Waarom gen Z afhaakt nog vóór het sollicitatiegesprek: ‘Digitale werkplek straalt je imago uit’

Jonge professionals kijken niet meer alleen naar het salaris of de secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook naar de digitale omgeving waarin ze terechtkomen. Niet omdat het ‘handig’ is, maar omdat het invloed heeft op hoe snel en effectief ze kunnen werken. Organisaties die dit niet aanbieden, lopen niet alleen achter, maar ademen traagheid en controle. Precies de dingen waar jong talent van wegblijft, stelt Sjoerd Koolen in zijn expertblog.

Sjoerd Koolen Sjoerd, co-founder en ceo van WorkplaceBuddy, heeft meer dan zes jaar ervaring bij Microsoft, waar hij betrokken was bij de ontwikkeling van de adoptiepropositie voor Microsoft Nederland. In deze rol hielp hij grotere organisaties om het meeste uit Microsoft 365 te halen. Dit bleek nodig, maar niet schaalbaar. Daarom richtte hij WorkplaceBuddy op.

Voor jong talent voelt werken zonder goede tools niet alleen inefficiënt, maar ook demotiverend. Ze zijn gewend aan technologie die hun werk ondersteunt, versnelt en verrijkt. Geef je ze verouderde systemen of een onlogische werkomgeving, dan geef je ze het gevoel dat ze tijd verspillen – of erger: dat hun manier van werken niet serieus genomen wordt.

Dat gaat verder dan alleen AI. Denk aan systemen voor samenwerking, kennisdeling, contentcreatie, performanceanalyse en klantinteractie. Zolang je digitale werkplek aanvoelt als een rem in plaats van een versneller, verlies je niet alleen nieuw talent, maar ook het vertrouwen van je huidige team. Ze haken sneller af en nemen minder initiatief. Uiteindelijk zoeken ze een plek waar hun werkritme wél ondersteund wordt met de juiste digitale tools.

Je digitale werkplek straalt je imago uit als organisatie

De tools die je aanbiedt zijn geen interne aangelegenheid meer. Ze zenden een krachtig signaal uit over je cultuur. Moderne tools staan gelijk aan vertrouwen, innovatie en autonomie. Voor jong talent weegt dit psychologisch zwaar mee. Uit onderzoek in opdracht van WorkplaceBuddy blijkt dat 67 procent van de medewerkers bij grote organisaties een werkgever aantrekkelijker vindt als er actief wordt geïnvesteerd in digitale vaardigheden. Bij hoogopgeleiden en jongvolwassenen loopt dit zelfs op tot 73 procent. Deze cijfers tonen aan dat een slimme omgang met technologie een organisatie laat aanvoelen als een plek waar je kan en mag groeien. Waar innovatie geen hol begrip is, maar zichtbaar is in de manier waarop het werk is ingericht.

Vooruitstrevende organisaties bieden standaard AI-tools aan. In vrijwel elke baan kan AI worden ingezet als hulpmiddel om sneller te analyseren, te creëren of te communiceren. Maar dat vraagt meer dan alleen een licentie aanschaffen. AI-geletterdheid is een kernvaardigheid. Werkgevers die hierin niet investeren, laten hun team zwemmen in een digitale oceaan zonder zwemles. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het behoud van werknemers, maar ook voor hun motivatie en prestaties. Zelfs als je wél jonge professionals binnenkrijgt, lopen ze weer weg als ze merken dat hun digitale nieuwsgierigheid en productiviteit worden afgeremd of genegeerd.

Zonder training geen digitale transformatie

Toch is alleen toegang niet genoeg. Tools zijn pas waardevol als mensen ze snappen, durven gebruiken en ervaren hoe ze hun werk verbeteren. Voor werkgevers ligt daar de échte uitdaging: niet alleen faciliteren, maar ook begeleiden. Wie AI aanbiedt zonder uitleg, riskeert niet alleen frustratie maar ook ongelijke werkdruk, burn-out of misbruik van de technologie binnen de organisatie. Toch geeft 82 procent van de medewerkers aan zelden of nooit training te krijgen bij de introductie van nieuwe software. Deze data komt uit het marktonderzoek in opdracht van WorkplaceBuddy.

Digitale training hoeft niet buitengewoon uitgebreid te zijn of hele werkdagen op te nemen. Er zijn slimme manieren om opleiding aan te bieden aan al je werknemers – zonder je bank te breken. Digitale training moet er zijn en niet alleen als een eenmalige onboarding, maar als een structureel onderdeel van je werkcultuur. Alleen zo bouw je een digitale werkvloer die niet alleen aantrekkelijk is van buiten, maar ook prettig werkt van binnen.

Wil je groeien? Neem digitale tools dan serieus

Organisaties die achterblijven in digitalisering worden simpelweg minder aantrekkelijk voor jonge professionals. Niet omdat ze ‘ouderwets’ zijn, maar omdat ze voelen als plekken waar je minder kunt leren, minder kunt groeien en minder kunt bijdragen. Werkgevers moeten zich realiseren dat digitale tools meer zijn dan productiviteitsmiddelen. Ze vertegenwoordigen de werkcultuur die je uitdraagt. Ze bepalen of je wordt gezien als modern, ambitieus en toekomstgericht – of als een organisatie waar talent liever met een boog omheen loopt.

En nee, je hoeft niet morgen al een volledig AI-programma te draaien. Maar begin wel. Bied toegang. Leid mensen op. Het talent dat je zoekt, neemt de tools van de toekomst heel serieus. Laat zien dat jij dat ook doet.

