Ondernemers Niek Hogenboom (28) en Titus Ex (31) bouwen in een moordend tempo aan hun startup Minimal AI, die klantenservicemedewerkers zo goed als overbodig maakt. Met werkdagen van soms wel 14 uur dwongen ze toelating af tot de prestigieuze Amerikaanse startup-accelerator Y Combinator in Silicon Valley. Het volgende doel: op grote schaal de e-commercewereld veroveren en binnen een paar jaar naar een waardering van 1 miljard dollar.

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Hij is wat later voor het interview, omdat een demo uitliep. Na het gesprek moet Niek Hogenboom (28) weer snel door naar de volgende demo. Het is tekenend voor de groei van zijn startup. Sinds de zomer van 2024 bouwen Niek en zijn compagnon Titus Ex (31) aan startup Minimal AI. Dat gebeurt zeven dagen per week, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.



„We werken wel echt van negen uur ’s ochtends tot een uurtje of tien of elf ’s avonds. Iedere dag”, zegt Niek met een grote glimlach op zijn gezicht. Ook op zaterdag en zondag gaat hij naar kantoor. Het afgelopen jaar zijn er werknemers bijgekomen; vraagt hij die werkuren ook van hen? „We leggen hen geen eisen op. Maar als iedereen het zo cool vindt om hieraan te werken als wij, dan is er natuurlijk wel een bepaalde sfeer die je creëert waar je dan wel of niet bij past. Iedereen doet dat dus wel.”



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Van klantenservice naar sales

Al dat werk moet Minimal AI snel doen groeien. De startup bouwt AI-agents die e-commercebedrijven helpen hun klantenservice tot wel 90 procent te automatiseren. Vragen over bestellingen, retouren of adreswijzigingen kunnen automatisch worden afgehandeld. Maar inmiddels kijkt het bedrijf verder dan support. „Agentic storefront is niet zomaar een chatbot”, vertelt Niek.

“ Onze groei moet er gewoon blijven uitzien als een hockeystick. Dat is het doel ” Niek Hogenboom Medeoprichter Minimal AI

Het is een slimme agent in een webshop die bezoekers helpt vóórdat ze een aankoop doen. Het doel is dat twijfelende klanten sneller antwoord krijgen op vragen die ze anders misschien niet zouden stellen. „We zijn hiermee nog aan het testen, maar we hopen de retouren te kunnen verminderen en nog meer data te verzamelen over waar klanten naar op zoek zijn.”



Het is een van de volgende agents waaraan Minimal AI werkt. Ook zijn de support agents verder verbeterd en neemt een AI-manager nog meer werk over door de AI-support agents op te zetten. Over aantallen klanten en omzet wil Niek niets kwijt. Wel zegt hij dat Minimal AI inmiddels tienduizenden tickets per dag volledig automatisch afhandelt. De groei moet volgens hem blijven versnellen. „Onze groei moet er gewoon blijven uitzien als een hockeystick. Dat is het doel.”

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Hockeystickgroei via Y Combinator

Die hockeystickgroei kreeg een flinke impuls door Y Combinator, de prestigieuze Amerikaanse startup-accelerator waar eerder bedrijven als Airbnb, Dropbox en Coinbase uit voortkwamen. Minimal AI werd in de zomer van 2025 toegelaten tot het programma in San Francisco. Voor een Europees, laat staan Nederlands bedrijf is dat geen vanzelfsprekende stap, zegt Niek. „Het is vanuit Europa gewoon best wel moeilijk om daar binnen te komen.” Toch wilde hij juist daar zitten, dicht bij de plek waar veel AI-ontwikkelingen en investeerders samenkomen.



Y Combinator werkt met batches: groepen startups die in een paar maanden intensief bouwen, feedback krijgen en toewerken naar Demo Day, het moment waarop ze pitchen voor investeerders. De selectie is streng. Volgens Niek melden zich tienduizenden startups aan, waarvan uiteindelijk iets meer dan honderd in een batch terechtkomen. Het interview duurt kort. „Na 10 minuten komt het verdict: je bent binnen of niet.”



