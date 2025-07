Duurzaam printen ‘must’ voor groene ondernemers

Duurzaam ondernemen is voor veel bedrijven heel normaal. Dit betekent ook goed nadenken over randzaken. Welke printer bijvoorbeeld? HP ontwikkelde een duurzame laserprinter en vroeg ondernemers deze te testen. Wij haalden de testresultaten op.

Als jonge moeder keek Julie Munneke naar haar babyspullen: wieg, draagzak, kinderwagen, buggy, autostoel, enzovoort. Spullen die je een paar jaar gebruikt en daarna nog goed genoeg zijn voor een tweede leven. „In 2020 ben ik daarom vanuit de tuinschuur begonnen met de verhuur van babyspullen: Tiny Library, de kleine bibliotheek. Ik wil alles voor een babyuitzet zo lang mogelijk in omloop houden. En dat blijkt een succes te zijn”, lacht Julie. Haar schuur is ondertussen ingeruild voor een groot pand, met personeel en magazijn.

Alles in topconditie houden

Tweedehands uitzet kopen kan altijd, maar dat heeft nadelen. Het kost tijd om de juiste spullen te vinden, je moet stad en land afrijden om het op te halen en dan mag je hopen dat het er nog netjes uitziet en niet kapot is. Tiny Library levert de spullen gewoon aan huis. „Mensen kunnen tegen meerprijs kiezen voor nieuwe huurproducten, maar onze kracht zit hem in het hergebruik ervan. Dan wil je als klant wel dat het er goed uitziet en functioneert. Daarom besteden wij veel aandacht aan het refurbishen van onze producten. Alles gaat als nieuw de deur uit”, vertelt Julie.

Omdat Tiny Library partnerships heeft met grote merken, waaronder Jools, Bugaboo, Easywalker en Maxi-Cosi, kan de verhuurder voor het onderhoud bij die merken aankloppen. Zelfs voor de kleinste onderdelen. „Als consument heb je amper toegang tot reserveonderdelen. Iets wat kapot is, is dan echt kapot. Wij kunnen er wel bij waardoor alles langer meegaat.” Wat de duurzaamheid ten goede komt.

Butlerservice

Ondertussen is het productaanbod gegroeid: speelgoed, kinderfietsjes, bakfietsen en reisproducten. „Grappig is dat veel mensen pas op het allerlaatste moment aan deze reisitems denken, soms té laat, een dag voordat ze vertrekken. Soms kunnen we zelfs dan nog leveren. We hebben een grote voorraad en kunnen snel schakelen met onze leveranciers”, aldus Julie.

Dat er animo is voor de diensten van Tiny Library, blijkt uit het feit dat de omzet ondertussen is verdubbeld, het aanbod alleen maar groeit. Net zoals de service. „We zijn begonnen met onze ‘butlerservice’. Dan brengen en monteren we de spullen aan huis en leggen uit hoe het werkt. Vooral in België, waar we sinds kort ook leveren, is dit erg gewild.”

Printen

Als duurzaamheid topprioriteit heeft, let je op alle zaken. „We maken zoveel mogelijk gebruik van fietsbezorgers of elektrische bestelwagens. We hebben zelfs herschrijfbare notitieboekjes. De HP laserprinter past hierbij. We printen niet veel, alleen voor voorraadbeheer, contracten en mededelingen voor medewerkers. Dat de laserjet duurzaam is, is een fijne gedachte en past bij het bedrijf. Het installeren was inderdaad eenvoudig. Iedereen kan hier vanaf laptop en mobieltje printen. Daar hebben we geen omkijken meer naar gehad”, is de ervaring van Julie.

Julie Munneke. Fotografie: Mark Litjens

Moois met betekenis - joeff.nl

Toen ze beiden in verwachting waren van een tweede kind, kwamen Karlijn Dijkstra en Charlotte Hortensius elkaar tegen. Al snel bleek dat ze een hele bijzondere eigenschap deelden: creativiteit. Een ontwerpstudio bleek de uitlaatklep hiervoor. De naam was snel gevonden, Joeff. Een samentrekking van de namen van de pasgeborenen (Joep en Stef). Wat ze wilden maken, was eveneens snel duidelijk: moois met betekenis voor ieders interieur.

