Op het schoolplein handelde Marijn Bulthuis (36) in Pokémonkaarten, dus dat hij nu ondernemer is, verbaast niemand. Wat wel opvalt, is de nuchterheid waarmee hij over het succes van zijn bedrijf haarspullen.nl praat: ‘Ik kom uit Zwolle, borstklopperij vinden we hier lastig.’

Dit is het succesverhaal van Marijn, oprichter van haarspullen.nl

Marijn begon zijn bedrijf in 2017 nadat hij zijn studie Marketingcommunicatie had afgerond en op Marktplaats een doos shampoo verkocht. ‘Ik dacht: als ik deze honderd producten als losse pakketjes had verkocht, had ik er veel meer aan verdiend.’ Een paar maanden later was haarspullen.nl een feit en inmiddels staat het bedrijf in de top 3 beautywebshops van Nederland.

Enorme groei

Waar het bedrijf startte met uitsluitend haarproducten, werd de focus al snel verlegd naar beautyproducten. Vanaf 2021 ging die ontwikkeling snel, en sindsdien biedt Marijns bedrijf alles aan op het gebied van - met name - vrouwenverzorging. „Van shampoo tot skincare en van make-up tot mooie parfums. Per week komen er zo’n vijftig tot honderd nieuwe producten bij op de site. We groeien enorm. In producten, maar ook als bedrijf. Waar ik begon als eenpitter, werken we nu met tachtig man. Daar ben ik enorm trots op.”

Gemiddeld is een werknemer bij ons 24 jaar. Hierdoor kunnen we heel snel schakelen op het gebied van e-commerce Marijn Bulthuis

De kracht van het bedrijf zit ‘m volgens Marijn in drie dingen. „We hebben allereerst een relatief jong team. Gemiddeld is een werknemer bij ons 24 jaar. Hierdoor kunnen we heel snel schakelen op het gebied van e-commerce. Dat helpt denk ik echt. We zijn bijvoorbeeld heel actief op TikTok terwijl veel van onze concurrenten nog steeds alleen op Facebook en Instagram zitten.”

Het succes

Marijn wijt het succes ook aan het dicht bij zichzelf blijven. „Haarspullen.nl is geen unieke dienst - je kunt onze producten op meerdere plekken kopen - maar ik denk dat het helpt dat we nuchter zijn. We steken bijvoorbeeld al het geld dat we verdienen terug in het bedrijf. Zelf geloof ik daar veel meer in dan aan de buitenwereld laten zien: kijk ons eens veel geld verdienen.”

Verder is het volgens Marijn ontzettend belangrijk dat hij doet wat hij zijn klant belooft. „De Nederlandse consument is een veeleisende klant. Helemaal als het de bezorging van een bestelling betreft. Als iemand online iets koopt, dan moet het de volgende dag in huis zijn. En dat het ene pakketje wel op het balkon mag worden gegooid, maar het andere niet - dat moeten de pakketbezorger maar kunnen raden.”

Bezorging is voor ons cruciaal. Pakketjes netjes en op tijd leveren, houdt onze klant tevreden Marijn Bulthuis

Slim partnership

Het is soms best lastig om aan deze veeleisendheid te kunnen voldoen, vertelt Marijn. Daarom koos hij voor PostNL als vaste pakketbezorger. „Bezorging is voor ons cruciaal. Pakketjes netjes en op tijd leveren, houdt onze klant tevreden. En een tevreden klant, bestelt vaak opnieuw. PostNL is in Nederland nummer 1 . Ze zijn gewoon de beste. En dat is precies wat wij onze klanten willen bieden. Hun goede naam straalt af op ons bedrijf.”

Wat ook belangrijk is om de weerbarstige Nederlandse klant tevreden te houden: verschillende bezorgopties . „Klanten van haarspullen.nl kunnen kiezen voor bezorging thuis, op een PostNL-punt of bij een pakketautomaat. Zeker voor jongeren is het een vereiste om zelf te kunnen bepalen waar en wanneer hun bestelling ergens terechtkomt. Dat zorgt naast tevredenheid ook voor minder retouren. Inmiddels kiest zo’n 15 procent van onze klanten voor deze out of home-opties. Vorig jaar was dat nog 10 procent - dus die groei is duidelijk zichtbaar.”

Marijn Bulthuis aan het werk in zijn bedrijf. Foto: Wouter de Wilde

Strategisch partnership

De samenwerking met PostNL gaat verder dan alleen bezorgen, vertelt Marijn. „Het is een partij die echt met je meedenkt. Dat is voor ondernemers zo belangrijk. We hebben sessies met ze gehad waarin ze interessante kennis met ons deelden en meedachten over groei en verbetering. Dat is wat je als ondernemer wil. Je wil er op dit soort punten niet alleen voor staan.”

Zorg dat je morgen ook nog kunt waarmaken wat je vandaag doet Marijn Bulthuis

Met trots deelt Marijn op zijn website dan ook het ‘ Bekend bij PostNL’-label . „Alles draait tegenwoordig om het vertrouwen van de klant. Het is zo makkelijk om een website te kopiëren die helemaal Nederlands lijkt, terwijl het eigenlijk een dropshipping uit China is. Ik merk om me heen dat daar steeds meer aversie tegen is. Daarom is dit label zo’n fijne feature. Klanten krijgen in één klik informatie over je bezorggeschiedenis en dat je al langer samenwerkt met PostNL Dat wekt vertrouwen.”

Een droom

De toekomst van haarspullen.nl ziet Marijn rooskleurig tegemoet. „We hebben nét onze tweemiljoenste bestelling binnen gekregen, en we groeien hard in Europa. Dus ja, eerlijk gezegd leef ik nu al in een droom. Wel zou ik het nog leuk vinden als er ooit nog een partner instapt. Dan kun je je krachten bundelen om nóg sneller te groeien.”

Heeft Marijn tot slot nog advies voor andere ondernemers? „Ja. Zorg dat je morgen ook nog kunt waarmaken wat je vandaag doet. Wees er bijvoorbeeld op bedacht dat je niet afhankelijk raakt van één grote partij. Focus je op continuïteit en wees je bewust van partijen die je kwetsbaar maken. En blijf bij jezelf - maar dat had ik al gezegd, hè?”