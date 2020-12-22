Bakkie troost: koffiespeciaalzaken profiteren van thuiswerken

Online koffieverkopers en koffiespeciaalzaken maken een groeispurt door omdat mensen zich tijdens het thuiswerken graag trakteren op een kop luxe 'bakkie troost'. Bedrijven die aan kantoren leveren, beleven daarentegen zware tijden.

Coffee@Work, dat koffie aan kantoren en andere werkplekken verkoopt, zag zijn omzet in de eerste maand van de lockdown met 75 procent terugvallen. ,,Normaal groeien we elk jaar met 10 tot 15 procent", aldus directeur Ronny Aarts tegen NU.nl. ,,Na april is de omzet weer opgekrabbeld omdat mensen meer buitenshuis zijn gaan werken. We zitten nu op een omzetdaling van 25 procent".

De huidige lockdown betekent waarschijnlijk weer een grote terugval voor het bedrijf, aldus Aarts. Het gaat volgens de directeur zeker twee jaar duren voor de omzet weer op hetzelfde peil is als in 2019.



'Mensen houden geld over'

Simon Lévelt, speciaalzaak voor biologische koffie en thee, zag de winkelomzet dit jaar tot december daarentegen met zo'n 20 procent groeien. ,,Normaal groeien we jaarlijks met 3 tot 5 procent, dus het gaat best goed", vertelt algemeen directeur Bert Jongsma. De groei is het sterkst bij de webshop van het bedrijf. ,,De online verkoop is in de eerste elf maanden van dit jaar verdubbeld."



De groeispurt bereikte aan het begin van de coronacrisis zijn hoogtepunt. Vlak na de afkondiging van de eerste lockdown vervijfvoudigde de verkoop, aldus Jongsma. De verklaring zoekt hij voor het grootste deel in de coronacrisis. ,,Mensen werken thuis en hebben bovendien geld over, omdat ze minder uitgeven aan bijvoorbeeld de horeca en vakanties. Dat geld investeren ze onder meer in luxer eten en drinken."

Ook na de aankondiging van de huidige lockdown maakte de omzet een sprong. ,,Er stonden direct rijen voor onze winkels en ook online haalden we binnen 24 uur een recordaantal bestellingen binnen. Mensen vreesden dat ze hun kerstinkopen niet meer konden doen."

'Ondersteuning van kleine ondernemers spreekt mensen aan'

Ook Roast, dat online koffieabonnementen aan particulieren verkoopt, heeft een goed jaar. ,,We hebben tot nu toe dit jaar 30 procent meer omzet gedraaid, waar we gewoonlijk zo'n 15 procent per jaar groeien", zegt eigenaar Kris Vermaas. Daarnaast bestellen mensen niet alleen vaker koffie, maar ook grotere hoeveelheden per bestelling. ,,Die groei is zelfs nog niet bij die 30 procent opgeteld", aldus Vermaas.

Roast verkoopt koffiebonen van lokale branders. De ondersteuning van kleine ondernemers is iets wat mensen in de coronacrisis aanspreekt, denkt Vermaas.