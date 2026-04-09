Crowdsurance voor arbeidsongeschiktheid: ‘beter geregeld én goedkoper’

Veranderende wetgeving en terughoudendheid bij opdrachtgevers hebben veel zelfstandigen de afgelopen tijd onnodig onzeker gemaakt. Dat stelt Cosmas Blaauw, oprichter van SharePeople. Hij merkt dat veel zzp’ers overwegen om terug in loondienst te gaan, of zich laten verlonen of detacheren. Dat is zonde, omdat de meesten volgens hem helemaal geen ‘schijnzelfstandigen’ zijn, wat hij helpt aantonen met de zelfstandigentoets.

Wel erkent hij dat veel zzp’ers geen adequate voorziening hebben voor arbeidsongeschiktheid. „Daar ontbreekt het bij 34 procent van de zelfstandigen aan, zo blijkt uit onderzoekscijfers van het CBS.” Met SharePeople brengt hij daar verandering in. Al 15.000 zzp’ers hebben zich als lid aangesloten en bewijzen daarmee volgens hem dat zijn oplossing werkt.

De meeste zzp’ers zijn geen schijnzelfstandigen

Het valt SharePeople op dat zelfstandigen hun zelfstandigheid eigenlijk heel goed geregeld hebben. Cosmas somt op: „99 procent staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, 95 procent investeert met eigen geld in materialen, apparatuur en opleidingen en 94 procent loopt het financieel risico als opdrachtgevers niet betalen.” Geen reden om te twijfelen aan zelfstandigheid.



Hij weet waarover hij praat, omdat hij zelf drie keer startte als zzp’er. Zijn bedrijven groeiden vervolgens uit tot grotere organisaties met personeel. En met zzp’ers die hij tegen eerlijke tarieven inhuurde. „Als je zelfstandigen een goed uurtarief betaalt, kunnen ze zelf hun buffer opbouwen of een alternatief regelen”, legt hij uit. „Daarom vind ik het een heel goed idee dat de nieuwe minister van Werk en Participatie gaat instellen dat een uurtarief lager dan 38 euro automatisch leidt tot een rechtsvermoeden van werknemerschap voor schijnzelfstandigen.”

Beter dan een broodfonds én een verzekering

Zelfstandigen zouden goed voor zichzelf moeten zorgen, vindt hij. Ook financieel, omdat ze zelf uiteindelijk hun belangrijkste (en enige) personeelslid zijn. Het is belangrijk om jezelf te ontwikkelen, om af en toe afstand te kunnen nemen én om financiële stress te voorkomen. Bijvoorbeeld door een buffer op te bouwen of door die financiële dekking op een andere manier te regelen.



Cosmas legt uit: ,,We hebben een coöperatie met 15.000 leden. Daardoor zijn we sterker dan een broodfonds met enkele tientallen deelnemers. Terwijl we ondertussen eerlijker en transparanter zijn dan veel verzekeraars.” Het bedrijf ontwikkelde crowdsurance, waarmee een heel grote groep zelfstandigen de zekerheid verzorgt die individuele ondernemers nodig hebben als ze te maken krijgen met inkomensverlies door ziekte.

Cosmas Blaauw van SharePeople. Foto: Dingena Mol.

Wie lid wordt van SharePeople betaalt 15 euro per maand, voor de dienstverlening die wordt geboden. Dat bedrag is voor iedereen gelijk, onafhankelijk van de gewenste hoogte van de uitkering en de looptijd van de dekking. Daarnaast betalen leden maandelijks een bedrag rechtstreeks aan een arbeidsongeschikte. „Met crowdsurance gaat 100 procent van de betalingen, dus zonder tussenkomst van een verzekeraar, naar degene die ziek wordt. Vaak zijn we daardoor de helft goedkoper dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering.”



Bovendien keert SharePeople uit vanaf de eerste ziektedag en is er meteen persoonlijke begeleiding beschikbaar, zonder wachttijd. „Wie zich ziek meldt komt in contact met een bedrijfsarts en daarna met een Adviseur Werkvermogen. Die begeleidt de zelfstandige met concrete adviezen, zowel om te herstellen als bijvoorbeeld om werk over te dragen.”

Al 15.000 ‘gezondernemers’ aangesloten

De ervaring leert dat veel zzp’ers eerder moeten worden afgeremd om te snel weer aan het werk te gaan, dan gestimuleerd te worden, vertelt de ondernemer. „Daarom bieden we ook zelfstandigen die gewoon aan het werk zijn allerlei vormen van begeleiding.” SharePeople behandelt maandelijks een thema, zoals zakelijke financiën, stressbestendigheid en bijvoorbeeld de zelfstandigentoets. Zzp’ers die meer over die onderwerpen willen weten kunnen zich aanmelden voor masterclasses.



,,Met 15.000 aangesloten ‘gezondernemers’ vormen we een serieus alternatief voor zowel de broodfondsen als de verzekeringen.” SharePeople gaat verder dan een broodfonds, omdat de dekking ook na de eerste twee jaar ziekte blijft doorlopen. Anders dan bij de meeste verzekeringen is er andersom geen sprake van een wachttijd voor de begeleiding. ,,Concreet kunnen zelfstandigen bij ons tot 5.000 euro per maand gedekt krijgen, vanaf de eerste ziektedag tot aan hun pensioenleeftijd,” legt Cosmas uit. Alleen voor het straks ‘verplichte AOV’ deel biedt SharePeople een verzekering. Die combinatie van crowdsurance met een verzekering is uniek in Nederland. Toch is de belangrijkste reden om aan te sluiten vaak niet financieel. ,,We horen onder de aangesloten zzp’ers dat ze het vooral heel fijn vinden om te kunnen bijdragen als een collega-zelfstandige ziek wordt en daardoor inkomen verliest. Bij SharePeople ondernemen we vanuit datzelfde sociale karakter.”

