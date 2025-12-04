Van cyberwet tot hogere kosten: zes veranderingen die je bedrijf in 2026 kunnen raken

Weet jij of je onder de nieuwe Cyberbeveiligingswet valt? Hoeveel je straks extra kwijt bent aan minimumloon? Of welke duurzaamheidscijfers je grootste klant van je gaat vragen? Wie denkt dat 2026 'gewoon doorgaan' betekent, komt bedrogen uit.

Rogier Brinker, directeur commercie en product bij bedrijfssoftware SnelStart, ziet ondernemers worstelen met dit soort vragen. „We krijgen dagelijks signalen van klanten die niet weten waar ze moeten beginnen”, zegt hij. „Daarom hebben we met interne specialisten de zes belangrijkste veranderingen op een rij gezet. Niet alles raakt jouw bedrijf even hard, maar je wilt wel weten wáár je alert op moet zijn.”



Brinkers top zes aandachtspunten voor 2026:

1. Cybersecurity moet bovenaan de agenda komen

„Bijna 70 procent van de mkb-bedrijven kreeg in 2025 te maken met een cyberaanval. Dat percentage groeit alleen maar, want criminelen zetten nu AI in om slimmer en sneller toe te slaan en meer bedrijven tegelijk aan te vallen. Daar komt in 2026 de Cyberbeveiligingswet bij. Die wet verplicht ondernemers om aan te tonen dat hun systemen veilig zijn. Check daarom nú of deze wet ook voor jouw bedrijf geldt. Want een datalek kost je niet alleen geld aan boetes, maar ook het vertrouwen van je klanten.”

2. Je betaalt meer belasting als zelfstandige én bij winstuitkering

,,De zelfstandigenaftrek daalt in 2026 naar 1200 euro. Dat was nog 2470 euro voor 2025. Voor een ondernemer met een inkomen rond de 40.000 euro betekent dat zo’n 35 tot 40 euro netto minder per maand. Houd daar rekening mee bij je tarief of je reserveringen. Heb je een bv? Dan verschuift ook de schijfgrens in box 2. Het lage tarief van 24,5 procent geldt tot 68.843 euro, daarboven betaal je 31 procent. Dat verschil lijkt klein, maar kan honderden tot duizenden euro’s schelen. Laat je adviseren of het slim is om dividend nog in 2025 uit te keren.”

3. Duurzaamheid wordt meetbaar en verplicht

„De CSRD-richtlijn verplicht grote bedrijven in 2026 om hun CO₂-uitstoot en energieverbruik te rapporteren. Lever jij aan zulke bedrijven? Dan moeten jouw cijfers binnenkort ook op orde zijn. Vanaf 2027 volgen kleinere bedrijven. Begin nu met het vastleggen van je verbruik, afvalstromen en duurzame inkoop. Duurzaamheid is straks geen keuze meer, maar een verplichting waar je niet omheen kunt.”

4. AI helpt je vooruit, maar klanten willen mensen spreken

„AI wordt in 2026 dagelijkse praktijk. Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt zetten veel ondernemers AI-tools in voor rapportages, klantvragen en offertes. Zo houd je tijd over voor werk dat écht menselijk is. Maar let op: chatbots beantwoorden volgens verschillende metingen 60 tot 80 procent van de vragen helemaal goed (afhankelijk van hoe moeilijk de vraag is) en 88 procent van de klanten spreekt liever een mens dan een computer. Bedrijven die persoonlijk contact behouden, winnen in 2026 vertrouwen én klanten. Automatiseer dus slim, maar houd menselijk contact in stand.”

5. Personeel wordt duurder én de regels strenger

„Heb je mensen in dienst? Dan stijgen je loonkosten per 1 januari 2026. Het minimumloon gaat van 14,40 naar 14,71 euro per uur. Dat lijkt weinig, maar bij een fulltimebaan is dat bijna 60 euro per maand extra. Check of je salarisadministratie klopt en verwerk de hogere loonkosten in je begroting. Daarnaast krijgen we strengere regels voor concurrentiebedingen: die moeten voortaan schriftelijk gemotiveerd worden en mogen maximaal 12 maanden duren. Wil je een medewerker daaraan houden? Dan ben je als werkgever verplicht een financiële compensatie te betalen. Beperk het gebruik tot écht sleutelpersoneel en begroot extra kosten.”

6. Toezicht op werkdruk en betalingsverkeer wordt strenger

„Ook de Arbeidsinspectie let volgend jaar scherper op: in 2026 focussen ze op werkdruk, stress en burn-out. Je moet dat opnemen in je RI&E en laten zien hoe je dit voorkomt. Bedrijven die dat niet doen, riskeren een boete. En nog een administratieve check: vanaf november 2026 moet je bij alle bankbetalingen in Europa adresgegevens meesturen. Controleer of je boekhoudprogramma dat ondersteunt, anders kan een betaling straks worden geweigerd.”

Regel tijdig

Van de zes veranderingen hierboven raken cybersecurity, fiscale wijzigingen en personeelskosten vrijwel elk bedrijf. De rest hangt af van jouw situatie: heb je een bv, lever je aan grote klanten, heb je personeel in dienst? Brinker adviseert de punten te pakken die voor jouw bedrijf gelden. “Regel ze tijdig en beweeg mee. Dan blijf je ondernemen in plaats van achter de feiten aanlopen.”