Steeds meer ondernemers besteden aandacht aan diversiteit en inclusie. Veel bedrijven nemen stappen in het opzetten van een objectief werving- en selectieproces. Nog minder bekend is hoe je een open en veilige werkplek creëert en hoe je borgt dat iedereen op de werkvloer gelijke kansen krijgt. Waarom is dit belangrijk en wat kun je concreet doen?

Uit meerdere onderzoeken van TNO en Kennisplatform Inclusief Samenleven blijkt dat werknemers met een migratieachtergrond nog altijd minder kansen krijgen ten opzichte van werknemers zonder migratieachtergrond. Ondanks gelijke profielen (denk aan dezelfde leeftijd en opleiding), krijgt deze eerste groep bepaalde kansen vaak (nog) niet. Dit gebeurt niet alleen bij werving en selectie. Ook is er vaak (onbewust) sprake van ongelijke kansen bij werknemers met een migratieachtergrond wanneer zij al werkzaam zijn in een bedrijf. Ze krijgen bijvoorbeeld minder vaak een vast contract, toegang tot opleidingen en promoties.

Het is voor ons normaal dat iedereen welkom is en dat dragen we ook actief uit.

Zet de norm in je bedrijf

Kenneth Leenders, ceo bij Expat Mortgages: ,,Voor ons is het niet meer dan normaal dat iedereen gelijk behandeld wordt en gelijke kansen krijgt. Het team van Expat Mortgages bestaat uit ruim 60 collega’s met veel verschillende achtergronden en culturen. Kenneth vervolgt: ,,De oprichter van Expat Mortgages, Henk Jansen, is half-Iers. Zelf ben ik op de Antillen geboren en heb daar jaren gewoond. Dat heeft mijn perspectief op diversiteit en gemeenschapsgevoel enorm gevormd. Al sinds onze oprichting in 2007 is het voor ons normaal dat iedereen welkom is en dat dragen we ook actief uit.”



Hamza Amer, teamlead People and Culture, vult aan: ,,Wat we vanuit de top uitdragen, is essentieel voor onze bedrijfscultuur. Het bepaalt de norm binnen ons bedrijf: bij ons behandelen we iedereen gelijk. Uit eigen ervaring weet ik dat we binnen Expat Mortgages zonder vooroordelen naar mensen kijken. Wat telt zijn je competenties en hoe je presteert. Je culturele achtergrond speelt daarin geen rol. Een andere belangrijke factor is het hebben van rolmodellen in de top. Daarmee laat je collega’s zien dat doorgroeien voor iedereen mogelijk is.”

In onderstaande video vertellen Kenneth en Hamza wat zij doen om een veilige werkplek te creëren en hoe ze iedereen gelijke kansen bieden.



Wil jij - net als Kenneth en Hamza - ook aan de slag met kansengelijkheid in je bedrijf? Dit kun je doen:



Het belangrijkste advies: meten = weten

Stel doelen om als bedrijf diverser en inclusiever te worden én evalueer het resultaat van je beleid. Kijk bijvoorbeeld naar de samenstelling van je personeelsbestand en specifiek naar de in-, door- en uitstroom van medewerkers met een migratieachtergrond. Hoe divers zijn functies en afdelingen, in het hele bedrijf en in de top? Gebruik deze inzichten om je beleid én resultaat voortdurend te verbeteren.

Deel interne vacatures en toets objectief of iemand geschikt is

Komt er een (leidinggevende) functie vrij in je bedrijf? Plaats een interne vacature, zodat iedereen met interesse kan solliciteren. De beste kandidaat voor een promotie selecteer je vervolgens op basis van competenties en niet op basis van ‘klik’ of onderbuikgevoel. Hierdoor krijgen je werknemers niet alleen gelijke kansen, maar ervaren zij dit ook zo. Lees hier hoe je het selectieproces objectief kunt maken.

Breng het gesprek op gang

Wil je een bedrijfscultuur waarin (meer) begrip is voor elkaars standpunten en ideeën? Zorg dat collega’s met elkaar in gesprek gaan. Vaak helpt het om dit te faciliteren. Organiseer bijvoorbeeld een kennissessie over menselijke biases (vooringenomenheid) of een gezamenlijke lunch waarin iedereen iets meeneemt vanuit de eigen culturele achtergrond. Dit soort initiatieven helpen het gesprek tussen collega’s op gang te brengen. Het resultaat? Meer wederzijds begrip.

Bied alle werknemers een gelijke kans op opleiding en ontwikkeling

Werk bijvoorbeeld met een vast opleidingsbudget per medewerker of met een vast opleidingsprogramma. Wees je ervan bewust dat zelfs wanneer iedereen mag deelnemen, ondervertegenwoordigde groepen soms drempels ervaren en denken dat het niet voor hen is weggelegd. Extra aanmoediging kan dan helpen.

Train je leidinggevenden en evalueer hun leiderschap

De rol van leidinggevenden is essentieel. Zorg dat managers en teamleiders het vermogen hebben verschillende perspectieven te erkennen, begrijpen en waarderen. Dit draagt bij aan een cultuur van respect en openheid. Bied ze hierbij handvatten, bijvoorbeeld door middel van een training inclusief leiderschap. Vervolgens is het belangrijk hun leiderschap op dit vlak ook te evalueren. Kijk naar wat het team zegt over de manager en kijk naar concrete en meetbare resultaten. Wat is de uitstroom in het team, zijn daar bepaalde groepen medewerkers oververtegenwoordigd?

Bied extra ondersteuning

Start bijvoorbeeld een mentorprogramma dat open staat voor alle werknemers, met extra aanmoediging voor groepen die zijn ondervertegenwoordigd. Selecteer een diverse groep mentoren en rolmodellen binnen je bedrijf. Zorg dat ze meer ervaring hebben dan de mentees. Organiseer vervolgens ontmoetingsmomenten tussen talent dat nu minder zichtbaar is binnen de organisatie en de top.

Zet vandaag nog die eerste stap naar meer kansengelijkheid op de werkvloer. Meer tips en ervaringen van andere ondernemers lezen? Bezoek de inspiratiepagina op De Normaalste Zaak.

