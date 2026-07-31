Steeds meer personeel bij bedrijven is reservist bij Defensie: ‘Willen iets terugdoen voor vaderland’

57 organisaties in Nederland hebben een convenant getekend met het ministerie van Defensie, twee jaar geleden waren dat er nog 12. Bedrijven beloven via dit document zich in te zetten voor een veilig Nederland. Voor medewerkers betekent dat: aan de slag als reservist onder werktijd.

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In 2024 hadden nog maar 12 organisaties in Nederland zo’n convenant. De afgelopen twee jaar zijn daar 45 nieuwe ondertekenaars bijgekomen, waarvan 29 dit jaar. Zo hebben onder meer consultancybedrijf Capgemini, cybersecuritybedrijf Northwave en de Unie van Waterschappen getekend.

Dat moeten er nog veel meer worden, want reservisten zijn hard nodig, zegt Dennis van Soest, adviseur Reservisten & Samenleving bij het ministerie van Defensie, tegen het AD. „In de komende drie jaar moeten er 20.000 reservisten zijn, we zitten nu op de helft.”

Reservisten krijgen extra betaald verlof

In 2035 moeten 35.000 reservisten zich bij de krijgsmacht hebben aangesloten. „We hebben een grote, flexibele, operationele schil nodig binnen de krijgsmacht die schaalbaar is om Nederland veilig te houden en weerbaar te maken.”

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Van Soest zegt dat het bewustzijn onder Nederlanders groeit dat ons land weerbaarder moet worden. „Ook werkgevers worden zich ervan bewust dat ze iets kunnen doen. Wij steken veel tijd en moeite in het informeren van werkgevers, werkgeversverenigingen en brancheverenigingen over het hoe, wat en waarom.”

Bijna zestig bedrijven in Nederland beloven via een reservistenconvenant dat ze medewerkers steunen die zich als reservist willen inzetten. In de praktijk betekent dit vaak extra betaald verlof voor het volgen van trainingen en het meedoen aan activiteiten.

Reservisten aan het oefenen. René Schotanus/Pix4Profs

IT-bedrijf ilionx is een van de bedrijven die dit jaar een convenant hebben getekend. „We geven medewerkers de gelegenheid om dagen bij ilionx in te zetten voor Defensie”, zegt Bas de Reus, ceo van ilionx.

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Reservist besteedt 300 uur per jaar aan Defensie

Reservisten besteden, afhankelijk van hun functie, zo’n driehonderd uur per jaar aan hun activiteiten bij Defensie, vaak in het weekend en in de avonduren. Medewerkers van ilionx krijgen in het eerste jaar de helft van de trainingsdagen van de basisopleiding, met een maximum van vijf dagen, van de baas en kunnen vervolgens ieder jaar vijf dagen opnemen voor hun inzet.

De Reus wist al langer dat hij wat terug wilde doen voor het vaderland. „Ik heb eerder leiding gegeven aan een bedrijf dat ook ongeveer driehonderd medewerkers in Oekraïne had. Ik heb gezien wat het met mensen doet als je land in oorlog raakt. Dat is verschrikkelijk.”

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Naast het feit dat ilionx reservisten de ruimte geeft, is het bedrijf ook een van de strategische partners van Defensie: bedrijven die helpen de defensie-industrie te versterken.

„We leveren it-producten aan Defensie, zoals een elektronisch patiëntendossier voor militaire tandzorg. Maar het voelt voor ons niet goed om het alleen bij een commerciële relatie te houden. Dus als medewerkers reservist willen worden, ondersteunen we dat met liefde”, zegt De Reus.

Inmiddels zijn, voor zover De Reus weet, zo’n tien medewerkers reservist. De ceo ziet dat personeel dat hiervoor kiest, dit vaak vanuit vaderlandsliefde doet. „Ze willen graag iets terugdoen.”

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Alleen minder tijd voor hobby’s

Bedrijven leveren vaak in: medewerkers die een werkdag aan Defensie besteden, brengen geen geld in het laatje. De Reus: „We krijgen hier geen tegemoetkoming voor. Alleen de reservisten zelf krijgen een vergoeding voor hun inzet.”

Maar wat betekent de samenwerking met Defensie voor de hoge werkdruk in krappe sectoren? Ook bij ilionx staan structureel tal van vacatures open. „Juist omdat it-talent schaars is, investeren we in de ontwikkeling van onze mensen. Collega’s die reservist zijn, brengen waardevolle ervaring, leiderschap en weerbaarheid mee terug naar onze organisatie. Daar profiteren klanten en andere collega’s dagelijks van.”

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“ Vaak laten mensen andere hobby’s schieten om reservist te kunnen worden ” Ministerie van Defensie

Ook helpt het in een krappe arbeidsmarkt om jezelf aantrekkelijker te maken als werkgever, stelt de ceo. „Dat doe je door mensen de ruimte te bieden om tijd te besteden aan wat zij belangrijk vinden.’’

Van Soest benadrukt dat een civiele baan nooit lijdt onder defensieactiviteiten. „Reservisten blijven deeltijdmilitairen. Je inzetten voor Defensie betekent niet dat je minder kunt werken. Vaak laten mensen andere hobby’s schieten om reservist te kunnen worden, omdat zij daar heel bewust voor kiezen.”

Dit artikel is oorspronkelijk geschreven door Sanne Wolters voor het AD.