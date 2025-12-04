Waarom een CPPA belangrijk is voor verduurzaming van de productie-industrie

Steeds meer bedrijven verduurzamen hun energieverbruik. Zeker voor bedrijven met een hoog verbruik kan dit een groot verschil maken en dat geldt niet alleen voor de portemonnee. Daarom koos metaalproducent Wilvo voor een Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) via Scholt Energy, waarmee het bedrijf direct is gekoppeld aan zonnepark Almere A27.

„Een CPPA sluit aan bij onze duurzaamheidsambities, en de vraag van onze klanten”, zegt Davy Schiricke, QHSE Manager bij Wilvo.

Combinatie eigen opwek en CPPA

De bedrijfsprocessen van Wilvo hebben veel stroom nodig. Om dit zo duurzaam mogelijk te doen, wekt het bedrijf zelf energie op. „Een deel van de energie die we nodig hebben, krijgen we via de zonnepanelen op het dak. De rest kopen we grijs - vast - in.” Alhoewel, grijs? „Dankzij de CPPA wordt dat gedeelte binnenkort groen,” zegt Schiricke.



Wilvo sloot onlangs een CPPA af met zonnepark Almere A27 via Scholt Energy. Met een CPPA worden afnemers en producenten van duurzaam opgewekte stroom voor langere tijd aan elkaar gekoppeld. Voor Wilvo betekent dit dat ze de komende jaren verzekerd zijn van groene stroom, waar die vandaan komt en een vaste prijs. „Je kunt het aan het stopcontact niet zien, maar onze groene stroom komt rechtstreeks uit Almere.”

Inspelen op klantbehoeften

Een CPPA is voor Wilvo financieel interessant vanwege de prijs voor duurzame energie die jarenlang vaststaat, maar dat is niet de enige reden waarom het bedrijf ervoor kiest. „We gebruiken veel stroom, dus het vergroenen van het energieverbruik heeft zeker invloed op de energierekening. Maar we kijken verder dan dat. Ook onze ecologische voetafdruk wordt fors kleiner. Hiermee leveren we een positieve bijdrage aan de energietransitie, maar het is ook iets wat onze klanten van ons verwachten.”



Hij vervolgt: „Onze klanten stellen hoge eisen op het gebied van duurzaamheid. Ons energieverbruik is hier een groot onderdeel van. Door het aangaan van een CPPA zetten we een belangrijke stap, welke direct impact heeft op het reduceren deze ecologische voetafdruk.”

Energiehub

„In een dynamische markt met fluctuerende prijzen en veranderende regelgeving is het fijn om een partner te hebben die met meer mee kan denken dan over energieprijzen”, zegt Schiricke. „Scholt Energy is veel meer dan een energieleverancier. Ze zijn echt een strategische partner, ook als het gaat om de energietransitie. Dat is een breder thema dan enkel verduurzamen, maar ook daarin denken ze mee.”



„Een voorbeeld daarvan is de energiehub die op het bedrijventerrein van Wilvo is gerealiseerd. Hierin werken we samen met andere bedrijven. Zodra er een piek in het stroomverbruik ontstaat, kun je stroom met elkaar delen. Zo haal je meer uit het elektriciteitsnet zonder dat je beperkt wordt in je groei door bijvoorbeeld netcongestie. Daar waren we zelf niet zo snel opgekomen.”

Effectief inkoopconcept

Scholt Energy betrad ruim twintig jaar geleden de energiemarkt met een heel nieuw concept: de inkoop van energie op de langetermijnmarkt in combinatie met de inkoop op de dagmarkt. Dit concept biedt zowel voorspelbaarheid als flexibiliteit. Om deze reden koos Wilvo in 2015 voor Scholt Energy als energieleverancier en in 2025 is dit concept nog altijd effectief voor het bedrijf.



Schiricke: „De inkoopstrategie van Scholt past bij ons: vastigheid aan de ene kant, flexibiliteit aan de andere kant. Daar kun je profijt van hebben, maar het kan ook tegenvallen. De praktijk wijst echter uit dat het vaker meezat dan tegen.”



De jarenlange samenwerking zorgt voor wederzijds vertrouwen en sterk partnerschap.