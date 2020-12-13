Advies INretail: niet alle non-food winkels op slot

Koninklijke INretail adviseert de overheid de lokale aanpak voor veilig winkelstraten te blijven volgen en het scenario dat Duitsland gekozen heeft, te vermijden. 'Neem intelligentere maatregelen en zet de boel niet totaal op slot. Consumenten willen kerstaankopen doen en het online kanaal is al overbelast. Het landelijke beeld is dat er rustigere winkelstraten zijn dan normaal,' vindt INretail.

De grootste retail non-food vertegenwoordiger is voortdurend met ministeries van Justitie en Veiligheid en Economische zaken in overleg over de situatie.

'Er is een veiligheidskaart ontwikkeld die verduidelijkt welke maatregelen in welk type winkelgebieden nodig zijn en wie daarvoor verantwoordelijkheid dragen. Lokaal ingrijpen bij drukte werkt nu goed en moeten we blijven doen. We kennen 2.500 winkelgebieden in ons land en in 99% van de gevallen gaat het daar prima. Sluiting van alle non-food winkels in ons land is niet de oplossing van het probleem', schrijft INretail als reactie op de mogelijke stevige coronamaatregelen die snel aangekondigd gaan worden. Daar lees je hier meer over.

INretail: 'Overspoeld door reacties'

De brancheorganisatie gelooft in spreiding en beperking van bezoekers aan drukke winkelgebieden. Zij wordt overspoeld door ondernemers uit het hele land die laten weten dat er in hun dorp, wijkwinkelcentrum of stadsdeel niets aan de hand is.

'Mensen willen hun kerstaankopen doen en winkels zijn hier goed op voorbereid met strikte veiligheidsmaatregelen. Tegelijk is in winkelgebieden het aantal bezoekers al gehalveerd, vergeleken met dezelfde weken vorig jaar. Dat blijkt onder andere uit pinbetalingsonderzoek en passantentellingen. Een totale lockdown wordt bovendien een economisch fiasco'.



'Optimale spreiding effectiever'

INretail vindt het effectiever om te werken aan optimale bezoekersspreiding en beperking met extra beveiligers, eenrichtingverkeer, sluiting van parkeergarages om bezoek van buiten te ontmoedigen, winkels van ’s morgens tot ’s avonds maximaal open te houden en in dorpen en steden de veiligheid in winkelstraten goed en strak te organiseren.



'Bij een totale sluiting leg je de economie bijna helemaal plat. Ook leveranciers kunnen dan niets meer doen. Er werken 800.000 mensen in de detailhandel waarvan het merendeel thuis zouden komen te zitten. Er is een intelligentere aanpak nodig dan een totale lockdown'.

Of het stijgende aantal besmettingen te maken heeft met winkelend publiek is onduidelijk, vindt INretail. 'In een winkelstraat loop je buiten en in winkels geldt een streng protocol. Of de Sinterklaasviering vorig week volgens de voorschriften is verlopen is kan evenmin iemand goed beantwoorden. Wat er privé achter de voordeur gebeurt daar heb je geen zicht op.”

