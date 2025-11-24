Cfo op afstand dichterbij dan ooit: de nieuwe samenwerking tussen mkb’er en accountant in het AI-tijdperk

Elke ondernemer heeft dromen. Groeien, internationaliseren of toewerken naar een verkoop. Maar tussen ambitie en realiteit zit een wereld van cijfers, keuzes en timing. „Veel mkb’ers staan er te vaak alleen voor”, zegt Bart Wijlaars, directeur IT bij Newtone Advies & Accountancy. „Ze hebben grote plannen, maar missen iemand die meedenkt over de weg daar naartoe. Met de komst van AI kunnen vooruitstrevende accountantskantoren deze hoogwaardige expertise beter dan ooit tevoren beschikbaar maken voor het mkb.”

AI raakt alle sectoren, ook de accountancy. Waar financials vroeger vooral bezig waren met registratie en controle van het verleden, helpen technologie en data-analyse om sneller vooruit te kijken. „AI maakt ons werk slimmer”, zegt Bart Wijlaars, directeur IT bij Newtone Advies & Accountancy Wijlaars. „Het herkent patronen, signaleert afwijkingen en brengt trends in beeld. Daardoor ontstaat ruimte voor wat er echt toe doet: het gesprek over koers, kansen en keuzes.”



De toepassingen klinken misschien ingewikkeld, maar zijn juist verrassend praktisch. Bij Newtone ondersteunen AI-agents medewerkers bijvoorbeeld bij het screenen van contracten op financiële verplichtingen, het controleren van cao’s, het herkennen van afwijkingen in marges of het aandragen van branchegerichte KPI’s. Zo zijn cijfers sneller compleet en betrouwbaar, en ontstaat meer tijd voor duiding: wat betekenen de ontwikkelingen voor de toekomst van het bedrijf?

Van vastleggen naar vooruitkijken

Het werk van financials ontwikkelt zich al jaren van vastleggen en controleren naar vooruitkijken en adviseren. AI versnelt die ontwikkeling. „Een algoritme kan een kansberekening uitvoeren op basis van wat het weet”, licht Wijlaars toe. „Maar het mist context: het weet niet wat het niet weet. De menselijke expert begrijpt de situatie van de ondernemer, de markt, de intenties en belangen achter de cijfers. En gebruikt AI om samen tot de juiste inzichten te komen. Dáár zit de toegevoegde waarde.”

Zelf aan de slag met AI in uw organisatie? Download de praktische gids voor mkb’ers: ‘Slimmer ondernemen met AI’.

AI kan veel, maar niet alles. „Zonder menselijke expertise en duiding leidt het tot kwaliteitsproblemen en inefficiëntie”, waarschuwt Wijlaars. Daarom kijkt Newtone kritisch naar de grenzen van technologie. Om verkeerde conclusies te voorkomen, werkt het kantoor met kwaliteits- en validatieprocessen, menselijke reviews en strikte waarborgen voor dataveiligheid en privacy. „AI geeft vaak een overtuigend eerste concept”, zegt Wijlaars. „Maar de mens bepaalt of het klopt, of het past en of het verstandig is. Dat is modern vakmanschap.”

De brug tussen digitale output en praktische waarde

Newtone zorgt ervoor dat medewerkers daadwerkelijk de brug slaan tussen digitale output en praktische waarde voor de klant. Ze investeren niet alleen in technologie, maar juist ook in mensen. Medewerkers volgen gerichte trainingen in het interpreteren en verrijken van AI-uitkomsten. Dat stelt hen in staat om technologische inzichten te vertalen naar relevante keuzes voor ondernemers. „We willen dat technologie voor ons werkt, niet andersom”, zegt Wijlaars. „AI is een hulpmiddel, geen doel.”

AI is geen wondermiddel. Zonder menselijke expertise en duiding leidt het tot kwaliteitsproblemen en inefficiëntie. Bart Wijlaars Newtone

Voor ondernemers betekent deze ontwikkeling vooral meer grip en snelheid in besluitvorming. Met actuele cijfers, doorlopende analyses en concrete signalen weten zij eerder of ze op koers liggen en kunnen ze tijdig bijsturen. „De meeste ondernemers weten waar ze naartoe willen”, zegt Wijlaars. „Wij helpen inzicht te geven in de financiële stappen die hen dichter bij dat doel brengen.” Dat geldt zeker voor bedrijven die technologie al inzetten in processen als sales, inkoop, project- of personeelsplanning. „De combinatie van menselijke kennis, digitale oplossingen en AI maakt een organisatie concurrerend en schaalbaar”, zegt hij. „Door er actief mee aan de slag te gaan, benut je als ondernemer het volle potentieel van je mensen én je tools.”

AI vergroot de executiekracht van ondernemers

Ook in dit tijdperk van digitalisering blijft de ondernemer de regisseur van de eigen koers. „AI bepaalt niet waar je heen gaat”, zegt Wijlaars. “Maar het kan wel je executiekracht vergroten. Het helpt scherper te zien wat er voor en achter de schermen gebeurt, waar bottlenecks zitten en welke keuzes dat vraagt.”

De praktijk binnen Newtone laat zien dat innovatie en kwaliteit hand in hand gaan. „Wij pakken de kansen van AI met beide handen aan”, vertelt Wijlaars. „Onze mensen bouwen, testen en verbeteren zelf agents. Zo leren we dagelijks hoe innovatie en kwaliteit elkaar versterken. Dat is ondernemerschap in ons eigen vakgebied.”

Samenspel tussen mens en technologie

Wat volgens Wijlaars altijd overeind blijft, is de menselijke kant van het werk. „Technologie kan berekenen, maar vertrouwen bouw je samen”, zegt hij. „Dat blijft de basis van elk belangrijk besluit en elke relatie. AI is een hulpmiddel voor onze mensen en klanten. De waarde zit in het samenspel tussen mens en technologie.” De ontwikkeling die nu gaande is, ziet hij dan ook niet als revolutie, maar als evolutie. „AI verandert niet de waarde van ons vak, maar vergroot de impact ervan”, besluit Wijlaars. „Technologie zal blijven versnellen, maar goede mensen maken in die dynamiek juist het verschil. En dat is precies waar goed ondernemerschap om draait.”