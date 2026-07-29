Cascara Cabinet maakt comeback met frisdrank en ligt bij SLA

Vincent Rikken (39) dacht in 2018 een veelbelovend nieuw drankje te hebben gevonden. Toen bleek dat het belangrijkste ingrediënt in Europa nog niet officieel was toegelaten. Hij trok het product terug en hield ongeveer 20.000 flesjes over. Zes jaar later begon hij opnieuw. Winst maakt zijn bedrijf Cascara Cabinet nog niet. „We hebben onszelf twee jaar gegeven om vol gas te geven op groei.”

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Vincent ontdekte cascara in 2018 op een koffiefestival in Berlijn. Hij was daar met Baristocrats, het koffiebedrijf dat hij nog altijd runt, en proefde bij een Duitse stand een frisdrank van cascara: de gedroogde schil en het vruchtvlees van de koffiebes die overblijven nadat de koffiebonen eruit zijn gehaald. „Het was eigenlijk een energiedrank. Alsof iemand Red Bull opnieuw had uitgevonden, maar dan met een restproduct in plaats van allerlei chemische spullen. Wij vonden het waanzinnig spul.”



Eenmaal terug in Nederland nam hij contact op met de makers en kreeg hij toestemming om het drankje te importeren. Dat cascara juridisch nog in een grijs gebied zat, leek aanvankelijk een tijdelijk probleem. Er liep al een Europese toelatingsprocedure en de verwachting was dat die snel zou worden afgerond. „Samen met een zakenpartner had ik 100.000 flesjes naar Nederland gehaald. De eerste exemplaren waren al verkocht en we stonden ermee op evenementen toen de verkoop in Engeland werd stopgezet, omdat de autoriteiten het product eerst gekeurd wilden hebben.”

“ Tijdens de eerste batch kregen we veel reacties van mensen die er twee hadden gedronken en vervolgens de hele nacht wakker lagen ” Vincent Rikken Oprichter van Cascara Cabinet

20.000 flesjes over

Met zoveel onzekerheid ga je niet verder met een product, zegt Vincent, die schat dat hij uiteindelijk met zo’n 20.000 flesjes bleef zitten. Volgens hem was dat ‘niet het einde van de wereld’, maar het betekende wel dat hij moest stoppen met een product waarin hij een grote toekomst zag. De Europese Commissie liet cascara in 2022 onder voorwaarden toe. „Via een contact uit de koffiehandel hoorde ik in 2024 dat de toelating inmiddels rond was. Veel andere partijen waren toen afgehaakt, maar ik zag er nog steeds een goed product in. Ik realiseerde me wel dat ik het anders moest aanpakken dan de eerste keer.”



De regelgeving was achteraf niet het enige probleem bij de eerste poging om een succesvol cascara-drankje op de markt te brengen. „Het Duitse drankje zat in een bruin bierflesje, wat niet zo handig was voor een alcoholvrij drankje dat bedoeld is voor overdag. En er zat ook veel te veel cafeïne in. Tijdens de eerste batch kregen we veel reacties van mensen die er twee hadden gedronken en vervolgens de hele nacht wakker lagen.”



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Een eigen recept

Vincent besloot daarom om het Duitse drankje niet opnieuw te gaan importeren, maar zelf een product te ontwikkelen en fabriceren. Dat is Cascara Cabinet geworden: een frisdrank op basis van cascara, maar met een ander recept en een lagere dosis cafeïne dan voorheen, in een opvallend blikje en ook verkrijgbaar zonder cafeïne. Het drankje wordt in Amsterdam geproduceerd en de cascara komt van een koffieboerderij in Costa Rica. Vincent: ,,Ik dacht: als we het helemaal zelf vanaf nul doen, kunnen we de lessen toepassen van wat de eerste keer wel en niet werkte.”

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Cascara Cabinet wordt in Amsterdam geproduceerd met cascara uit Costa Rica. Vincent wil het drankje na koffiezaken, kantoren en SLA uiteindelijk ook in de supermarkt krijgen. Foto: Cascara Cabinet

Voor de financiering van de ontwikkeling klopte Vincent bewust niet bij investeerders aan. „Ik wilde Cascara Cabinet eerst zelf opzetten en uitrollen. Dat ziet er later beter uit voor investeerders en ik denk ook dat je anders in een te vroeg stadium al te veel moet overleggen en bijsturen. Voor snelheid en wendbaarheid kun je het in het begin daarom beter zelf doen. De afgelopen jaren heb ik geprobeerd steeds wat geld opzij te zetten. Dat spaargeld heb ik in Cascara Cabinet gestopt.”



