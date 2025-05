Op 16 juni vindt in Antwerpen alweer de derde editie van Data Meets Hospitality plaats. Op dit event komen vooruitstrevende horecaondernemers, foodtechprofessionals en denkers uit de sector samen voor een inspirerend, innovatief en actiegericht programma. Een van de keynotespeakers die dag is Stef Driessen, sector Banker Hotels & Leisure bij ABN Amro.

Stef Driessen over data in horeca: ‘Essentieel voor optimalisatie van bedrijfsgroei’

Lees verder onder de advertentie

Tijdens zijn presentatie deelt Stef Driessen onder meer de resultaten uit het onderzoek dat hij deed op basis van Lightspeed-data naar de lunchgewoonten en -bestedingen van Nederlanders en Belgen. Alleen al de inzichten en opmerkelijke verschillen die hij 16 juni zal delen, zijn een bezoek aan dit waard.

Als gevolg van de importbeperkingen zal er steeds minder geïmporteerd worden uit China en de VS Stef Driessen Lightspeed

Context van het onderzoek

Ook de tips & tricks die Driessen horecaondernemers geeft om data te gebruiken om in hun eigen regio te werken aan hun aantrekkingskracht, zijn uitermate zinvol en praktisch. Driessen werkt al twintig jaar bij ABN Amro, en doet sinds twaalf jaar onderzoek naar kansen en bedreigingen in de gastvrijheidseconomie, want die zijn er - allebei - wel degelijk. „De wereld staat een beetje in brand”, begint Driessen. „Als gevolg van de importbeperkingen zal er steeds minder geïmporteerd worden uit China en de VS, en wordt de handelsrelatie tussen Nederland en België belangrijker.”

Toerisme trekt aan

Maar ook het toegenomen (en nog steeds toenemende) toerisme speelt een rol. „Nederland en België zijn niet alleen van oudsher aan elkaar verbonden, maar ook door de vork - en door de factuur. Er wordt heel wat geld uitgegeven aan beide kanten. „Dat wordt over en weer intensiever”, zegt Driessen. „In 2014 ontving Nederland 1,8 miljoen Belgische verblijfsgasten, in 2024 waren dit er 2,7 miljoen, en de prognose is dat dit in 2035 verder stijgt naar 3,4 miljoen.”

Lees verder onder de advertentie

Kansen voor horeca

Zowel de geopolitieke spanningen als de toename van het aantal toeristen, biedt zowel Belgische als Nederlandse horecaondernemers kansen. Data is daarbij essentieel, legt Driessen uit. „Lunchbesteding is meer dan alleen een kenmerk. Het weerspiegelt koopkracht, tijd en waardering voor gastvrijheid. Dat is essentieel als je wil profiteren van toerisme en handel tussen Nederland en België. Lightspeed en ABN Amro willen hun relaties daarop wijzen en uitleggen hoe je daar met een lunchproduct slim op in kan spelen. Als je weet hoe het zit, kun je je bedrijfsvoering optimaliseren en profiteren van die groei.”

Ik kan onderzoeken wat vijf miljoen rekeninghouders - volledig geanonimiseerd natuurlijk - uitgeven, maar Lightspeed kan daar veel meer over zeggen Stef Driessen Lightspeed

Opmerkelijke verschillen

Met de data en inzichten die Lightspeed verkrijgt op basis van kassabetalingen, kan niet alleen heel specifiek worden aangetoond in welke stad het meeste geld wordt uitgegeven aan de lunch, maar ook hoeveel tijd daarvoor genomen wordt - en dat is vooral de verdienste van Lightspeed.

Stef Driessen: „Kijk, ik kan onderzoeken wat vijf miljoen rekeninghouders - volledig geanonimiseerd natuurlijk - uitgeven, maar Lightspeed kan daar veel meer over zeggen. Zo kunnen we de verschillen laten zien tussen Enschede en Knokke bijvoorbeeld. Ik kan je vertellen: die verschillen zijn opmerkelijk.”

Slim inspelen

Ook het momént waarop geluncht wordt, geeft waardevolle inzichten - en dus kansen. „Je ziet dat er op maandagmiddag bijvoorbeeld vooral zakelijk geluncht wordt - weinig Bourgondisch, dus. En een toeristische zaterdag in augustus is heel anders dan een druilerige zaterdag in november.”

Daar kun je slim op inspelen. Op de vraag of je dat bijvoorbeeld doet met het aanbieden van een vip-ervaring op rustige dagen, of door een meerprijs te vragen voor je beste tafel, geeft Stef Driessen met praktische tips & tricks op 16 juni ook antwoord.

Koop nu je kaarten

Kortom: als je wil weten hoe je data je kan helpen je bedrijfsvoering te optimaliseren en je horecabedrijf klaar te stomen voor de toekomst, koop dan nu je kaarten voor dit inspirerende event in Waagnatie Expo & Events in Antwerpen.

Lees verder onder de advertentie