Dit is waarom 95 procent van de makelaars grip verliest en de video-first-ondernemer wint

De tijd dat ondernemers konden leunen op voorspelbare advertentiekanalen is voorbij. In de makelaardij vindt een verandering plaats: de consument zoekt niet meer, maar ontdekt. Terwijl de massa vaststelt dat traditionele platforms minder opleveren, bouwt een nieuwe generatie aan een ‘video-first’-imperium. Jan de Keijzer deelt in zijn expertblog hoe deze verschuiving van zoeken naar ontdekken de blauwdruk vormt voor modern ondernemerschap.

Steeds vaker begint een zoektocht niet op het internet of in zoekmachines als Google, maar op sociale media. En dat geldt niet meer alleen voor kleding, restaurants of vakanties. Ook de zoektocht naar een woning verschuift langzaam richting platforms als TikTok, Instagram en YouTube. Waar vrijwel alle makelaars nog vertrouwen op traditionele kanalen, experimenteert een groeiend aantal makelaarskantoren met een nieuwe aanpak: video-first.



Van Funda naar feeds

Jarenlang ging het op dezelfde manier. Iemand wil verhuizen en gaat op Funda op zoek. Filteren op de buurt en prijs, bezichtiging inplannen en, als het even meezit, kopen. Dat werkte uitstekend. Huizenzoekers waren jarenlang ook echt actief aan het zoeken. Op sociale media werkt dat net even anders. Hier wordt veel meer gewerkt vanuit het principe van ontdekken.



Je hoeft niet actief op zoek te zijn naar een huis, want een video kan zomaar in het algoritme voorbijkomen. En dat kan om verschillende redenen zijn. Misschien blijft iemand hangen vanwege het interieur, of juist omdat de video goed is gemonteerd. Of wat dacht je van die persoon die op slag verliefd wordt op de woning zonder actief op zoek te zijn?



En juist dat zorgt voor een interessante verschuiving. Waar traditionele woningplatforms als Funda zich richten op mensen die al hebben besloten te verhuizen, bereiken sociale media een groep die daar nog helemaal niet is.

Van zoeken naar ontdekken

Sociale media draait om inspiratie en ontdekking. Dat principe is al langere tijd zichtbaar bij onder andere vakanties, restaurants en mode. Maar inmiddels is dit ook het geval bij woningen.



Een goed gemaakte video kan zomaar duizenden mensen bereiken. Mensen die misschien niet actief op zoek zijn, maar wel getriggerd raken door wat ze zien. Daarmee ontstaat een nieuwe dynamiek op de huizenmarkt: de eerste kennismaking met een woning via video.



De opkomst van de video-makelaar

Vroeger waren foto’s genoeg. Tegenwoordig zweren we bij video’s. En dat is ook niet zo gek. Video’s laten zien hoe een huis voelt, niet alleen hoe het eruitziet. De indeling, de lichtinval, de sfeer en de omgeving: alles komt bij een video binnen een paar seconden al samen.



Daarnaast vertelt een video een veel completer verhaal. Want het draait niet alleen om het huis zelf. De buurt, de straat, de sfeer van de omgeving en zelfs het dagelijkse leven rondom de woning spelen een belangrijke rol. Zo verandert de rol van de makelaar. Waar de makelaar vroeger vooral adviseur en onderhandelaar was, groeit hij of zij nu steeds vaker uit tot storyteller.

Bereik nieuwe kopers

Sociale media veranderen ook het bereik van woningen. Waar op Funda gericht wordt gezocht, zorgen algoritmes op sociale media voor onverwachte matches.



Een woningvideo kan ineens verschijnen bij iemand die helemaal nog niet van plan was te verhuizen. Of zelfs bij iemand uit een andere regio. Het effect? Een veel grotere doelgroep en het activeren van de gedachte om toch te gaan verhuizen.

Het ontdekken van een woning

Niet alleen de actieve woningzoeker ziet de content. Ook een oriënterende kijker wordt getriggerd. Zo ontstaat een compleet nieuwe fase in het verkoopproces van woningen: de ontdekkingsfase.



In deze fase doen mensen vooral inspiratie op. Ze leren buurten kennen en bekijken woningen die ze anders nooit waren tegengekomen. Voor makelaars betekent dit dat de woningpresentatie niet alleen informatief moet zijn, maar ook inspirerend.

Van klassieke makelaar naar video-first

Bij De Keijzer Online maken we content voor verschillende makelaars, waaronder Welp Makelaardij. Deze makelaar is een goed voorbeeld van het combineren van de klassieke makelaarsrol met de moderne aanpak.



Van waardebepalingen, onderhandelingen en verkoopbegeleiding tot het aanprijzen van woningen via short form content op sociale media. Een woning wordt dus lang niet altijd meer alleen gefotografeerd. Steeds vaker wordt er ook gefilmd voor TikTok en Instagram. Zo krijgt een woning ineens een veel groter bereik dan via traditionele advertenties.



Voor een makelaarskantoor werkt deze aanpak net zo goed. De video’s zorgen niet alleen voor zichtbaarheid van te verkopen woningen, maar ook voor meer naamsbekendheid. Mensen leren het kantoor kennen, zien de stijl van werken en krijgen een gevoel bij de makelaar achter de camera. En dat allemaal nog voordat dat bord goed en wel in de tuin staat.

De makelaar als mediabedrijf

Wat hier gebeurt, past in een bredere ontwikkeling. Steeds meer bedrijven zetten in op short form content. Restaurants maken video’s waarbij het water je in de mond loopt, accountants posten praktische tips op LinkedIn en makelaarskantoren laten dus hun huizen zien.



Het doel verandert niet. Klanten moet je blijven bereiken. Maar de manier waarop verandert wel.

Digitalisering in de makelaardij

De digitalisering binnen de makelaardij gaat lang niet meer alleen over software en digitale contracten. Het gaat ook over hoe woningen gezien worden en hoe je deze kunt presenteren.



De verschuiving van traditionele platforms, zoals Funda, naar socialemediaplatformen dwingt makelaars om hun rol opnieuw uit te vinden. Niet meer alleen adviseur of onderhandelaar, maar ook storyteller en contentmaker.

De makelaar van de toekomst

Welp Makelaardij is een van de makelaars die laat zien dat dit ook echt werkt. Nieuwe doelgroepen worden bereikt met de huizen die worden aangeboden, het kantoor wordt zichtbaarder en krijgt meer naamsbekendheid en er ontstaat een compleet nieuwe manier van verkopen.



Het vak als makelaar blijft lokaal, persoonlijk en vertrouwd. Maar één ding is inmiddels duidelijk: de makelaar van de toekomst weet het verhaal achter het huis te vertellen. En dat verhaal begint vaak met een goed doordachte video.



