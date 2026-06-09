Blåkläder wil af van wegwerplogica: ‘Echt duurzaam is werkkleding die aantoonbaar langer meegaat’.

‘De duurzame keuze’ is steeds vaker het belangrijkste aankoopargument voor werkkleding. Maar niet op de manier die velen misschien zouden verwachten. Een groeiend aantal organisaties ontdekt dat de total cost of ownership eigenlijk interessanter is dan de aanschafprijs. Waardoor werkkleding die aantoonbaar langer meegaat zowel de meest economische als de meest duurzame keuze vormt.

„We zien dat vooral bedrijven in de bouw, industrie, logistiek en techniek op een praktische manier kijken naar duurzaamheid,” vertelt Erik van Dalem - Country Manager NL bij Blåkläder Workwear. Het bedrijf merkt dat de veiligheid, betrouwbaarheid en het comfort op termijn vaker de belangrijkste redenen vormen om werkkleding in te kopen.

Minder vervangen betekent lagere kosten

Wie slechts kijkt naar de aankoopprijs van werkkleding vergeet de kosten op de langere termijn, stelt Erik. „Vooral grotere organisaties waaraan wij leveren weten al veel langer dat vervangingen op termijn een betere voorspeller zijn van de werkelijke kosten en de investering.” Dat besef was er bij kleinere organisaties ook al wel, maar nu zij vaker kritischer op de kosten moeten letten verandert het ook daadwerkelijk hun inkoopkeuzes.

Duurzame werkkleding werkt dan als een investering die zichzelf terugverdient, legt Erik uit. „Als kleding minder snel slijt hoeft deze minder vaak vervangen te worden. Op termijn draagt dat bij aan lagere kosten, waardoor het ook economisch de meest interessante investering is.” Duurzaamheid hoeft dan niet alleen te gaan over verantwoordelijke productie, milieuvriendelijke materialen en eerlijke arbeidsomstandigheden. „Het is veel breder dan dat.”

De duurzame keuze verhoogt ook de voorspelbaarheid voor inkopers, vooral bij grote organisaties. „Zij willen op termijn graag weten waar ze aan toe zijn. Zowel voor de kosten als wanneer het gaat om vervangingen, waardoor er grip ontstaat op werkkleding. Dat vraagt om duurzame kwaliteit, die aantoonbaar langer meegaat.” Ondertussen draagt de duurzame optie bij aan minder afval, waardoor de keten als geheel betere keuzes maakt en minder negatieve impact op het milieu heeft.

Blåkläder wil af van wegwerplogica: ‘Echt duurzaam is werkkleding die aantoonbaar langer meegaat’. Fotograaf: Blåkläder

De aantoonbaar duurzamere keuze

Blåkläder wil al veel langer af van de wegwerplogica die nog vaak heerst als het gaat om werkkleding. Daarom investeert het bedrijf structureel in de levensduur van items en in meer controle in de keten. „We zijn inmiddels gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, BCI, LEED en STeP by OEKO-TEX®. Daarnaast steken we veel tijd en geld in allerlei duurzame initiatieven, zoals Made in Green-labeling, zonne-energie in de waardeketen en materialen of productiemethoden met lagere impact.” Bij het bedrijf is de duurzame keuze daardoor al langer gelijk aan de meest economische optie.

„Bij Blåkläder focussen we altijd al op kwaliteit, natuurlijk in combinatie met de veiligheid die onze werkkleding moet bieden. Dat we daarmee nu ook de meest duurzame keuze op termijn zijn maakt ons extra interessant voor heel veel organisaties”, merkt Erik. Wie strategisch nadenkt over werkkleding komt namelijk haast automatisch uit bij een combinatie van veiligheid, hoge kwaliteit en items die lang meegaan.

Met levenslange garantie op de stiknaden

De lange levensduur van werkkleding komt bij Blåkläder terug in heel specifieke elementen van de brede collectie. Erik vertelt: „Onze klanten waarderen bijvoorbeeld de levenslange garantie op de stiknaden van kledingstukken, die we kunnen bieden dankzij de specifieke verstevigingen en de drievoudige stiknaden.” Daarnaast bevat de werkkleding vaak praktische details, zoals slimme positionering van de zakken, speciale collecties voor verschillende beroepsgroepen en zowel dames- als herenmodellen.

„Ook blijven we onze werkkleding ontwikkelen, recent bijvoorbeeld met het modulaire ToolRig™-systeem.” Daarmee kunnen gebruikers de opbergmogelijkheden aanpassen aan hun taak, de werkplek en persoonlijke voorkeuren. „We zoeken steeds naar manieren om werk efficiënter te maken, door flexibiliteit te bieden met onze werkkleding”, legt Erik uit. Dat geldt voor werkbroeken en andere werkkleding, altijd met behoud van kwaliteit en de lange levensduur, voor maximale duurzaamheid. Zo is er in de loop der jaren een uitgebreide collectie ontstaan, met alle kleding, schoenen en accessoires voor op de werkvloer.

Complete collectie online