Een flesje wijn, borrelhapjes en een cadeaubon: voor een groot deel van werkend Nederland zijn dit de veelvoorkomende ingrediënten van het jaarlijkse kerstpakket. Maar ondernemers in heel Nederland komen dit jaar ook met een ander type cadeau: het noodpakket.

Noodpakket als kerstpakket: leverancier Jurgen verkoopt er al ruim 10.000 aan ondernemers

Het leek een grap toen eerder dit jaar de Veiligheidsregio Kennemerland werkgevers opriep om geen traditioneel kerstpakket, maar een noodpakket aan hun personeel te schenken. Dit in lijn met de overheidscampagne om Nederlanders voor te bereiden op een crisissituatie, zoals langdurige stroomuitval waarbij inwoners langere tijd op zichzelf zijn aangewezen.

De oproep leek aanvankelijk geen navolging te krijgen, maar nu de meeste bestellingen zijn gedaan, blijkt dat werkgevers wel degelijk noodpakketten hebben besteld bij de grote leveranciers van cadeaupakketten. Zoals bij UwKerstpakket.nl in Hengelo, waar de noodpakketten niet meer zijn aan te slepen.

Het bedrijf heeft er inmiddels zoveel verkocht aan bedrijven dat de noodpakketten al uitverkocht zijn. „We hebben de afgelopen weken 10.000 noodpakketten verkocht”, zegt eigenaar Jurgen Volmbroek tegen Tubantia. „En dat aan ongeveer 650 bedrijven in heel Nederland.”

Verwachtingen overtroffen

„Vorig jaar hadden we ook al een paar noodpakketten. De overheid heeft dit jaar veel aandacht aan noodpakketten besteed, daar kunnen we op inspringen. En mensen benaderen ons ook of er iets mogelijk is om een noodpakket samen te stellen.”

Ik had verwacht dat dit ondernemers er juist van zou weerhouden Jurgen Volmbroek

Volmbroek had niet verwacht dat bedrijven er zo happig op zouden zijn. „De kerstdagen zijn er toch om een vrolijke sfeer te creëren. Zo’n noodpakket kan een negatieve bijsmaak geven, gezien alle problemen in de wereld. Ik had verwacht dat dit ondernemers er juist van zou weerhouden.”

Niets van dat alles. Tot verrassing van Volmbroek. „Dit is natuurlijk positief voor ons.” Hoeveel noodpakketten er in totaal worden geleverd, is niet duidelijk. De markt voor kerstpakketten is enorm: elk jaar krijgen zo’n zeven miljoen werknemers een pakket van hun baas.

Bedrijven vullen aan met lekkers

Geen luxe hapjes dus, maar een noodradio en flessen water om de eerste dagen bij een noodsituatie door te komen. „Dat zijn de standaardproducten in een noodpakket. In veel gevallen vullen bedrijven het pakket aan met lekkernijen, zoals chips of nootjes.”

Inhoud van een noodpakket. Foto: Wouter Borre

En wat zijn de bedrijven kwijt aan een goedgevuld noodpakket? „Gemiddeld tussen de 50 euro en 75 euro. Het ligt er maar net aan hoeveel geld bedrijven ervoor over hebben. Boven de 100 euro kom ik vaak niet”, zegt Volmbroek.

‘Inspelen op de actualiteit’

Arjan Mulder van IAM-Marketing regelt kerstpakketten voor zijn klanten. Hij heeft voor twee van zijn klanten zo’n vijftig noodpakketten besteld bij het bedrijf in Hengelo. „Ik adviseer bedrijven en ondernemers om een noodpakket aan te schaffen, voor hun personeel en relaties. Het is totaal iets anders. En met een knipoog. Op deze manier maak je van nood een deugd.”

