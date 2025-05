Meer jongeren ruilen broodtrommel in voor ontbijt buiten de deur: ‘Huis kopen lukt toch niet’

Het aantal Nederlanders dat koffie- en lunchzaken bezoekt is het afgelopen jaar met 400.000 klanten gestegen naar 9,6 miljoen. Het grootste deel van deze klantengroep zijn de gen Z’ers en millennials. De Hema is favoriete keus onder lunchers en koffiedrinkers. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Multiscope onder 5.000 Nederlanders.

De trend dat Nederlanders steeds meer geld uitgeven aan eten buiten de deur bestaat al langer. Het FoodService Instituut Nederland (FSIN) bracht in februari nog naar buiten dat het aantal mensen dat hun ontbijt in horeca- en afhaalzaken koopt, in zes jaar tijd is verdubbeld. Eén op de vijf consumenten ontbijt ten minste een keer per week ergens anders dan thuis. Bij millennials lag dat aantal zelfs op één op de drie.

„Voor jongeren is het lastig om een woning te kopen, dus besteden ze hun geld liever aan dingen als een ontbijt’’, vertelt Dirk Mulder, retailexpert bij ING, tegen AD. „Over een huis denken ze: ‘dat lukt toch niet’.’’

65 miljoen bezoekers

Dat beeld wordt bevestigd door het onderzoek van Multiscope. In het afgelopen jaar bezocht bijna twee derde van de Nederlanders minstens één keer een koffiezaak of lunchroom, goed voor bijna 9,6 miljoen bezoekers. Samen waren deze bezoekers goed voor 65 miljoen bezoeken in het afgelopen jaar. Het aantal bezoekers steeg in een jaar tijd van 9,2 miljoen naar 9,6 miljoen.

De groep klanten tussen de 18 en 34 jaar, gen Z’ers en millennials, draagt daar het meest aan bij. Van alle klanten van de koffie- en lunchketens valt 44 procent in die leeftijdscategorie. Zij ruilen de ouderwetse boterham met kaas uit de broodtrommel het vaakst in voor voor onderweg gekochte broodjes en smoothies. „Veel ketens spelen daar op in met een aparte hoek voor koffie en koek. Een grote keten als Hema kan ook een ontbijtje van koffie, jus en een croissantje aanbieden voor een paar euro.’’

Het hoort ook bij een manier van leven, en bij het idee dat mensen onder tijdsdruk staan Dirk Mulder Retailexpert bij ING

Volgens Mulder zijn jongeren op zoek naar ‘een stukje gemak en beleving’, die ze in lunchrooms en afhaalzaken vinden. „Ze vinden het makkelijk en een relatief kleine uitgave. Het hoort ook bij een manier van leven, en bij het idee dat mensen onder tijdsdruk staan’’, zegt Mulder. Hij tekent daarbij aan dat al die kleine uitgaven opgeteld toch een aanzienlijk bedrag vormen.

De leeftijdsgroep tussen 35 en 54 jaar is goed voor 22 procent van alle bestellingen in koffie- en lunchketens en de groep van 55 jaar en ouder voor 34 procent.

In een lijst van Multiscope over de best bezochte ketens staat Hema op één. Daarna volgen Bakker Bart en La Place. Donutketen Dunkin’ staat nog net in de top 10. Dat bedrijf ging vorig jaar failliet, maar beleeft een succesvolle doorstart.

Favoriete koffie- en lunchketens naar bezoekersaantal 1. Hema

2. Bakker Bart

3. La Place

4. Starbucks

5. Subway

6. Bagels & Beans

7. Brownies&Downies

8. Backwerk

9. Anne&Max

10. Dunkin