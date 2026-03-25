Waarom je bedrijf groeit, maar je totaal leegloopt: de onzichtbare horde tussen 15 en 30 werknemers

Veel ondernemers beginnen het jaar met plannen om hun bedrijf anders te organiseren. Maar tussen januari en maart glijd je vaak terug in je oude rol. Hoe komt dat? In zijn expertblog vertelt Pieter Peelen waarom de groeifase naar dertig werknemers en een winterse energiedip ervoor zorgen dat je als ondernemer totaal leegloopt.

Afgelopen week organiseerden we een event voor ondernemers. De dag erna kreeg ik een bericht van een van de deelnemers. De laatste zin bleef hangen: ‘Dank je. De zon schijnt weer.’ Dat zorgde voor een glimlach. Niet omdat zijn problemen ineens opgelost waren, maar omdat ik precies begreep wat hij bedoelde.



We waren namelijk al van plan om dit in 2025 te doen. Alleen… dat jaar liep anders. Mijn vader overleed en ineens voelde zo’n avond organiseren niet meer passend. Na de zomer had ik er nog steeds geen energie voor. Begin december besloten we: in 2026 gaan we het doen! Niet omdat het moest, maar omdat het weer kon. Soms voelt ondernemen ook zo. Alsof er na een lange periode ineens weer wat licht doorbreekt. En precies daar moest ik de dagen erna aan denken.



Goede voornemens voor je bedrijf

Veel ondernemers beginnen het jaar met plannen. Ze willen hun bedrijf anders organiseren. Minder afhankelijk van zichzelf. Meer verantwoordelijkheid in het team. Meer ruimte om aan de toekomst te bouwen.

In januari voelt dat vaak logisch. Er heerst een ‘dit wordt mijn jaar’-gevoel. Er ontstaat energie, er is overzicht omdat de plannen er liggen en een heel jaar lijkt nog voor je te liggen. Maar ergens tussen januari en maart gebeurt er iets. Beslissingen komen weer bij jou terecht. Voor problemen weet iedereen je weer te vinden. En langzaam glijdt je bedrijf terug in de oude manier van werken. Ondertussen loopt je agenda weer vol.



Niet omdat ondernemers hun plannen niet serieus nemen. Maar omdat er twee dingen tegelijk gebeuren.

Je bedrijf groeit… en je energie daalt

Het eerste is simpel. Je bedrijf groeit. Tot ongeveer vijftien medewerkers werkt het vaak prima om overal zelf bovenop te zitten. Je weet wat er speelt, je neemt de belangrijkste beslissingen en je lost problemen zelf op. Maar ergens tussen de vijftien en dertig mensen begint dat model te kraken. Niet omdat je het verkeerd doet. Maar omdat het simpelweg niet meer past bij de omvang van het bedrijf.



De manier van ondernemen die je succesvol maakte, wordt vaak de reden dat verdere groei moeilijker wordt.

Ondertussen raakt je batterij leeg

Maar er speelt nog iets anders. De periode tussen januari en maart is voor veel mensen simpelweg een energiedip. De winter duurt al maanden. Het blijft te lang donker. Je lijf kan niet op volle kracht draaien.



Juist in die periode verwachten ondernemers vaak van zichzelf dat ze grote veranderingen doorvoeren in hun bedrijf. Al die voornemens dragen daaraan bij. Als de energie dan zakt, gebeurt iets heel menselijks. Je valt terug op wat je al jaren doet en wat er in je actiegerichte basishouding zit. En dat is toch weer veel naar jezelf toetrekken. Niet omdat dat slim is. Maar omdat het op dat moment de minste energie kost.

Herkenning tussen ondernemers

Tijdens het event zag ik hoe herkenbaar dit is. Ondernemers die elkaar aankeken en dachten: Ah… dus ik ben niet de enige.



Elke ondernemer merkt op zijn eigen manier dat wat hem of haar succesvol maakte, op een gegeven moment niet meer werkt. Niet omdat mensen niet willen veranderen. Maar omdat een groeiend bedrijf vraagt om een andere manier van ondernemen.



Ondernemen wordt steeds meer een teamsport

Die avond werd ook iets anders zichtbaar. Vier mensen uit mijn eigen team zorgden ervoor dat het grootste deel van de avond soepel verliep. Niet omdat ik niets deed, maar omdat we het samen droegen.



Hetzelfde gebeurde tussen de ondernemers onderling. Er werd goed geluisterd, er werden telefoonnummers uitgewisseld. En er werden afspraken gemaakt om bij elkaar op het bedrijf te gaan kijken. Omdat ondernemers ergens voelen dat je sommige dingen niet alleen hoeft uit te vinden. Alles waar je energie in stopt terwijl het niet jouw talent is, trekt je leeg.



Ga dat talent ergens lenen. Bij voorkeur in je eigen team. Daar zit vaak meer talent dan je denkt.



Als alles op jouw schouders blijft rusten, groeit je bedrijf uiteindelijk niet verder. Dan groeit alleen het aantal uren in jouw werkweek.

Als de zon weer schijnt

Soms heb je als ondernemer geen nieuw plan nodig. Soms heb je alleen even het besef nodig dat je niet de enige bent die door deze fase heen gaat. En dat het een neembare horde is. Veel ondernemers begonnen dit jaar met goede plannen. Misschien herken je dat zelf ook. Maar nu we een paar maanden verder zijn, is misschien dit de belangrijkste vraag:



Wat heb jij nodig om jouw plannen niet alleen zelf te dragen, maar ze samen met je team waar te maken?



Want ondernemen wordt een stuk lichter als je het niet meer alleen hoeft te dragen.



Als je dat voor elkaar krijgt, gebeurt er iets moois. Dan hoeft niet alles meer op jouw schouders te rusten. En geloof me: dan kan de zon ook in jouw bedrijf weer gaan schijnen.