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Met een tray onder de arm

Vincent promoot Cascara Cabinet niet met grootschalige marketingcampagnes. „Ik ga gewoon zelf langs bij mogelijke afnemers”, lacht hij. „Je neemt een tray onder je arm, praat met mensen en laat ze proeven. Je vraagt: vinden jullie dit lekker en past het bij deze plek? Dat is gewoon echt sales. Het is misschien niet het spannendste antwoord, maar wel het eerlijkste.”



Inmiddels zijn er bijna 100.000 blikjes verkocht en behoren Amsterdamse koffiezaken als Black Gold en Coffee & Coconuts, restaurants en kantoren van onder meer technologiebedrijven tot de vaste klantenkring. „Bij ieder verkoopgesprek moet ik eerst uitleggen wat cascara is: de gedroogde schil en het vruchtvlees van de koffiebes die overblijven nadat de koffiebonen eruit zijn gehaald. Het drankje smaakt niet naar koffie en bevat veel vezels.”

SLA als eerste landelijke keten

Rationeel zijn er veel redenen om te kiezen voor Cascara Cabinet, maar mensen kiezen een drankje volgens Vincent uiteindelijk vanuit emotie. „Sinds kort liggen we ook bij SLA (een biologische saladebarketen, red.) waardoor de frisdrank voor het eerst bij een landelijke keten terechtkomt.” Voor Vincent is dat een belangrijke bevestiging dat hij op de goede weg zit, maar dat betekent niet dat hij al winst maakt. „Daarvoor moeten de verkochte aantallen verder omhoog en daarvoor zijn grotere afnemers nodig.”



Uiteindelijk wil hij met het merk ook de supermarkt in, de stap waarmee het cafeïnedrankje Mojo Maté eerder in ruim 1.200 Albert Heijn-winkels terechtkwam. „Er hebben al supermarktketens interesse getoond, onder meer vanwege de vezels en probiotica in het drankje en het verhaal rond het gebruik van een restproduct uit de koffie-industrie. Zij twijfelen alleen nog over het juiste moment om in te stappen. De zakelijke markt is heel anders dan retail. Qua product is het niet zo’n probleem, qua kosten wel.”



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Groeipijn en cashflow

Hoe snel dat verkeerd kan lopen, ontdekte Vincent toen een van de eerste grote zakelijke klanten sneller door de voorraad ging dan Cascara Cabinet had voorzien. „Ik kon niet direct nieuwe blikjes leveren, omdat we niet zo’n grote voorraad hebben. Dan moet je kiezen of je onmiddellijk een nieuwe en grotere productieronde laat maken, terwijl nog niet vaststaat hoe snel die voorraad wordt verkocht. Dan denk je: chips, moeten we toch weer geld bijstorten? Ja, dat moet dan.”



Het duurde even voordat de grote klant weer voorzien was van blikjes Cascara Cabinet. „Ze zeiden eerst dat ze dat begrepen en dat dit bij groeipijn hoorde. Maar uiteindelijk werd het toch meer als falen gezien dan wij hadden gehoopt. Dat is iets waarvan je denkt: hoe gaan we dat in de toekomst anders doen? Cashflow is altijd iets waar je mee bezig bent. Als Cascara Cabinet ook in supermarkten verkrijgbaar is, gaat dat om nog veel grotere bedragen.”

Cascara Cabinet nadert de verkoop van 100.000 blikjes en ligt sinds kort bij alle vestigingen van SLA. Oprichter Vincent Rikken geeft het merk twee jaar om verder door te groeien. Foto: Cascara Cabinet

Twee jaar gas geven

Toch zal Vincent die stap moeten zetten als hij zijn doel wil bereiken: vijf miljoen verkochte blikjes per jaar. „Er is onlangs een stille vennoot ingestapt die zich ook actief met het bedrijf gaat bemoeien. Samen met hem ga ik ervoor zorgen dat Cascara Cabinet op veel meer plekken net zo goed gaat verkopen als bij de beste huidige afnemers, zodat we de stap naar retail kunnen zetten.”



Ondanks de groeipijnen is het momentum volgens hem duidelijk zichtbaar. „Van 20.000 overgebleven flesjes na de eerste poging naar bijna 100.000 verkochte blikjes nu, een landelijke keten als klant, en interesse van meerdere supermarktketens. We hebben onszelf twee jaar gegeven om vol gas te geven op groei. Dat is niet uit onzekerheid, maar omdat we willen weten: hoe hard kan dit écht gaan als we alles geven?”