieder geval de komende jaren, qua medewerkers dan, gaan krimpen. En ja, als je dat lijntje doortrekt voor de gehele economie gaat dit alles sneller veranderen dan in ieder geval ik voor ogen had. Zo liet Jitse Groen afgelopen week al 175 medewerkers gaan vanwege de implementatie van AI, en dat lijkt een voorbode van wat er de komende aankomt. Ik vraag me af of we daar klaar voor zijn.

Maar op het podium bleef het vrolijk, want deze revolutie leek bij Victor Knaap zijn ondernemersvuur juist te hebben aangewakkerd. Inmiddels is hij bezig om van deze grootste existentiële bedreiging voor zijn bedrijf zijn grootste kans te maken. Waar andere partijen de ‘het zal wel niet zo’n vaart lopen strategie’ omarmen, heeft hij Monks vol op deze technologie gestort. En met succes. Inmiddels heeft hij meerdere prijzen gewonnen en loopt hij voorop met zijn bedrijfstransformatie. In zijn visie, als je niet vooroploopt, dan besta je over een paar jaar waarschijnlijk niet meer.

Die boodschap hebben we natuurlijk eerder gehoord. Maar het kwam wel aan. Zeker zijn ‘ieder bedrijf met een bedrijfsmodel gebaseerd op doorbelasting van uren staat hetzelfde te wachten’, maakte de zaal stil. En wakker, tot dusver het sterkst overtuigende verhaal dat we de ‘teleurstel-fase’ uit de Gartner Hype Cycle met z’n allen kunnen overslaan. Inmiddels ben ik in actiemodus, hopelijk u ook. Aan het werk.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Van arbeidsproductiviteit tot ontslagrecht: Nederland kan nog veel leren van Denemarken