dit investeringsfonds zet in op ai fabrieken op nederlandse bodem

Nederland wil volop meebewegen in de AI-revolutie, maar de infrastructuur achter die technologie ligt grotendeels in handen van buitenlandse techreuzen. Tegelijk lopen innovatieve Nederlandse bedrijven geregeld vast op groeikapitaal. Dat roept een nieuwe vraag op: wie investeert in de technologie van morgen?

Lees verder onder de advertentie

Steeds meer organisaties willen gebruikmaken van AI, maar zijn kritisch op waar hun data terechtkomen. „In Amerika en China gelden andere regels rondom data en privacy. Zeker bij gevoelige informatie willen organisaties meer controle houden over waar data blijven en wie erbij kan”, zegt Jorieke de Vries-Goosen van TFH Holland Group.

Volgens haar groeit daardoor ook de behoefte aan Nederlandse AI-infrastructuur. Voor participatiemaatschappij TFH Holland Group is dat reden om nadrukkelijk te investeren in Nederlandse technologiebedrijven.

Nederland toekomstbestendig maken



Nederland kent genoeg innovatieve mkb-bedrijven, vervolgt De Vries-Goosen. Het probleem ontstaat meestal pas zodra bedrijven willen opschalen. „Veel ondernemers hebben goede ideeën en sterke technologie, maar lopen vast op groeikapitaal. Daardoor zie je dat innovatie hier ontstaat, maar dat de verdere groei uiteindelijk ergens anders plaatsvindt.”

Lees verder onder de advertentie

In haar ogen raakt dat direct aan de Nederlandse economie. „Je wilt dat bedrijven hier kunnen doorgroeien. Ook talent, kennis en werkgelegenheid wil je voor Nederland behouden.”TFH investeert daarom in Nederlandse bedrijven binnen technologie, zorg en food. De focus ligt op ondernemingen die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen én economisch perspectief bieden. „We investeren altijd in bedrijven die maatschappelijke impact hebben en Nederland een stukje toekomstbestendiger maken.”

“ Onderwijsinstellingen en andere partijen informeren nu al naar de mogelijkheden zodra de infrastructuur live gaat ”

AI-infrastructuur op eigen bodem



Een van de bedrijven waarin TFH investeert is AI Mills, een startup die werkt aan Nederlandse AI-fabrieken in de vorm van modulaire containers. Het idee ontstond vanuit een praktisch probleem. Grote AI-datacenters vragen enorme hoeveelheden stroom en ruimte, terwijl Nederland juist te maken heeft met netcongestie en ruimtegebrek.

De Vries-Goosen: „Nederland is klein en kampt met ruimtegebrek en netcongestie. Gigantische datacenters neerzetten ligt daardoor minder voor de hand dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Daarom hebben we gedacht: dan bouwen we kleinere AI-fabrieken in de vorm van containers, die je verspreid door Nederland kunt neerzetten op locaties waar duurzame energie beschikbaar is, bijvoorbeeld bij zonne- of windparken.”

Lees verder onder de advertentie

Nog voordat de eerste containers operationeel zijn, meldden zich al organisaties die capaciteit willen afnemen. „Onderwijsinstellingen en andere partijen informeren nu al naar de mogelijkheden zodra de infrastructuur live gaat.”

AI Mills: de eerste complete AI-infrastructuur op eigen bodem

De beste technologie



Maar het AI-vraagstuk reikt verder dan alleen de opslag van data. „Je kunt wel je infrastructuur in Nederland hebben, maar als je vervolgens alsnog alleen werkt met buitenlandse taalmodellen, weet je nog steeds niet precies wat er met je data gebeurt”, aldus De Vries-Goosen.

Lees verder onder de advertentie

Daarom bouwt AI Mills ook aan een marketplace met toegang tot AI-modellen die organisaties zelf kunnen gebruiken en aanpassen. Ze werken hiervoor samen met internationale partijen als NVIDIA en Dell, zodat ze de beste technologie kunnen bieden, maar dan conform de Europese wet- en regelgeving.

„Je kunt het zien als een bibliotheek van AI-modellen. Stel: je hebt een supermarkt en wilt klantgedrag voorspellen. Dan hoef je niet langer alles zelf te ontwikkelen met honderden programmeurs. Je kunt een bestaand model uit die bibliotheek pakken en aanpassen aan je eigen situatie. Dat scheelt tijd, geld en ontwikkelkracht, en de infrastructuur zelf blijft op Nederlandse bodem draaien.”

“ Nederlanders zijn echte spaarders, maar steeds meer mensen realiseren zich dat geld op een spaarrekening door inflatie minder waard wordt ”

Nieuw fonds moet innovatie versnellen



Om verdere groei mogelijk te maken, heeft TFH onlangs een nieuw investeringsfonds gelanceerd, gericht op Nederlandse bedrijven binnen technologie, zorg en food. Investeerders kunnen vanaf 100.000 euro deelnemen.

Lees verder onder de advertentie

De belangstelling voor dit soort investeringen groeit, merkt De Vries-Goosen. „Nederlanders zijn echte spaarders, maar steeds meer mensen realiseren zich dat geld op een spaarrekening door inflatie minder waard wordt.”

TFH kiest daarbij bewust voor een actieve rol binnen de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd. De investeringsmaatschappij neemt in veel gevallen zelf een groot aandeel en helpt mee bouwen aan de verdere groei. Dat laatste geldt ook voor investeerders in het fonds, die vaak zelf ondernemer zijn. „We zijn niet alleen investeerder. We bouwen ook actief mee aan die bedrijven. Van strategie tot het aannemen van personeel.”

Die betrokkenheid moet ervoor zorgen dat bedrijven sneller kunnen doorgroeien. Volgens haar zit daar ook de kracht van het fonds. Tegelijk benadrukt ze dat het om investeringen voor de lange termijn gaat. „Onze vorige fondsen realiseerden rendementen tussen de 11 en 13 procent. Daar staat tegenover dat waardecreatie tijd kost. We doen dit niet voor één jaar, maar voor de komende acht à negen jaar. Door nauw betrokken te zijn als investeerders, zien we elke dag wat de bedrijven doen en kunnen we snel bijsturen als dat nodig is.”

Lees verder onder de advertentie

Toekomstbestendigheid als rode draad



De rode draad in de strategie van TFH blijft hetzelfde: investeren in bedrijven die bijdragen aan de economische positie van Nederland en maatschappelijke impact maken. „Als we technologie, talent en innovatie hier weten te houden, profiteert uiteindelijk iedereen daarvan.”

De Vries-Goosen deelt daarin ook een bredere oproep richting ondernemers en investeerders. „Investeer in de toekomstbestendigheid van Nederland. Dat is beter voor Nederland, maar uiteindelijk ook voor je eigen portemonnee.” Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.