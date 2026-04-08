Wel de likes, maar niet de leads: zo doorbreek je als lokale ondernemer de onzichtbare barrière in je online marketing

Veel lokale ondernemers willen meer klanten uit hun regio aantrekken via online marketing, maar maken het zichzelf onnodig ingewikkeld. De volledige focus ligt op zichtbaar zijn, maar wat daarna komt, vergeten ze. In zijn expertblog vertelt Menno Chavanu dat het aantrekken van klanten pas begint na zichtbaar zijn. Wie dat begrijpt, haalt structureel meer aanvragen uit zijn online marketing.

Veel ondernemers zijn tegenwoordig online actief. Ze posten regelmatig, hebben een website en investeren soms zelfs in advertenties. Maar ondanks die inspanning blijft het resultaat achter.



Ze krijgen views, likes en bereik, maar weinig concrete aanvragen. En dat zorgt voor frustratie. Want er wordt tijd en geld geïnvesteerd zonder duidelijk rendement.



Het probleem is zelden dat ondernemers te weinig doen. Het probleem is dat ze stoppen bij zichtbaarheid.



Bereik betekent geen klanten

In de makelaardij zie ik dit continu. Kantoren die duizenden weergaven halen op sociale media, maar nauwelijks extra afspraken realiseren. Waarom? Omdat bereik niets zegt over vertrouwen en al helemaal niets over actie.



Je kunt door veel mensen gezien worden, maar als het niet duidelijk is waarom iemand voor jou moet kiezen en wat de volgende stap is, gebeurt er niets.



Lokale klanten kiezen niet de ondernemer die ze één keer zien. Ze kiezen de ondernemer die ze herkennen en vertrouwen.

Zichtbaar, maar geen aanvragen

Een makelaar die ik begeleidde was actief op sociale media. Hij plaatste regelmatig woningen, had een prima bereik en kreeg zelfs reacties.



Maar het aantal nieuwe opdrachten bleef laag. Toen we het analyseerden, zagen we het probleem. Zijn content liet vooral zien wat hij deed, maar niet wie hij was of waarom iemand hem moest kiezen.



Voor een volger was hij zichtbaar, maar niet onderscheidend.

Wat we hebben aangepast

We hebben de focus verlegd. Niet meer alleen woningen posten, maar laten zien hoe hij werkt, hoe hij denkt, wat zijn aanpak anders maakt en welke concrete resultaten en klantcases hij hiermee heeft behaald.



En misschien nog belangrijker: we hebben gezorgd dat geïnteresseerden niet alleen konden kijken, maar ook actie konden ondernemen.



Geen ingewikkelde strategie. Alleen betere communicatie en een systeem dat klopt.

Zichtbaarheid is stap 1, geen einddoel

Veel ondernemers stoppen bij zichtbaar zijn. Ze posten regelmatig en denken dat ze goed bezig zijn, maar zichtbaarheid zonder vervolg levert geen klanten op.



Zichtbaarheid, herkenning en vertrouwen zijn stap één. Dat zorgt ervoor dat mensen je kennen en overwegen. Maar daarna begint pas het echte werk: leadgeneratie en opvolging.



Want iemand die jou vertrouwt, is nog geen klant. Het is iemand die openstaat voor de volgende stap.

Van zichtbaarheid naar lead

In de praktijk gaat het hier vaak mis. Wat moet iemand doen als hij interesse heeft? Waar kan hij zich melden? Waarom zou het slim zijn om dit nu te doen?



Veel ondernemers denken dat klanten vanzelf aankloppen zodra ze zichtbaar zijn, maar zo werkt het niet. Zichtbaarheid zonder gerichte acties blijft passief. Je moet bewust momenten en middelen creëren die van aandacht daadwerkelijk contact maken. Pas wanneer je die stap inricht, verander je bereik en weergaven in leads die je kunt opvolgen.



Maar als die stap niet duidelijk en laagdrempelig is, gebeurt er niets. Daarom moet je als ondernemer nadenken over hoe je systemen op zijn plek zet die ervoor zorgen dat zichtbaarheid verandert van aandacht naar actie.

Opvolging bepaalt je omzet

En dan komt de fase waar de meeste ondernemers het laten liggen: opvolging. Een aanvraag komt binnen… en dan?



Er wordt te laat gereageerd, er is geen duidelijke structuur in de langetermijnopvolging of het contact verwatert. Ik hoor het nog te vaak gebeuren.



In de makelaardij worden opdrachten zelden gewonnen in het eerste moment. Het zit vaak in wat daarna gebeurt. De ondernemer die consequent opvolgt, duidelijk communiceert en top-of-mind blijft, wint.



Niet omdat hij beter is. Maar omdat hij aanwezig blijft.



De volledige keten (simpel uitgelegd)

Als je lokaal klanten wilt aantrekken, moet dit kloppen:



Zichtbaarheid → Herkenning → Vertrouwen → Actie → Opvolging → Klant



De meeste ondernemers blijven hangen bij de eerste drie stappen. Maar de echte groei zit in wat daarna gebeurt.

Het resultaat

Bij de eerder genoemde makelaar steeg het aantal aanvragen en afspraken merkbaar binnen enkele maanden. Niet omdat hij meer ging posten, maar omdat het hele proces klopte.



Mensen zagen hem vaker. Begrepen wat hem anders maakte. En konden eenvoudig de volgende stap zetten door de acties die we hiervoor hebben neergezet.



En zodra er een aanvraag kwam, werd die direct en gestructureerd opgevolgd. Dat is het verschil tussen zichtbaar zijn en daadwerkelijk groeien.

Wat jij hier direct van kunt toepassen

Als jij meer lokale klanten wilt aantrekken, moet je stoppen met denken in losse marketingacties en beginnen met denken in systemen.



Implementeer een systeem waarin mensen je regelmatig zien, ze begrijpen waarom ze voor jou moeten kiezen, ze eenvoudig actie kunnen ondernemen en zorg dat je opvolging altijd strak geregeld is.



Je hoeft niet overal aanwezig te zijn. Je moet alleen zorgen dat het hele proces klopt.

Conclusie

Lokale marketing draait niet om aandacht. Het draait om het behalen van een omzet die hoger is dan de inspanningen.



Zichtbaarheid zorgt voor kansen. Maar alleen een goed systeem zet die kansen om in klanten. Wie dat begrijpt, groeit. Wie dat negeert, blijft zichtbaar maar zonder resultaat.



