Overdag ondernemen en ‘s nachts sporten werkt niet: 7 tips hoe je wél fit blijft

Je lijf is niet alleen je belangrijkste productiemiddel maar bij juist gebruik zelfs je grootste succesfactor. We weten ook steeds beter over voeding, gedrag en de balans tussen werken en rusten om dat lijf zo goed mogelijk te onderhouden. Aan de hand van zeven tips legt Arko van Brakel uit hoe jij daar als ondernemer je voordeel mee kunt doen.

Het nieuwe jaar is altijd het perfecte moment om oude gewoontes tegen het licht te houden en met nieuwe gewoontes te beginnen. Manieren vinden om fit te zijn, worden of blijven is misschien wel het belangrijkste goede voornemen dat veel mensen willen oppakken. Terecht, want je hebt maar één lijf en één stel hersens.

Je moet er ook nog eens je hele leven mee doen. Topsporters weten dit als geen ander. Er zijn echter een paar belangrijke verschillen tussen topsporters en ondernemers. De belangrijkste is dat ongezond gedrag bij een sporter genadeloos wordt afgestraft. Maar een ondernemer kan ongezond gedrag juist heel lang met meetbare groei, financiële resultaten en tevreden klanten beloond worden, zodat je niet merkt dat je afglijdt. Totdat je met je kop tegen de muur loopt. En dan is het vaak te laat.

Burn-out en verstoorde suikerbalans

Zelf heb ik behoorlijk wat manieren ontdekt om door mijn fysieke grenzen heen te gaan. Zo had ik eind jaren 90 drie bedrijven tegelijkertijd en had overdag geen tijd om te sporten. Dus heb ik een fitness in mijn huis gebouwd. Op zich een goed idee. Maar ‘s nachts sporten zodat ik overdag kon ondernemen was zo ongeveer het slechtste concept dat er was.

Ik zal niet zeggen dat dit de reden was dat ik een totale burn-out kreeg, want er was veel meer aan de hand. Maar het totale gebrek aan rust voor lichaam en geest staat voor mij symbool voor mateloos gedrag, dat voortkwam uit een combinatie van enthousiasme, FOMO (Fear Of Missing Out) en pure adrenaline.

Burn-out, hartritmeproblemen en zelfs een totaal verstoorde hormoon- en suikerbalans in mijn lijf vinden hun oorzaak in mijn ongebreidelde dadendrang. Iets wat ik bij veel ondernemers herken. Ik ben nu 55 en zeer fit. Maar het lijntje waarop mijn, maar ook jouw gezondheid balanceert is dun.

Het is met name de kunst om je tijd zo in te delen dat je niet alleen doet waar je goed in bent, maar dat je jouw tijd ook besteed aan dingen die je belangrijk vindt. Dus naast tijd voor je bedrijf, moet je ook tijd maken voor je gezin, je familie en vrienden, tijd om te bewegen, tijd voor cultuur en natuurlijk… lummeltijd! Tijd om niets te doen. Rust. Dat maakt vitaal blijven feitelijk een agenda vraagstuk: waar besteed jij je tijd aan? En is dat daadwerkelijk wat je echt belangrijk vindt? Of besteed je te veel tijd aan zaken waar je energie op lekt, waar je op leegloopt?

7 tips om je agenda op een gezonde manier in te delen

In deze column heb ik 7 tips om je agenda op een gezonde manier in te delen, zodat jij niet alleen zelf fit blijft, maar ook nog eens een vitale onderneming kunt bouwen.

1 Doe waar je goed in bent en waar je plezier in hebt

Het lijkt een open deur, maar als ondernemer heb je bij uitstek de vrijheid om te ondernemen vanuit kracht. Denk na waarom je jouw bedrijf bent begonnen. En probeer dicht bij die droom te blijven. Organiseer de activiteiten (en mensen) waar je energie op lekt van je af.

2 Heb een duidelijk doel

De met afstand belangrijkste succesfactor is het hebben van een duidelijk doel. Slechts 11 procent van de mensen heeft zijn doel scherp voor ogen. Wat is jouw doel? Hoe wil jij van betekenis zijn? Wat is jouw Big Why?



Als je regelmatig de reality check doet of je jouw tijd wel aan je daadwerkelijke beweegredenen besteedt, lek je minder energie. En zorg ook dat jouw mensen vanuit hun purpose en talent kunnen werken. Maar pas op: bevlogen. Mensen gaan ook vaak door hun grenzen heen. Dus waak voor burnouts uit passie en enthousiasme. Ook bevlogenheid vraagt om rust.

3 Neem je zelf niet te serieus en wees relaxed.

Niet alles hoeft perfect te zijn. Dus jij ook niet. Je omgeving zal je meer waarderen en het leuke is: als je een beetje vergevingsgezind bent naar jezelf en anderen, durven jij en je mensen meer fouten te maken en zullen jullie dus ook met betere oplossingen komen. Precies wat je wil!

4 Neem mensen aan die beter zijn dan jij

Daardoor doen jij en je team waar je goed in bent. En jij, als ondernemer krijgt de kans om áán je business te werken en niet ín je business gezogen te worden.

5 Beweeg!

Wandel, sport, doe aan yoga, ga naar buiten, zit af en toe niet op je reet op telefoon te kijken. En doe sommige meetings staand (dan worden ze korter…). Fit is het nieuwe rijk. Je lijf en je brein varen er wel bij. Wist je dat een wandelafspraak effectiever is omdat in het ritme van je tred jouw brein beter werkt? En ook een Zoom- of Teams-afspraak kun je wandelend doen. Je hoeft echt niet de hele tijd op je scherm te kijken, want die koppies in het scherm veranderen niet. En je telefoon is groot genoeg om af en toe een presentatie of tekst mee te lezen.

6 Eet gezond

Een open deur, maar oh-zo moeilijk. Groente, fruit, veel water, weinig alcohol, niet te veel koolhydraten. Je bent wat je eet.

7 Work hard, rest hard

Mijn favoriete tip, die ik leerde tijdens mijn burn-out, van een Amerikaanse investment banker die al drie burn-outs had gehad. Ik dacht nog: Amerikanen hebben alles groter en beter, dus ook zijn burnouts zijn supersized.

Maar hij had écht zijn lesje geleerd en doet nu alles 100 procent: Work hard, play hard en… rest hard. Af en toe 100 procent rusten vergeten we nogal eens. Lummeltijd, genoeg slapen, of als je dat leuk vindt, in je tuin werken, een spannend boek lezen. Je effectiviteit schiet omhoog. Deze tip is voor mij persoonlijk mijn belangrijkste mantra geworden.