„We hebben beiden een allergie voor prulletjes in huis”, zegt Charlotte. „Wat we in huis brengen, moet iets toevoegen.” De creatieve geesten hadden niet heel veel tijd nodig om de eerste producten te bedenken toen ze drie jaar geleden hun ontwerpstudio openden: levensbloemen. „Een eeuwenoud concept, uit de tijd van de Romeinen en Grieken. Zij noemden het geboortebloemen: elke maand heeft een eigen bloem als symbool. Omdat wij het wilden gebruiken als iets symbolisch voor allerlei belangrijke gebeurtenissen in het leven, ontstonden de levensbloemen. Wij maken ze naar eigen ontwerp, van allerlei materialen: kunststof, eiken- of walnotenhout, in allerlei kleuren”, aldus Charlotte.

Creativiteit gaat maar door

Het concept is eenvoudig: je kiest de maand of maanden die iets voor je betekenen en zet de bloemen bij elkaar in een houder. Of hangt ze aan de muur. Karlijn: „Weer een mooi voorbeeld van creativiteit. Om iets aan de muur te hangen, hebben we nu MUUSS bedacht. Kleine muurhoudertjes voor een bloem, een tegeltje, een tekening of foto. Kleurrijk, vrolijk en praktisch. Boren hoeft niet, je plakt ze zo aan de wand.”

Een heel bijzonder Joeff-product is de portrettekening. „Deze is heel persoonlijk en daarom alleen op bestelling leverbaar. Wij maken ze op basis van een foto en kunnen die tekening op verzoek aanpassen. Zo kunnen we ook portretten maken van gezinnen die niet meer compleet zijn”, zegt Charlotte.

Papier van landbouwafval

Het zijn lijntekeningen: alleen de contouren komen op papier, tenzij iemand een volledige tekening wil hebben. En dan zijn er een paar bijzondere opties: of de tekening wordt geleverd op stevig papier, heel duurzaam gemaakt van landbouwafval, of de tekening wordt gelaserd uit acryl of hout. Karlijn: „We kunnen foto’s samenvoegen. In coronatijd hebben we hele familietekeningen gemaakt op basis van verschillende foto’s. Bijvoorbeeld als cadeau voor opa en oma in die bijzondere tijd.”

Alle producten die ze maken, worden zo duurzaam mogelijk geproduceerd. „Onze leveranciers zijn hier ook mee bezig. Zo lijken veel materialen van kunststof, maar dit is PLA, op basis van zetmeel en biologisch afbreekbaar. Ook maken we veel gebruik van gerecyclede PET-flessen”, aldus Karlijn.

Printen

Creativiteit en duurzaamheid gaan zo hand in hand, wat wordt gewaardeerd door klanten. „Onze omzet is ondertussen verdubbeld en we hebben nu bijna honderd verkooppunten in het land, naast onze webshop. Het gaat erg snel. Dat betekent dat we veel printen: handleidingen, maar ook de symboliek achter de levensbloemen en andere producten. Dat we eveneens voor onze verkooppunten. Dat de HP laserprinter zuinig omgaat met stroom en toner, past daarom bij onze duurzaamheidsgedachte. Daarnaast was het erg eenvoudig om hem te installeren: uit de doos, stekker inpluggen, wifi-verbinding en klaar”, zegt Charlotte tot slot.

De HP Colour LaserJet Pro MFP 4300-serie is ontwikkeld met duurzame gebruikers op het oog. Zo verbruikt de printer gemiddeld 28 procent minder stroom dan zijn voorgangers en haalt het apparaat meer dan drie keer meer afdrukken uit - optionele - speciale cartridges. Daarnaast zegt de fabrikant dat de laserprinter heel eenvoudig te installeren is. Een IT-afdeling is niet nodig. Mooie teksten, maar wat vinden duurzame ondernemers ervan?