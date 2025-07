Hoe je een bedrijf overdraagt zonder jezelf te verliezen

Lees verder onder de advertentie

„We dachten: we doen dit nog een paar jaar en dan dragen we het over”, vertellen de ondernemers uit het Brabantse Vinkel. Maar dat liep anders. Het bedrijf is stabiel, maar de markt beweegt. Met de opkomst van elektrificatie en steeds strengere milieueisen in de wegenbouw kwamen flinke investeringen in zicht. „Het zou niet alleen een nieuwe fase worden, maar een compleet ander bedrijf. Toen moesten we eerlijk zijn: is dit nog wel óns avontuur? We wilden dat het bedrijf kon doorgroeien, ook zonder ons.”

Via hun vaste accountant kwamen ze in contact met Bert van Orsouw van Claassen, Moolenbeek & Partners (CM&P). „Hij legde helder uit welke opties we hadden: stoppen, verkopen aan een investeerder of doorgaan via een passende overnamepartij. Die laatste optie paste het beste bij onze visie en bij ons personeel.”

Je denkt dat je alles op orde hebt, maar dan zie je ineens dat veel kennis alleen in je hoofd zit

Van keukentafel naar dataroom

Met de hulp van Bert begonnen ze het bedrijf ‘verkoopklaar’ te maken. Personeelsdossiers, contracten, vergunningen en verzekeringen, alles moest worden aangeleverd voor het boekenonderzoek. „Dat was confronterender dan verwacht. Je denkt dat je alles op orde hebt, maar dan zie je ineens dat veel kennis alleen in je hoofd zit. Structuur aanbrengen in 37 jaar bedrijfsvoering – dat voelde soms alsof we het bedrijf opnieuw aan het opbouwen waren. Alleen dit keer niet voor onszelf, maar voor onze opvolger.”

Twijfel hoort erbij

De verkoop was geen opgelegd besluit. Er was geen druk om te verkopen. Juist daarom was het moeilijk. “Als je moet verkopen, is het simpel. Maar wij hadden de keuze. En dat maakte het spannend: kiezen we echt het goede moment? Gaan we spijt krijgen?” Bert speelde daarin een cruciale rol. “Hij voelde goed aan wanneer wij even stil moesten staan. Niet alles ging in één rechte lijn. Soms wilden we door, soms trapten we op de rem.”

Ook de samenwerking met andere adviseurs verliep soepel. „Onze eigen advocaat was bij het verkooptraject betrokken, maar Bert hield het overzicht. Hij zorgde ervoor dat alle lijnen bij elkaar kwamen.”

We zitten nog vol in de operatie, dat is fijn voor de klanten en voor onze mensen. Zo blijft alles vertrouwd

De juiste koper is meer dan een zak geld

De uiteindelijke koper werd Gebr. Jansen, een familiebedrijf uit Dongen. „We kennen elkaar al heel lang. Ze denken zoals wij. Hands-on. Eerlijk. En ze begrijpen dat je een bedrijf niet alleen koopt om de omzet, maar ook om de mensen. Dat was voor ons het allerbelangrijkste: dat het team goed terecht zou komen. Je verkoopt geen machines. Je draagt je levenswerk over. We weten dat ons bedrijf bij Gebr. Jansen in goede, veilige handen is. Die wetenschap maakt het een stuk gemakkelijker om los te laten.”

Enrico en Ankie blijven dit jaar nog meedraaien in het bedrijf om de overgang soepel te laten verlopen. „We zitten nog vol in de operatie, dat is fijn voor de klanten en voor onze mensen. Zo blijft alles vertrouwd.”

Wel blijft het emotioneel. „Je stopt niet zomaar met iets wat je samen hebt opgebouwd. Maar het geeft rust dat we deze stap goed hebben voorbereid en dat alles in goede handen is.” Een goed verkooptraject vraagt tijd, inzicht en de juiste begeleiding. Hun advies aan andere ondernemers? „Wacht niet tot je moet verkopen. Begin als je nog helder kunt denken. En neem iemand in de arm die het overzicht bewaart als jij het even kwijt bent.”

