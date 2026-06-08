Hoe hoteleigenaar Jasper financiering toch rond kreeg: ‘Zij keken breder dan alleen naar de cijfers’

Ondernemen loopt zelden zoals je het vooraf bedenkt. Voor Jasper Stekelenburg begint dat verhaal al vroeg, in Hotel ’t Paviljoen in Rhenen waar hij opgroeit. Toch is het nooit vanzelfsprekend dat hij uiteindelijk het familiebedrijf zal overnemen.

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„Als kind zag ik hoeveel werk en verantwoordelijkheid er in het runnen van een hotel zit. Het is nooit af. Ik was daar heel stellig in: dat ga ik niet doen,” vertelt Jasper. Hij kiest daarom voor een andere route, studeert bedrijfskunde en start samen met zijn vader en broer een internetbedrijf. Dat bedrijf groeit snel, waardoor hij zijn studie tijdelijk onderbreekt.

Een nieuwe koers

Ondertussen besluiten zijn ouders na dertig jaar ondernemerschap te stoppen met het hotel en een opvolger te zoeken. „Wat eerst absoluut geen optie leek, begon toch te kriebelen”, vertelt Jasper. „Uiteindelijk voelde het toch niet goed om zoiets moois los te laten.” Op 26-jarige leeftijd neemt hij daarom alsnog de exploitatie van het hotel over. Vanaf dat moment staat één uitgangspunt centraal: niet kopiëren wat er stond, maar het bedrijf opnieuw vormgeven.



De eerste jaren staan in het teken van het stap voor stap eigen maken van het hotel. Met beperkte middelen en veel ideeën werkt hij aan kleine verbeteringen op het gebied van operatie, team en gastbeleving. „Ik wist dat ik niet alles wist. Dat heb ik ook altijd zo uitgesproken richting het team. Fouten maken mocht, zolang we er maar van leerden,” vertelt hij. Tegelijkertijd rondt hij zijn studie bedrijfskunde af. „Die studie heeft me geholpen om bewuster en gestructureerder te ondernemen.”

En dan: corona

Tijdens de coronaperiode komt het bedrijf, net als veel andere ondernemingen, onder druk te staan. Jasper: „We zagen in één keer onze volledige bezetting wegvallen. Dat dwingt je om snel te schakelen.” Jasper en zijn gezin wonen tijdelijk in het hotel terwijl het team zoveel mogelijk actief blijft.



In plaats van stil te vallen, wordt er gewerkt aan onderhoud, nieuwe concepten en alternatieve vormen van dienstverlening. Na de crisis volgt een fase van doorontwikkeling met een vernieuwd restaurantconcept en meer focus op digitalisering en data. „Door processen slimmer in te richten, ontstaat er meer ruimte voor persoonlijke aandacht. Dat is uiteindelijk waar het om draait.”

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Financiering niet binnen de standaardkaders

Van meet af aan heeft Jasper een duidelijke langetermijnambitie: ook het vastgoed in eigendom verkrijgen. Op die manier wil hij meer regie krijgen over toekomstige investeringen en ontwikkelingen. „Voor plannen zoals uitbreiding of verduurzaming is eigendom belangrijk. Dat geeft meer ruimte om strategische keuzes te maken,” zegt hij.



Bij het verkennen van financieringsmogelijkheden via grootbanken merkt Jasper dat zijn situatie niet goed past binnen de standaardkaders. „Mijn verhaal liet zich niet goed vangen in de modellen die banken gebruiken, terwijl ons bedrijf al jaren stabiel draait en er duidelijke toekomstplannen liggen.” Via zijn adviseur komt hij in contact met Mogelijk Vastgoedfinancieringen.

Jasper Stekelenburg eigenaar van 't Paviljoen Hotel Rhenen. Foto: Gerard Burgers

Daar blijkt wel ruimte voor een bredere beoordeling. „Ook bij hen is vastgoed het vertrekpunt, maar ze beoordelen ook het geheel: de ondernemer, de marktpositie en de toekomstplannen. In ons geval was er sprake van een solide onderneming met een duidelijke visie op de lange termijn, en dus kregen we hier de financiering wel rond.” Omdat het om een grotere financiering gaat, wordt deze uiteindelijk ondergebracht in een fondsstructuur waarbij risico’s worden gespreid over verschillende sectoren en regio’s.

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Stappen zetten

Met de financiering kan Jasper zijn plannen verder uitwerken. Het hotel wordt stap voor stap uitgebreid met extra kamers en er wordt geïnvesteerd in verduurzaming, onder meer met zonnepanelen en een gebouwbeheersysteem. „We hebben een sterke bezetting en een goede positie in de markt. Dan is het logisch om gecontroleerd door te ontwikkelen,” zegt hij.



Het hotel speelt daarin een centrale rol: een bedrijf dat al meer dan honderd jaar bestaat en in 2023 werd bekroond met het predicaat Hofleverancier. „Die erkenning onderstreept de continuïteit en kwaliteit die hier generaties lang is opgebouwd. Mijn doel is om dat erfgoed te behouden en tegelijk toekomstbestendig te maken.”