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Voor Minimal AI volgde na toelating direct een investering van 500.000 dollar. Uiteindelijk haalden Niek en Titus 3,6 miljoen dollar op. Dat geld geeft ruimte om harder te groeien. Bepalen investeerders niet te veel de koers? Niek ervaart vooral veel vrijheid. In de Verenigde Staten werken startups in deze fase vaak met SAFE-notes: afspraken over toekomstige aandelen, zonder dat investeerders meteen zeggenschap krijgen. „Dat geeft je, vooral in de early stages, nog heel veel vrijheid om echt je weg te vinden naar iets wat je heel hard kunt schalen.”



De grootste waarde van Y Combinator zit volgens Niek niet alleen in het geld. „Het gaat daar heel erg om: hoe kunnen we investeerders aantrekken die ons kunnen helpen om nog groter te worden, expertise aan te haken of klanten te introduceren waar we anders niet bij zouden komen?” Je krijgt daar advies van ondernemers die unicorns (startups met een waardering van 1 miljard dollar, red.) hebben opgericht.”

“ Tien jaar geleden stond Sam Altman op datzelfde podium te pitchen. Nu sta ik hier gewoon. Dat is wel echt vet ” Niek Hogenboom Minimal AI

Medeoprichters van Instagram en OpenAI

Tegelijk voelde Y Combinator als een persoonlijk kantelpunt. „Tien jaar geleden stond Sam Altman ook op Demo Day op hetzelfde podium te pitchen als wij. Nu sta ik hier gewoon. Dat is wel echt vet.”



Ook ontmoette hij daar mensen als Mike Krieger, medeoprichter van Instagram, en Greg Brockman, medeoprichter van OpenAI. „Je realiseert je dan wel dat je hier jarenlang naar zit te kijken en nu opeens daar staat.”

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Groot denken, fase voor fase

Wat Niek vooral meeneemt uit San Francisco, is de vanzelfsprekendheid waarmee daar groot wordt gedacht. In Nederland klinkt het volgens hem al snel overdreven als een oprichter hardop zegt dat hij een bedrijf van meer dan 1 miljard dollar wil bouwen. Bij Y Combinator is dat juist de standaard. „Ze hebben het daar elke keer over een nieuwe minigame. Als je van minigame naar minigame gaat, dan kun je een unicorn bouwen.”



Die manier van kijken neemt hij mee naar Amsterdam. Minimal AI verkoopt nu vooral in West-Europa, maar de ambitie is groter. Het bedrijf wil uiteindelijk de volledige klantreis van webshops ondersteunen, van de eerste vraag op de website tot klantenservice na aankoop en later mogelijk ook marketing. Het einddoel? In ieder geval geen snelle verkoop. De komende jaren wil hij vooral doorbouwen. „Ik wil gewoon heel erg groot worden. Binnen een paar jaar een unicorn worden, zou heel mooi zijn.”

All-in, maar niet zonder grenzen

Terug naar die dagen lang werken. Vraagt dat niet veel van hem? „Wij staan gewoon iedere dag vol energie op, hebben er heel veel zin in en vinden het ook echt leuk om hieraan te werken.” Ook verzekert hij dat er nog genoeg ruimte is om vrienden te zien, te sporten of uit eten te gaan. „Maar we waren hier niet gekomen als we heel gevoelig voor burn-outs waren, want dan kun je niet zo hard werken. Je moet het echt leuk vinden en echt alles ervoor geven.”



Bij Y Combinator kreeg hij tegelijk mee dat all-in gaan niet betekent dat de rest van het leven moet verdwijnen. Paul Graham, medeoprichter van Y Combinator, zei daar volgens Niek iets wat hem bijbleef: „Building a great startup is only part of optimizing life.” Oftewel: een groot bedrijf bouwen is maar een deel van een goed leven.



Daarom probeert Niek te blijven sporten, vrienden te zien en tijd te maken voor familie. Een lange vakantie staat niet op de planning. „Een paar weekendjes weg, maar voor de rest lekker werken.”

Titus Ex en Niek Hogenboom van Minimal AI. Foto: Eigen beeld.