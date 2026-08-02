De limonade van acteur Marcel Hensema ligt al in veertig Jumbo’s, maar wat nu? ‘We zijn er behoorlijk naïef ingestapt’

Acteur Marcel Hensema bouwde met twee voormalige medewerkers van Hooghoudt in een paar maanden een limonademerk dat al in circa veertig Jumbo-filialen ligt. Die snelle doorbraak heeft ook een keerzijde: in het supermarktschap wordt hun handgemaakte siroop van 6 euro vergeleken met goedkope ranja. „We hebben nauwelijks nagedacht over onze positionering of wat voor merk we willen zijn.”

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In de productieruimte van Spritzema in Groningen liggen de citroenen klaar om te worden geschild. Ook een paar buurkinderen die er vandaag bij zijn, helpen mee. Marcel Hensema doet hetzelfde. De acteur, bekend van onder meer Hollands Hoop, staat tussen de schillen, dozen en grote ketels. „We maken het allemaal zelf”, vertelt hij. „Ik ben nu dus ook limonadefabrikant.”



Samen met smaakontwikkelaar Joris Magnin en vormgever Michiel Brandsma maakt Marcel biologische sinaasappel- en citroensiroop en een alcoholvrije spritz. De producten liggen inmiddels bij Jumbo, Sligro, Landmarkt, boerderijwinkels en horeca. Op de dag van het interview rollen bovendien 15.000 blikjes Spritzema Spritz bij een externe producent van de band. „Een halfjaar geleden vonden we 10.000 blikjes al spannend”, zegt Marcel. „Het gaat hard.”

Van theaterdrankje naar eigen bedrijf

Het idee ontstond na Marcels theatervoorstellingen. Jarenlang trakteerde hij zijn publiek na afloop op Hooghoudt. Toen iemand in zijn omgeving tijdens corona verslaafd raakte aan alcohol, wilde hij geen sterke drank meer uitdelen. „Ik dronk thuis vaak sinaasappellimonade met bruiswater. Ik vroeg Hooghoudt of ze dat in kleine flesjes konden doen, als alcoholvrije spritz voor na de voorstelling.”



Bij Hooghoudt ontwikkelde hij het drankje met Joris en Michiel. De eerste 5000 flesjes, toen nog Oraña Spritz geheten, bleken onbedoeld toch 0,5 procent alcohol te bevatten. Terwijl ze druk bezig waren om het recept te verbeteren, werd Hooghoudt overgenomen door een Franse multinational. De Groningse fabriek sloot en Joris en Michiel verloren hun baan. Marcel: „Toen heb ik gevraagd: zullen we gewoon met zijn drieën een bedrijf beginnen?”

Eerst verkopen, daarna pas nadenken

In november 2025 ontstond het plan, een maand later richtten ze de bv op en in april 2026 begon de productie. Joris werd de ‘smaakjesmaker’, Michiel de ‘plaatjesmaker’ en Marcel de ‘praatjesmaker’. Een uitgebreid ondernemingsplan lag er niet. „We zijn er behoorlijk naïef ingestapt”, zegt Michiel. „We wilden vooral een lekker, goed en eerlijk product maken. Mensen vonden het lekker en dus gingen we verder. Over onze positionering en wat voor merk we wilden zijn, hadden we nauwelijks nagedacht.”



De mannen dachten aanvankelijk met de eerste twee partijen flessen genoeg voorraad te hebben voor een jaar, maar die waren veel sneller op dan verwacht. „Daarna moesten we ineens 25.000 nieuwe flessen bestellen, want we lagen inmiddels al op meerdere plekken”, zegt Michiel. „Dan denk je: mijn god, waar gaat dit allemaal naartoe?”

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Acteur Marcel Hensema (links) met mede-oprichters Joris Magnin en vormgever Michiel Brandsma (rechts). Foto: Siese Veenstra

Spritzema is premiumproduct tussen goedkope ranja

De volgende versnelling kwam via een regionale franchisenemer die meerdere Jumbo-filialen exploiteert. Die zag iets in Spritzema en nam de siropen op in ongeveer veertig winkels in het noorden. „Daar verkopen we goed”, zegt Marcel. Toch blijkt een plek in veel winkels geen garantie dat een product ook op de juiste plek ligt. Net als andere kleine producenten in het supermarktschap wordt Spritzema er vooral vergeleken met veel goedkopere massamerken.



