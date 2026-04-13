Webnexus lanceert matchingplatform voor marketing

Mkb-ondernemers verliezen onnodig tijd én budget aan het aansturen van meerdere marketingbureaus, of nemen genoegen met middelmatige resultaten bij generalisten. Volgens Peter Dragstra en Boyd Belshof, oprichters van Webnexus, kan dat anders. Met een nieuwe manier van inkopen zetten zij in op een fundamenteel ander model. „De tijd van het one-stop-shop marketingbureau is voorbij.”

De marketingwereld is in korte tijd drastisch veranderd. Waar je vroeger met één bureau uit de voeten kon, is marketing vandaag de dag versnipperd in tientallen specialismen. Van SEO en paid advertising tot content, development en data-analyse: elk onderdeel vraagt om eigen expertise.

Dat zorgt voor een herkenbaar probleem. Veel ondernemers werken met meerdere bureaus tegelijk, ieder met een eigen focus, agenda en kostenstructuur. Of ze kiezen voor één full-service bureau dat alles aanbiedt, maar nergens écht in uitblinkt. Volgens Dragstra en Belshof is dat model achterhaald. Met Webnexus introduceren ze een alternatief: een netwerk van specialisten, aangestuurd vanuit één centrale strategie.

Eén aanspreekpunt, meerdere specialisten

Een belangrijke drijvende kracht achter die verandering is de snelle opkomst van AI. ,,Waar je vroeger een developer nodig had om een website te bouwen, kan nu in principe iedereen met de juiste tools iets neerzetten”, zegt Dragstra. Die ontwikkeling verschuift de grenzen van het vak.

Tegelijkertijd wordt het juist lastiger om écht onderscheid te maken. ,,Vijf jaar geleden kon alleen een developer een website bouwen, inmiddels zou zelfs mijn oma dit kunnen”, zegt hij. ,,Juist doordat die ontwikkelingen zo snel gaan, zijn wij gaan nadenken over een nieuw concept, waarbij we alleen nog werken met specialisten. Alleen door partners mee te laten profiteren van verberingen in efficientie, kun je in deze tijd nog het verschil maken.”

Webnexus fungeert als strategische regisseur en tussenpartij. Het platform stelt per ondernemer een team samen van gespecialiseerde bureaus, afgestemd op de vraag en het budget. ,,Wij zijn eigenlijk degene die het voor je aanstuurt”, zegt Belshof. ,,Als ondernemer leg je alles wat met online te maken heeft bij ons neer. Wij zorgen dat je de juiste specialisten krijgt, tegen de best mogelijke voorwaarden. En we bewaken de kwaliteit van het werk.” Dat betekent concreet: één aanspreekpunt, terwijl achter de schermen meerdere experts samenwerken.

Minder overleg, meer resultaat

De voordelen zijn volgens de oprichters snel zichtbaar. ,,Ondernemers zijn nu vaak veel tijd kwijt aan afstemming”, zegt Dragstra. ,,Voor SEO praat je met het ene bureau, voor ads met een ander en voor development weer met een derde. Dat zorgt voor veel losse overleggen en onnodige ruis.” Met het Webnexus-model verdwijnt die complexiteit. ,,Je hebt nog maar één overlegmoment en één aanspreekpunt”, zegt hij. ,,De rest regelen wij.”

Dat levert niet alleen tijdswinst op, maar vaak ook betere resultaten. „Kostenbesparing gaat bij ons hand in hand met betere prestaties”, aldus Dragstra. „Omdat we werken met specialisten die precies weten wat ze doen en omdat we slimmer omgaan met budgetten.” Belshof ziet daarnaast dat veel bedrijven worstelen met hun marketinginvesteringen. „Wat we vaak zien, is dat ondernemers gaan bezuinigen omdat ze denken dat het efficiënter kan. Maar ze hebben geen duidelijk alternatief. Dan gebeurt er soms maanden niets en daarna moeten ze halsoverkop weer iemand zoeken.” Juist daar wil Webnexus het verschil maken. „Wij laten zien dat het efficiënter kan én beter.”

Flexibel model met keuzevrijheid

Een belangrijk onderdeel van het platform is flexibiliteit. Ondernemers krijgen bij de start een gratis beoordeling van kanalen en marketingplan, dat ook zonder verdere samenwerking bruikbaar is. Op basis daarvan worden verschillende scenario’s uitgewerkt, afgestemd op het beschikbare budget. ,,Je kunt kiezen voor een premium agency dat veel met multinationals werkt, maar ook voor een meer budgetvriendelijke oplossing”, legt Belshof uit. ,,Zo bepaal je zelf wat past bij de fase van je bedrijf.”

Daarnaast blijft het model continu in beweging. Samenwerkingen worden periodiek geëvalueerd en ondernemers kunnen eenvoudig van specialist wisselen. ,,Als je merkt dat een partij niet levert wat je verwacht, kun je gewoon switchen”, zegt Belshof. ,,Die flexibiliteit is essentieel.” Webnexus beoordeelt partners op basis van prestaties én samenwerking. ,,We kijken naar resultaten, maar ook naar hoe prettig en efficiënt er wordt gewerkt”, zegt Dragstra.

Specialisatie als nieuwe standaard

De visie achter Webnexus gaat verder dan alleen efficiëntie. Volgens de oprichters markeert het platform een bredere verschuiving in de markt. ,,Veel agencies proberen nu nog overal goed in te zijn”, zegt Belshof. ,,Maar dat werkt niet meer. De toekomst ligt bij specialisatie.” Dragstra is uitgesproken over de richting waarin de markt zich ontwikkelt. ,,Het marketingbureau in zijn huidige vorm zal de komende jaren verdwijnen. Specialisten die precies weten waar ze waarde toevoegen, blijven over.”

Voor ondernemers betekent dat vooral rust en focus. ,,Je hoeft niet meer zelf alles te coördineren of te beoordelen. Dat doen wij. Zodat jij kunt ondernemen.” En precies daar zit volgens hen de winst: minder gedoe, betere keuzes en meer resultaat uit marketing, zonder dat het je als ondernemer onnodig veel tijd kost.