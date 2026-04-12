Waarom 90 procent van je websitebezoekers niets koopt: het ‘twijfelmodel’ dat je conversie eindelijk vlot trekt

Je website haalt conversies, maar toch laat je het grootste deel van je klanten liggen. Hoe kan dat? In zijn expertblog vertelt Marco Bouman dat je website geen trafficprobleem heeft, maar een beslissingsprobleem. Ontdek hoe je de ‘twijfelgroep’ begeleidt en van bezoekers eindelijk echte kopers maakt. Stop met duwen, begin met helpen.

Je doet wat iedereen doet: meer marketing, betere campagnes, een nieuw design en een andere landingspagina. Je website haalt 1 tot 2 procent conversie en iedereen doet alsof dat normaal is. Maar ondertussen laat je het grootste deel van je klanten liggen. Je team draait. Je bureau draait. Er gebeurt van alles, en toch verandert er bijna niets.



Misschien iets meer, soms iets minder, maar structureel blijft het daar hangen. En dus blijf je sleutelen. Dat kan toch niet alles zijn? Ondertussen loopt het offline gewoon goed. Klanten zijn tevreden, gesprekken gaan soepel en je hoort dat je kwaliteit levert. Misschien heb je honderden reviews en zit je rond een 4,8 gemiddeld. Daar ligt het probleem niet.



Maar online zie je dat niet terug. Bezoekers komen binnen, kijken wat rond, klikken wat en verdwijnen weer, alsof ze nét niet overtuigd raken. En dat is precies wat er gebeurt, niet omdat ze niet willen.

80 procent haakt af. Visual: Marco Bouman

Het probleem zit niet in wat je doet, maar waar je op stuurt

Je stuurt op wat je kunt zien. Meer verkeer, betere knoppen, hogere doorkliks. Alles draait om actie: hoe krijgen we iemand sneller naar die aanvraag of die klik. Dat voelt logisch, want dat is wat je meet en waar je op stuurt. Maar daar zit precies de fout. Je probeert gedrag te sturen, terwijl de beslissing nog niet is genomen.



Je optimaliseert voor gedrag, terwijl de beslissing ergens anders valt. Niet op je knop of formulier, maar in het hoofd van je bezoeker. Dáár ontstaat twijfel en wordt afgewogen of dit de juiste keuze is.



Dat zie je nergens terug. Twijfel staat niet in je dashboard. Je ziet klikken en uitstappen, maar niet waar iemand vastloopt in zijn keuze. Daarom blijf je optimaliseren op wat zichtbaar is, terwijl je mist waar de beslissing echt wordt genomen.



Dat is precies wat ik het twijfelmodel noem. Niet de klik, niet de knop en niet de CTA, maar de fase ervoor. Dat is de plek waar iemand nog niet koopt, maar wel beslist of hij verdergaat of afhaakt.



Lees ook: De pijnlijke reden waarom je marketingcampagne flopt en deze ondernemer wél 50 procent meer kwalitatieve klanten bereikt

Je richt je op de 15 procent die bijna koopt en negeert de rest

Kijk naar je pagina’s en je ziet het meteen. ‘Vraag nu een offerte aan’, ‘Plan een demo’, ‘nu kopen’. Soms staan er vijf van dat soort knoppen op één pagina. Alles stuurt richting actie, alsof iedereen al besloten heeft. Daar gaat het mis.



Je richt je volledig op de kleine groep die al klaar is om te kopen. Die laatste 15 à 20 procent heeft alleen nog een zetje nodig. Voor hen werkt dit prima. Die klikken wel. Maar de rest? Die zit nog te twijfelen.



Dat is de grootste groep. Mensen die interesse hebben, maar nog moeten kiezen. Die vergelijken, afwegen en zich afvragen of dit de juiste stap is. En die krijgen op jouw site nauwelijks hulp.



Je website helpt mensen niet kiezen, maar probeert ze te laten kopen. En dat voelen mensen meteen. En precies daarom haken ze af.

Twijfel is geen ruis, maar het moment waarop klanten ontstaan

Veel bedrijven zien twijfel als gedoe, iets wat ze moeten wegwerken. Dus voegen ze meer productinformatie toe, meer uitleg, meer details. Alsof je bezoeker nog niet genoeg weet en je hem gewoon beter moet informeren. Maar zo werkt het niet.



Twijfel gaat niet over informatie, maar over risico. Past dit bij mij? Maak ik de juiste keuze? Wat als het tegenvalt? Dat los je niet op met nog een alinea tekst of een extra USP, sterker nog, je maakt het vaak erger.



Je behandelt je bezoeker alsof hij iets niet snapt, terwijl hij vooral probeert te kiezen. En precies daar laat je hem alleen.

Daarom blijft je conversie structureel rond die 1 procent hangen

Je optimaliseert voor actie, niet voor beslissing, terwijl die beslissing veel eerder wordt genomen. Alles op je pagina stuurt richting die ene klik. Maar als iemand daar nog niet klaar voor is, gebeurt er niets. Daarom blijft de conversie hangen waar hij al jaren zit. Terwijl er op één pagina vaak wel tien momenten zitten waarop iemand twijfelt.



Tien momenten waarop je kunt begeleiden, risico kunt verkleinen, zekerheid kunt geven en frictie kunt wegnemen. Niet onderaan, maar precies daar waar iemand denkt: klopt dit wel voor mij? Die momenten laat je liggen.



Je helpt alleen de snelle beslissers. De rest blijft zonder richting achter. En dus verandert er weinig, wat je ook aanpast.

Hier ligt je grootste hefboom: de twijfelgroep

Hier zit je grootste kans. Niet in meer verkeer, niet in nog een campagne, maar in wat je al hebt. Deze hefboom is zuiver. Je hoeft er geen extra budget tegenaan te gooien. Je gaat niet pompen op volume, je verhoogt de kwaliteit. Je helpt bestaande bezoekers beter kiezen.



Dat lijkt klein, maar het effect is groot. Als je die twijfelgroep meeneemt, benut je ineens veel meer van je huidige verkeer. Daar zit die groei. Niet in meer klikken, maar in meer beslissingen.



En het mooie is: je hele marketing wordt efficiënter.



Want wat gebeurt er met je kosten per lead als meer mensen kiezen? Die dalen, vaak harder dan je denkt. Je haalt simpelweg meer uit elke euro die je al uitgeeft.

Dit moet je morgen anders doen op je website

Open je belangrijkste pagina en lees die opnieuw. Niet als maker, maar als klant. Je ziet ineens blokken UX, dikke call-to-actions en veel uitleg. Prik daar doorheen en stel jezelf één vraag: waar zou ik hier afhaken?



Loop er stap voor stap doorheen. Waar ontstaat twijfel? Waar voelt het als risico? Waar wordt het te informatief en te weinig helpend? En waar zou juist een goed geplaatste review iemand over de streep kunnen trekken?



Je pagina is geen stuk copy, maar een route.



Zie het als een gesprek met iemand die naast je zit. Iemand die wil kiezen, maar nog niet zeker is. Als je op die plekken gaat begeleiden in plaats van duwen, verandert het gedrag vanzelf. Je ziet het terug in alles. Langere sessies, meer vertrouwen, meer zekerheid. En uiteindelijk: meer mensen die wél kiezen.



Je website heeft geen trafficprobleem, maar een beslissingsprobleem. De vraag is dus niet of je website beter kan converteren, maar of jij bereid bent anders te kijken.



Lees ook: Tienduizenden slechte reviews, tóch miljarden omzet: waarom Bol groeit terwijl jij panikeert