„Een fles Spritzema kost op dit moment ongeveer 5,50 euro en moet waarschijnlijk naar 6 euro. Eigenlijk maken we nu een premiumproduct voor een te lage prijs”, zegt Michiel. „Wij schillen het fruit zelf en maken per keer ongeveer 1300 tot 1400 flessen. Een grote producent doet 10.000 flessen per uur. Daar kunnen we niet aan meedoen.” In het limonadeschap ziet de klant vooral dat Spritzema duurder is; het handwerk achter de fles blijft minder zichtbaar.



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‘De suikertaks is veel duurder dan gedacht’

Bij de eerste prijsbepaling hadden de ondernemers bovendien niet alle kosten scherp. Spritzema gebruikt suiker voor de smaak en als conserveringsmiddel. Omdat het om geconcentreerde siroop gaat, komt de verbruiksbelasting volgens Michiel neer op ongeveer 72 cent per fles. „Die suikertaks is veel duurder dan we dachten, waardoor we ons product eigenlijk te laag hebben geprijsd.”



Overstappen op kunstmatige zoetstoffen zou een oplossing zijn, maar dat willen ze niet. „Suiker draagt de smaak en maakt die ronder en gelaagder”, zegt Marcel. „Bovendien weet je van suiker wat het effect is. Bij kunstmatige zoetstoffen is dat op de lange termijn nog maar de vraag. Goedkoper worden is dus geen optie, maar we moeten wel beter uitleggen waarom onze limonade meer kost.”



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Limonade als gastronomisch product

Volgens Marcel wil Spritzema niet alleen limonade verkopen, maar ook laten zien dat limonade een ambachtelijk en gastronomisch product kan zijn. „Mensen betalen zonder moeite 10 euro voor een fles wijn, maar vinden 6 euro voor een ambachtelijke limonadesiroop soms duur. Wij willen laten zien dat een bijzonder alcoholvrij drankje net zoveel aandacht en waardering verdient.”



Marcel en zijn compagnons willen daarom meer gaan inzetten op landwinkels, horeca, evenementen en speciaalzaken. „We zijn ontzettend blij met de samenwerking met Jumbo. Maar we zien ook kansen op plekken waar het verhaal achter ons product beter tot zijn recht komt.”

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Op naar 250.000 euro omzet

Om de verkoop over meer seizoenen en kanalen te spreiden, werkt Spritzema daarnaast met Groningse telers aan siropen van reine-claudepruimen en aardbeien. Marcel: „Daarvoor kregen we 10.000 euro innovatiesubsidie van de provincie.” Voor de winter komt er kwast, een warme citroendrank met kruiden als alcoholvrij alternatief voor glühwein.



Voor het eerste volledige bedrijfsjaar mikken ze nu op ongeveer 35.000 flessen en 250.000 euro omzet. Hoeveel groei uiteindelijk bij Spritzema past, weten de drie nog niet. Het handwerk onderscheidt het merk, maar beperkt ook het aantal flessen dat ze kunnen produceren. Michiel: „Bij een verdere stijging van de vraag moeten we beslissen wat we zelf blijven doen, wat we uitbesteden en via welke verkoopkanalen voldoende marge overblijft.”

Met 160 kilometer per uur opschalen

Voor de volgende groeifase overwegen de drie een ervaren ondernemer naar hun structuur, cijfers en plannen te laten kijken. „Joris en Michiel hebben altijd in loondienst gewerkt en ik kom uit de creatieve sector”, zegt Marcel. „We vullen elkaar waanzinnig goed aan, maar zijn gaandeweg het wiel aan het uitvinden.”



De vraag is niet meer of mensen Spritzema willen kopen, want dat zit volgens de oprichters wel snor. Marcel: „Waar wij tegenaan lopen, is dat we opschalen terwijl we met 160 kilometer per uur over de snelweg rijden. Daarom moeten wij bedenken: hoe gaan we door?”



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