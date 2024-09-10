Deze Delftse start-up bedacht een doorbraak in de opslag van energie

Veel mensen denken bij het opslaan van zonne-energie al snel aan een thuisbatterij. Maar als je bedenkt dat één douchebeurt gemiddeld 5 tot 8 kWh kost, is een thuisbatterij van 10 kWh al behoorlijk snel leeg. De Delftse start-up Newton bedacht daarom een écht duurzame oplossing: de NEStore®.

Met dank aan het Shell impact Fonds kon het bedrijf de productie van deze thermische batterij versneld opschalen. Newton-CFO Dimitri Hellemons legt uit hoe dat is gegaan.

Opslaan voor later gebruik

De NEStore® werd bedacht en ontwikkeld door de Delftse start-up Newton Energy Solutions (kortweg: Newton), in 2022 opgericht door Pavol Bodiš, Laurens van Vliet en Martin Mohana. De NEStore® zet duurzaam opgewekte elektriciteit - zoals van zonnepanelen - om in warmte-energie, en slaat deze op voor later gebruik. Hiermee wordt teruglevering aan het net voorkomen.

Extra besparen op energiekosten

Deze nieuwe manier van energieopslag betekent misschien wel de doorbraak voor verduurzaming van huizen en kleine bedrijven. Hellemons: „Het wordt vaak onderschat hoeveel energie douchen en verwarmen daadwerkelijk kost. Je betaalt niet alleen voor elektriciteit en gas, maar ook voor de energie die je niet meteen gebruikt, en dus moet terugleveren. Omdat de NEStore® energie opslaat voor later gebruik, voorkom je deze terugleverboetes en bespaar je extra op energiekosten. Daarbij zorgt het natuurlijk ook voor minder drukte op het elektriciteitsnet.”

Onderdeel van iets groots

Hellemons werkte eerder bij grote bedrijven als KPN en de Volksbank, maar voelt zich meteen thuis bij de - dan nog - kleine start-up. „Vanaf het moment dat ik binnenstapte, was ik enthousiast. Als CFO is het heel leerzaam en leuk om deze groei mee te maken, met alle ups en downs. Het gevoel dat ik onderdeel mag zijn van iets dat wel eens heel groot kan worden, maakt dat ik hier elke dag met trots rondloop.”

Start-up = investeren

Zoals het vaak gaat bij start-ups, is het de eerste jaren vooral investeren. Hellemons: „Newton is begonnen als een technisch bedrijf, dat zich vooral richtte op de ontwikkeling van het product. Dat kost tijd en geld. Nadat we de NEStore® in 2023 certificeerden, konden we de markt op.” Maar een verkoopklaar product betekent niet dat het meteen als een warm broodje over de toonbank vliegt.

Van reuring naar écht opschalen

„Zonne-energie omzetten in warm water is een hele nieuwe manier van energie opslaan,” legt Hellemons uit. „En verandering kost tijd. Daarbij zit de markt midden in de hype van de thuisbatterij.” Met dank aan early adopters en mond-tot-mondreclame kwam er langzaam reuring in de markt - en in de verkoopcijfers van de NEStore®. In het eerste jaar kende Newton al een mooie groei, maar mede dankzij de financiële steun van het Shell Impact Fonds kon het bedrijf écht opschalen.

Doelstelling Shell Impact Fonds

Om een beroep te doen op ondersteuning van het Shell Impact Fonds, gelden voornamelijk voorwaarden op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke impact. Hellemons: „De NEStore® bespaart 0,8 ton CO2 per jaar. Bovendien wordt hij geproduceerd zonder gebruik van chemicaliën of andere schaarse grondstoffen. Daarmee voldeden we aan de criteria. Met de financiële steun konden we het ontwerp en de productieprocessen vereenvoudigen, de kostprijs verlagen en dus sneller opschalen.”

En dat is terug te zien in de cijfers. Hellemons: „Op dit moment staan er verspreid over Nederland meer dan 150 units in sportverenigingen, hotels, campings en uiteraard bij mensen thuis. Om verder te groeien, werken we inmiddels samen met een landelijk dekkend netwerk van certified dealers.”

Uitbreiding naar buitenland

De CFO is dankbaar voor deze versnelling. „Zonder de ondersteuning van het Shell Impact Fonds hadden we de aankoopverliezen zelf moeten incasseren om die kostprijsreductie te realiseren. Nu zijn we op het punt beland dat we echt kunnen doorgroeien. We hebben een bewezen technologie en het ontwerp is vereenvoudigd. We zijn klaar om verder te groeien.”

Daarbij kijkt het bedrijf verder dan alleen Nederland. „Experts onderzoeken momenteel de mogelijkheden om uit te breiden naar Duitsland, België en de rest van Europa, maar de behoefte om te verduurzamen is natuurlijk wereldwijd. En de zon schijnt overal,” besluit Hellemons.