Pseudo-eindheffing: wacht niet tot 1 januari 2027

Het woord valt op en krijgt daardoor veel aandacht: pseudo-eindheffing. Die aandacht is bovendien heel terecht. Het staat namelijk voor een extra belasting op leaseauto's die CO2 uitstoten. Die is niet mild en moet door de werkgever worden betaald. De enige manier om er onderuit te komen is overschakelen naar elektrische leaseauto's. Maar gaat dat nog lukken voor 1 januari 2027?

Eerst even over de pseudo-eindheffing zelf. De opzet hiervan is het versnellen van de elektrificatie van het wagenpark. De manier waarop de overheid dit aanpakt, gaat grote impact hebben op bedrijven en fleetowners die nog niet massaal zijn overgestapt op elektrisch rijden.



Voor elke auto op brandstof, anders gezegd een auto die CO2 uitstoot, die ter beschikking wordt gesteld aan een medewerker die er ook privé mee rijdt (woon-werkverkeer wordt gezien als privé, ook als de werknemer de auto alleen zakelijk gebruikt), krijgt de werkgever een extra belasting opgelegd. Deze bedraagt 12 procent van de fiscale waarde van de auto en loopt dus in de duizenden euro's extra per jaar. Per auto.

Weet wat het inhoudt

„Veel grote fleetowners zijn hier al langer mee bezig, maar nog lang niet iedereen is zich bewust van de consequenties”, zegt Ludo de Mots, directeur Broekhuis Business Services. „Met name mkb’ers hebben nog veel vragen. Zij zijn vanzelfsprekend vooral bezig met hun eigen werk en niet met de leaseauto’s van hun personeel. Toch is het belangrijk om te weten wat het voor jouw bedrijf inhoudt.”



Het gaat dus over auto's die CO2 uitstoten en daar hoort ook de op dit moment populaire plug-in hybride bij. Die rijdt immers deels op brandstof, naast een deel elektrisch. ,,De oplossing is daarom overstappen op volledig elektrische auto's. Hoewel er voor leaseauto's die voor 1 januari 2027 op naam zijn gezet een overgangsregeling is tot 18 september 2030. Mits die auto in de tussentijd niet van werkgever (fiscale eenheid) wisselt. Want dan vervalt de overgangsregeling en valt deze alsnog onder de pseudo-eindheffing."

Rekening ligt bij ondernemer

De Mots benadrukt dat de extra belasting volledig voor rekening van de werkgever komt. Die mag de belasting niet doorberekenen naar de werknemer. „En afzien van een leaseauto doe je ook niet zomaar. Vaak zijn ze echt nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden. En al is dat niet zo, dan is het vaak onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket. Dat wissel je niet zo snel om naar bijvoorbeeld een ander alternatief, het mobiliteitsbudget. Niet alleen mag je niet het hele leasebedrag omzetten in een mobiliteitsbedrag, ook heb je dan geen invloed meer op de auto waarmee je werknemer komt aanrijden bij de klant.”



Nu de transitie naar elektrisch rijden door de pseudo-eindheffing in een stroomversnelling komt, is het raadzaam om niet te lang te wachten met het omschakelen. Besteltermijnen kunnen oplopen richting eind van het jaar. Hyundai houdt hier echter rekening mee. Het merk staat bekend om een zeer brede range aan elektrische auto's in elk segment. Daar komt medio dit jaar, in het belangrijke B-segment, een nieuwe versie bij, de IONIQ 3.

Amsterdam, 19 mei 2026 - Abdel Chahbari van Hyundai Motor Nederland. Foto: Inge Dingena Mol.

Voorsorteren op 2027

„Wij kijken samen met onze partners, waaronder kleine en grote fleetowners, hoe we goed kunnen voorsorteren op 2027 en niemand achter het net vist”, zegt Abdel Chahbari, manager Fleetsales & Leasing bij Hyundai Nederland. Hij ziet fleetowners langzaam verschuiven van fossiel naar elektrisch, maar verwacht pas in de tweede helft van dit jaar een toenemende vraag.



„Sommige beslissers wachten nog even af. Mogelijk willen ze gebruik maken van de overgangsregeling tot september 2030 of overwegen een mobiliteitsbudget of reiskostenvergoeding”, aldus Chahbari. Toch voorziet hij uiteindelijk een versnelde overstap naar elektrisch rijden. „De auto van de zaak is een te belangrijke component in het bedrijfsleven”.



Chahbari begrijpt dat het vaak nog even de kat uit de boom kijken is. „Maar ondertussen gebeurt er heel veel op het gebied van elektrisch rijden. Vooral de actieradius van veel modellen wordt steeds ruimer. Ik rij bijvoorbeeld zelf een IONIQ 9. Op een lading rijd ik zeker 500 kilometer en laden gaat erg snel: 5 minuten snelladen levert zo’n 100 km extra actieradius op.



En zoveel 'bijtanken' heb je vaak helemaal niet nodig. Vaak is bijvoorbeeld maar een beperkt aantal kilometers bijladen voldoende om weer thuis of op de zaak bij de laadpaal te komen. ,,In zo'n geval is het tien minuten laden en je bent weer weg. Als je benzine tankt en de shop in moet om af te rekenen, dan ben je net zo lang bezig", is de ervaring van Chahbari.

Lagere TCO

Tot slot stipt Chahbari nog een belangrijk punt aan in het voordeel van elektrisch rijden: de lagere TCO. „Een elektrische auto heeft veel lagere operationele kosten in vergelijking met een auto op brandstof. Dat vertaalt zich weer naar een gunstiger leasetarief”, weet Chahbari. Dat is dan ook terug te vinden op de Hyundai-website, waar je alles leest over leasen en financieren van speciale Business Editions.