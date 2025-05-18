.Hotel Venture Group ziet kansen in opmars van branded hospitality.

De internationale hotelwereld verandert razendsnel. Waar vroeger vooral locatie bepalend was voor succes, draait het tegenwoordig steeds vaker om branded hospitality: luxe hotels die opereren onder sterke internationale merken als Anantara, Four Seasons, Mandarin Oriental en The Ritz-Carlton. Volgens ondernemer Arman Syed, oprichter van Hotel Venture Group, ontstaan daardoor nieuwe kansen voor investeerders die verder kijken dan traditionele vastgoedmarkten.

„Internationale hotelmerken zorgen voor herkenbaarheid, kwaliteit en vertrouwen”, zegt Syed. „Dat zie je direct terug in de prestaties van hotels én in de aantrekkingskracht op investeerders.”

Van investeringswereld naar internationale hospitality

De stap naar hospitality kwam voor Syed niet uit het niets. Hij bouwde jarenlang ervaring op binnen de investeringswereld en ontwikkelde al vroeg een sterk netwerk van ondernemers en investeerders. Via dit netwerk kwam hij terecht bij een investeringsclub die zich met succes positioneerde binnen zowel de vastgoedsector als de markt voor duurzame beleggingen.

De projecten groeiden uit tot een succes en er werd voor tientallen miljoenen geïnvesteerd door investeerders. Syed werkte er uiteindelijk bijna vier jaar in relatiebeheer. „Ik sprak dagelijks met vermogende investeerders en hoorde steeds vaker dezelfde behoefte terugkomen: mensen willen blijven investeren in vastgoed, maar merken dat het steeds uitdagender wordt om hiermee een goed rendement te realiseren in Nederland.” Die gesprekken vormden de basis voor Hotel Venture Group, dat zich richt op internationale investeringen binnen het luxe hospitalitysegment.

Internationale hotelmerken winnen terrein

Volgens Syed is branded hospitality wereldwijd bezig aan een flinke opmars. Ook in Nederland ziet hij die ontwikkeling steeds duidelijker terug. Zo werd het iconische Krasnapolsky Hotel in Amsterdam enkele jaren geleden onderdeel van het merk Anantara en kwam het Conservatorium Hotel recent in handen van Mandarin Oriental. „Dat zijn geen losse incidenten”, zegt hij. „Internationale merken nemen steeds vaker bestaande toplocaties over en tillen die vervolgens naar een hoger niveau. Dat gebeurt wereldwijd.”

Volgens Syed zit daar een duidelijke logica achter. Hotels die onderdeel zijn van een sterk internationaal merk presteren beter dan zelfstandige hotels in dezelfde markt. Ze profiteren van internationale marketing, wereldwijde distributie, loyaliteitsprogramma’s en operationele expertise. „Dat zorgt voor hogere bezettingsgraden en sterkere marges.”

Exclusieve markt toegankelijker maken

Tegelijkertijd bleef deze markt jarenlang grotendeels gesloten voor kleinere of particuliere investeerders. „Veel projecten waren alleen bereikbaar voor grote investeringsmaatschappijen of vereisten enorme instapbedragen”, vertelt Syed. Met Hotel Venture Group verlaagt hij deze drempel. Het bedrijf werkt samen met internationale ontwikkelaars, exploitanten en investeerders met een bewezen trackrecord binnen luxe hospitality. „We kijken nadrukkelijk verder dan Nederland. Wereldwijd ontstaan kansen die voor veel investeerders normaal gesproken buiten bereik blijven.”

Daarbij draait het volgens hem niet alleen om rendement, maar ook om structuur en zekerheid. „We combineren toegang, kwaliteit, onderpand en sterke exploitanten.”

Arman Syed, oprichter van Hotel Venture Group.

Oost-Afrika als groeimarkt

Waar traditionele hotelmarkten in Europa en Noord-Amerika steeds stabieler worden, verschuift de aandacht van internationale hotelgroepen steeds vaker naar opkomende regio’s. Afrika speelt daarin een belangrijke rol. De hotelontwikkelingspijplijn op het continent bereikte dit jaar een record van bijna 124.000 kamers, verdeeld over honderden projecten. Hotel Venture Group investeerde daarom recent circa tien miljoen euro in een nieuw vijfsterrenresort op Zanzibar, dat geëxploiteerd gaat worden door Anantara Hotels & Resorts. Het project bevindt zich momenteel in aanbouw.

„Zanzibar is op dit moment een van de snelst groeiende toeristische bestemmingen ter wereld”, zegt Syed. „De combinatie van een unieke locatie en een sterk internationaal merk maakt zo’n project bijzonder interessant.” Volgens hem zorgt juist de betrokkenheid van grote hotelmerken voor vertrouwen bij investeerders. „Anantara is onderdeel van een grote internationale hotelgroep met honderden hotels wereldwijd. Dat geeft stabiliteit.”

Internationale ambities

De ambities van Hotel Venture Group zijn groot. Syed is dagelijks in gesprek met internationale hotelmerken als Rixos, Four Seasons en Anantara over nieuwe samenwerkingen. Het uiteindelijke doel? Een internationale portefeuille opbouwen van minimaal tweehonderd hotelkamers binnen het luxe segment. „Onze doelstelling is om in de aankomende tien jaar een portefeuille op te bouwen van minimaal 200 units in meerdere branded resorts verspreid over diverse wereldwijde groeimarkten. Liefst natuurlijk meer.”

Naast Zanzibar kijkt het bedrijf inmiddels ook naar nieuwe projecten in Miami, op de Seychellen en Pemba Island, onderdeel van de Zanzibar-archipel. „We analyseren voortdurend opkomende branded resorts en selecteren uitsluitend de meest kansrijke participaties. En we merken dat investeerders in ons netwerk net zo enthousiast worden over deze markt als wij.”

‘Hospitality draait om het totaalplaatje’

Volgens Syed staat branded hospitality nog maar aan het begin van zijn groei. Juist daarom ziet hij nu kansen voor investeerders die verder durven kijken dan traditionele vastgoedmarkten. „Het gaat tegenwoordig niet meer alleen om stenen”, zegt hij. „Het draait om het totaalplaatje: locatie, merk, exploitatie én internationale positionering. Wie dat begrijpt, ziet dat er wereldwijd kansen liggen die vroeger simpelweg niet bereikbaar waren.”

Daarmee verandert volgens hem ook de manier waarop investeerders naar vastgoed kijken. Waar vroeger vooral de locatie en vierkante meters centraal stonden, spelen nu merkbeleving, internationale aantrekkingskracht en operationele kwaliteit een steeds grotere rol. „Hospitality is veel internationaler geworden”, concludeert Syed. „En juist daardoor ontstaan er kansen op plekken waar veel mensen nog helemaal niet kijken.”