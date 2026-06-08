Meer investeren in marketing werkt vaak niet: ‘Je website probeert te verkopen, terwijl je klant nog moet kiezen’

Veel bedrijven investeren nog meer in marketing als groei achterblijft. Maar volgens digitale groeiconsultant Marco Bouman ligt het probleem ergens anders. In zijn expertblog legt hij uit dat klanten niet afhaken door een gebrek aan overtuiging, maar omdat ze vastlopen in hun keuzeproces. Groei versnelt pas wanneer bedrijven het kiezen makkelijker maken.

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Meer werk levert niet automatisch meer resultaat op. Het team is druk, de marketing draait en er komen bezoekers binnen. Maar de versnelling blijft uit. Het voelt alsof je harder moet werken voor hetzelfde resultaat.



Veel ondernemers reageren op dezelfde manier. Ze investeren nog meer. Meer verkeer, meer campagnes, meer zichtbaarheid. Dat lijkt logisch. Als groei achterblijft, moet er blijkbaar meer bovenin de funnel. Wat hier speelt, is duidelijk. In bedrijven waar groei stokt, zie ik zelden een gebrek aan activiteit. Meestal is juist het tegenovergestelde het geval. Er gebeurt juist veel.



Het probleem zit vaak niet in de hoeveelheid marketing. Het probleem ontstaat daarna. Want als bezoekers niet verder komen, betaal je voor verkeer dat nooit omzet wordt. Je investeert in groei, terwijl de echte blokkade blijft bestaan. En dat kost veel meer omzet dan de meeste ondernemers beseffen.

Je klanten zijn niet afgehaakt

Veel ondernemers denken dat ze een verkoopprobleem hebben. Er komen bezoekers op de website, maar aanvragen blijven achter. De logische conclusie is dan dat het aanbod niet overtuigend genoeg is. Wat hier speelt, is iets anders.



Veel bezoekers begrijpen prima wat je doet. Ze zien de waarde van je product of dienst en geloven dat het een oplossing kan zijn. Toch gebeurt er niets. Geen aanvraag. Geen gesprek. Geen aankoop. Dat komt omdat overtuiging vaak niet het probleem is.



De bezoeker probeert niet overtuigd te raken. De bezoeker probeert een keuze te maken. En precies daar loopt het vast. Er blijft een vraag onbeantwoord. Een risico voelt te groot. Of de volgende stap voelt nog niet logisch genoeg. Vanaf dat moment ontstaat stilstand. Niet omdat je aanbod tekortschiet. Maar omdat de klant niet weet hoe hij verder moet.

De meeste groei-investeringen raken het echte probleem niet Ai-gegenereerde afbeelding ter illustratie.

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Je website probeert te verkopen, terwijl je klant nog bezig is met kiezen

Hier ontstaat de systeemfout die ik op veel websites tegenkom. De website wil actie. Vraag een offerte aan. Plan een gesprek. Neem contact op. Alles is erop ingericht om bezoekers zo snel mogelijk richting conversie te bewegen. Maar de meeste bezoekers zitten helemaal niet in die fase.



Ze vergelijken aanbieders. Ze onderzoeken verschillen. Ze proberen te begrijpen wat het beste past bij hun situatie. Ze zijn niet klaar om te kopen. Ze zijn bezig om een keuze te maken. Daardoor ontstaat een mismatch.



De website zet druk op een besluit dat nog niet genomen kan worden. Terwijl de bezoeker behoefte heeft aan duidelijkheid, probeert de website al te verkopen. En hoe vaker dat gebeurt, hoe meer potentiële klanten afhaken. Niet omdat ze geen interesse hebben. Maar omdat de timing niet klopt. Je probeert een klant naar de eindstreep te duwen, terwijl hij nog midden in de route zit.

Klanten weten niet hoe ze verder moeten

Wanneer een klant afhaakt, wordt vaak gekeken naar de verkeerde signalen. De headline moet beter. De CTA moet sterker. Er moeten meer reviews komen. Dat zijn logische reacties, maar meestal lossen ze het echte probleem niet op. Wat hier speelt, is fundamenteel anders.



De grootste groeiblokkades zitten zelden in je marketing. Ze ontstaan wanneer bezoekers niet kunnen bepalen wat de juiste keuze is. Het verschil tussen oplossingen is onduidelijk, het risico voelt te groot of de volgende stap is niet logisch. Vanaf dat moment valt groei stil. Juist daar blijft veel omzet liggen.



Niet omdat klanten geen interesse hebben. Niet omdat je aanbod onvoldoende waarde heeft. Maar omdat er onderweg iets gebeurt waardoor mensen niet verder komen. Daarom kijk ik zelden naar waar bezoekers afhaken.



Ik kijk liever naar waar het keuzeproces stilvalt. Want daar zit de blokkade die groei vertraagt. Niet in je marketing. Maar in klanten die niet verder komen.

De meeste groei-investeringen raken het echte probleem niet

Wanneer resultaten achterblijven, investeren veel bedrijven in meer van hetzelfde. Meer content. Meer campagnes. Meer verkeer. Meer zichtbaarheid. Dat voelt logisch. Alleen raakt het vaak niet de plek waar de blokkade zit.



Een klant die twijfelt, wordt niet geholpen door nog een advertentie. Een klant die vastloopt in zijn keuzeproces, wordt niet geholpen door een extra CTA. En een klant die risico ervaart, wordt niet geholpen door meer druk.



Daardoor ontstaat een kostbaar patroon. Je blijft investeren in groei, terwijl de echte groeiblokkade blijft bestaan. Er gebeurt meer, maar er beweegt weinig. Dat is precies waarom sommige bedrijven jarenlang optimaliseren zonder dat klanten sneller kiezen.

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Bedrijven die groeien, maken kiezen makkelijker

De bedrijven die vandaag het hardst groeien, overtuigen niet beter. Ze maken kiezen makkelijker. Ze begrijpen dat klanten niet zitten te wachten op meer verkoopdruk, maar op meer duidelijkheid. Dat zie je overal terug.



Ze beantwoorden vragen voordat klanten ze hoeven te stellen. Ze nemen onzekerheid weg voordat die uitgroeit tot twijfel. En ze laten steeds zien wat de meest logische volgende stap is. Daardoor ontstaat beweging zonder druk. Juist daar zit de verschuiving die veel bedrijven missen.



Jarenlang draaide online groei om verkeer, zichtbaarheid en conversie. Die factoren blijven belangrijk. Maar steeds vaker wordt groei bepaald door iets anders: hoe makkelijk je het maakt om verder te komen. Klanten kiezen sneller wanneer het risico afneemt, vragen worden beantwoord en de route helder is.



Bedrijven die dat begrijpen, verkopen niet harder. Ze maken kiezen makkelijker.

Je optimaliseert op de verkeerde plek

Veel bedrijven denken dat groei ontstaat door meer verkeer, betere campagnes of sterkere verkoopargumenten. Daardoor blijven ze investeren in zichtbaarheid, terwijl de echte blokkade ergens anders zit.



Wat hier speelt, is duidelijk. Als klanten je aanbod begrijpen maar niet kiezen, heb je geen marketingprobleem. Dan heb je een beslisprobleem. En zolang dat niet wordt opgelost, blijf je investeren in verkeer, content en campagnes zonder dat groei echt versnelt. De grootste groeikans zit niet in meer bezoekers. Die zit in de klanten die al willen kiezen, maar niet verder komen.