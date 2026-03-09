Samen start je Zeker: de ZekerArbo FiTClub zet ondernemers in beweging

Je kent als ondernemer waarschijnlijk het gevoel: van afspraak naar afspraak en voordat je het weet ren je jezelf voorbij. Op adrenaline kom je ver, maar onderliggend raakt de energie op. ZekerArbo helpt ondernemers om dat te doorbreken. Met de ZekerArbo FiTClub stap je samen in een sportieve community die motiveert, verbindt en uitputting voorkomt.

Een van de ambassadeurs is Tess Lieder – Wester, keeper van het Nederlands handbalteam dat wereldkampioen werd. Ze vertelt: „Sport is een prachtige metafoor voor samenwerken en doorzetten. Je kunt prima alleen trainen, maar echte vooruitgang ontstaat samen.”

Hoe blijf je als ondernemer fit en vitaal?

Bij ZekerArbo draait alles om FiT: functioneren in de toekomst. „Tijdens je loopbaan kom je allerlei uitdagingen tegen”, zegt Remco Bouman, commercieel manager bij ZekerArbo. „Wij ondersteunen werkend Nederland bij de hobbels, de mooie momenten en de minder leuke situaties. Ons doel is medewerkers die fit, wendbaar en flexibel zijn. Mensen die vandaag hun werk aankunnen en morgen nog steeds.”



Toch valt Bouman iets op in de arbowereld. Veel diensten richten zich op medewerkers, terwijl de ondernemer zelf aan het roer staat. „De kapitein van het schip moet overeind blijven”. Daarom introduceert ZekerArbo de ZekerArbo FiTClub: een initiatief speciaal voor ondernemers. „We willen dat klanten zelf ervaren wat energie en een gezonde levensstijl concreet opleveren.”

De ZekerArbo FiTClub voor ondernemers

ZekerArbo lanceert de ZekerArbo FiTClub voor ondernemers. Leden van de club kunnen jaarlijks deelnemen aan acht tot tien zorgvuldig geselecteerde evenementen, zoals de Amstel Gold Race en de Dam tot Damloop. Niet als toeschouwer, maar als deelnemer.



Tess Lieder – Wester begeleidt een aantal van deze evenementen per jaar. Ze zorgt voor de warming-up, de presentaties en de coaching. „Het draait om plezier, energie en clubbeleving. Het voelt alsof je een team vormt, maar dan met je zakelijke relaties.” Bouman legt uit dat de club is bedoeld om ondernemers te laten ervaren hoe krachtig sport is als verbinder en als startpunt voor preventie. De sport is geen doel op zich, maar een laagdrempelig instapmodel om te laten zien hoeveel effect tijdige aandacht voor vitaliteit heeft.



De club maakt preventie op de werkvloer makkelijker bespreekbaar én concreter, omdat de ondernemers zelf actief deelnemen aan sportevenementen.



Leden krijgen toegang tot de sportevents, VIP-arrangementen en exclusieve clinics onder begeleiding van Lieder - Wester. Het is een initiatief waar ondernemers elkaar ontmoeten, grenzen verleggen en nieuwe relaties opbouwen. „Sport creëert een gelijk speelveld en laat mensen groeien”, vult ze aan.

Gezamenlijk groeien

De ZekerArbo FiTClub is geen vaste groep, maar een dynamische community die bij ieder evenement opnieuw ontstaat. Bij elk evenement start een nieuwe groep ondernemers die samen de uitdaging aangaan. Dat schept volgens Bouman en Lieder - Wester een belangrijke mate van verbondenheid.



„Er is kleedkamerpraat, gedeelde spanning voor de start en vreugde na de finish”, zegt Lieder - Wester. „Sport brengt mensen letterlijk in beweging, maar vooral ook mentaal. Die energie neem je mee naar de werkvloer.” De slogan ‘Samen start je Zeker, samen finish je beter’ sluit daar naadloos op aan. Het is de kern van de filosofie van ZekerArbo. Samenwerken, elkaar uitdagen en sterker worden staan centraal bij de arbodienst. De missie van het bedrijf is dan ook: ‘Samen sterker aan het werk’.

‘Zet de toon binnen de organisatie’

Voor ondernemers heeft deelname aan de ZekerArbo FiTClub extra waarde. Door zelf met sport en vitaliteit aan de slag te gaan zetten ze de toon binnen hun organisatie. „Wat je uitstraalt werkt direct door in je team”, zegt Bouman. „Als jij laat zien dat gezondheid belangrijk is, volgen ook medewerkers sneller.”



Zelf sporten leidt tot meer bewustzijn, sterkere verbinding en uiteindelijk een vitalere en productievere werkomgeving. “Vitaliteit is geen los HR-thema”, benadrukt hij. „Het begint bij leiderschap en gedrag. De ZekerArbo FiTClub helpt ondernemers om die rol zichtbaar en geloofwaardig te pakken.”

Arbodienstverlening ook voor ondernemers

Met de ZekerArbo FiTClub zet ZekerArbo een eerste stap om arbodienstverlening nadrukkelijker óók voor ondernemers te organiseren. Sport en vitaliteit vormen een krachtig beginpunt, maar er komt meer. Nieuwe initiatieven voor ondernemers staan al op de ontwikkelkalender.



Binnenkort staan onder andere de Amstel Gold Race, Limburgs Mooiste en Hyrox op de planning. Bouman: „Het draait erom dat we klanten verbinden, inspireren en energie geven. Zo start je fitter, geef je het goede voorbeeld en finish je beter. Samen, zeker weten.”

