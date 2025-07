SimWallet: altijd een extra 5G-datanetwerk op zak

Elke ondernemer die gebruikmaakt van een mobiel datanetwerk heeft wel eens van die momenten dat het even tegenzit: het bereik valt weg, je databundel is op en schakelt terug in snelheid of je hebt tijdelijk extra snelle data nodig. Herken je dat? Dan is goed om te weten dat daar nu een mooie oplossing voor is.

Elke datagebruiker die onderweg is, maakt het mee. Nog even die meeting voorbereiden voordat je aankomt? Ook al rijdt de trein door het hart van de Randstad, je zult niet de eerste zijn die het tijdelijk zonder dataverbinding moet stellen. Terwijl je een stoel verderop iemand fluitend door zijn cloud ziet scrollen.

Odido heeft de oplossing

Een goede dataverbinding is voor veel ondernemers een levensader. Toch zijn er veel momenten dat het even niet lekker gaat. Bijvoorbeeld als er nog een stukje maand over is terwijl je databundel op is. Dan is het stoppen of genoegen nemen met een trage verbinding.

Ben je net met een dataslurpend project bezig, dan wil je door. Ook wanneer je op een plek bent waar jouw netwerk geen dekking heeft, maar anderen wel bereik hebben. Odido biedt dan hulp. Met SimWallet. En dat is in meer situaties handig, daarover zo meer.

SimWallet? Ja. Altijd een tweede datanetwerk bij je hebben, maar dan niet in de vorm van een fysiek simkaartje dat je in je telefoon, tablet of smartwatch moet pluggen. Simwallet is een zogenaamde eSim. De e staat voor ‘embedded’, losjes vertaald ‘geïntegreerd’. Veel moderne telefoons, tablets, laptops en andere elektronische apparaten hebben een eSim ingebouwd. Deze kun je op verschillende manieren activeren, maar SimWallet van Odido maakt het je wel heel erg gemakkelijk.

SimWallet-app

Het enige wat je te doen staat, is het downloaden van de SimWallet-app. Met deze app schaf je heel eenvoudig eSims aan voor verschillende apparaten en kies je uit verschillende datasnelheden. Het snelste dataplan biedt 100 Mbit/s download en is te koop voor 24 uur of voor 30 dagen. Hiermee kun je gemakkelijk videobellen, HD streamen en op afstand werken. Is whatsappen of muziek luisteren en videootjes kijken voldoende, dan is er ook nog een versie met 20 Mbit/s downloadsnelheid.

Het is dus niet bedoeld om te bellen. Het gaat puur over data. Wat bellen via je Whatsapp of Signal-account natuurlijk wel mogelijk maakt. Je hebt tot 20 GB per dag unlimited data op het snelle 5G netwerk van Odido in Nederland. Buiten onze landsgrenzen werkt het daarom niet. Mocht je op een dag meer verbruiken dan 20 gig, dan gaat de snelheid tijdelijk iets naar beneden. Maar geen zorgen, de volgende dag ben je weer helemaal op snelheid.

Odido

SimWallet zonder account mogelijk

Dit alles zonder abonnement. Je schaft het gewenste dataplan aan via de app en binnen drie minuten kun je aan de gang. Je hoeft er zelfs geen account voor aan te maken. Dit maakt het systeem nog eenvoudiger in gebruik en misschien wel de redder in nood als je eigen data er even geen zin in heeft. Delen via je hotspot kan, maar houd dan die die 20 GB per dag in de gaten.

SimWallet kan ook als tweede kaart worden geïnstalleerd op een dual-smartphone. Om het nog eenvoudiger te maken. Wil je SimWallet op nog meer apparaten hebben, dan koop je per apparaat een eSim. Dat kan overigens al vanaf 2,50 euro per dag.

Meer voordelen van SimWallet

Behalve dat het handig is op momenten dat je eigen datavoorziening te kort schiet, biedt SimWallet nog meer voordelen:

•Het is een goedkope en snelle manier om het Odido-netwerk uit te proberen wanneer je van plan bent over te stappen naar een andere dataprovider. Uitgebreid testen vooraf maakt de keuze gemakkelijker.

• Het is eenvoudig in gebruik als je zelf niet zo’n snel data-abonnement hebt, maar je dit soms wel zou kunnen gebruiken.

• Het is laagdrempelig om in te zetten voor tijdelijke collega’s.

• Stel je krijgt als bedrijf buitenlandse gasten over de vloer. Met SimWallet geef je ze dan een snelle en goedkope dataverbinding.

Administratie

In de SimWallet-app vind je al je transacties terug om te verwerken in je administratie. Betalen van de dataplannen gaat via iDeal of creditcard. No strings attached bovendien: je betaalt vooruit en zit nergens aan vast. Hoe modern wil je het hebben? Alles over SimWallet is te vinden op de speciale website.