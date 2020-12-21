Coronacrisis in de luchtvaart? Niet bij deze verhuurder van privéjets

Stephan van den Hurk verhuurt privéjets en die waren dit jaar enorm in trek. Bij de rijken, dan. Dat het zo snel weer zo hard zou gaan, had Van den Hurk niet gedacht. In het voorjaar ging de wereld op slot en stonden alle vliegtuigen aan de grond. Vrijwel niemand huurde nog een privéjet bij Global Aviation. Mede door een absolute piek in augustus draaide de verhuurder echter het beste jaar sinds tijden. ,,Mensen willen die drukke luchthavens vermijden."

In maart was de repatriëring op gang gekomen en ontstond er een compleet nieuwe business, schrijft de Volkskrant. ,,Mensen moesten terug naar huis", begint Van den Hurk als mede-eigenaar van Global Aviation. ,,Uit Spanje, Marokko, Italië. Soms ook van verder weg. Dat kan bijzonder kostbaar zijn. Een intercontinentale vlucht met een privéjet kost al gauw meer dan 100.000 euro."

Toen werd het dus een tijdje akelig stil. Maar in juni gingen de luchtruimen weer open. De klanten stonden te trappelen, zegt hij. ,,Ze belden: 'jongens, houd het voor me in de gaten. Zodra het kan, wil ik naar mijn huis in Spanje of naar mijn bootje in Zuid-Frankrijk.'" Daarna: de vakantiedrukte, met een absolute piek in augustus." Van den Hurk: ,,We hebben een prachtig goed jaar achter de rug. Iets beter zelfs dan vorige jaren."

Stephan van den Hurk. Foto: Jiri Buller

Global Aviation kun je omschrijven als vliegtuigmakelaar. Het bedrijf heeft een paar privéjets in beheer en een wereldwijd netwerk van toestellen. Wie met een privéjet vliegt, zegt Van den Hurk, rijdt op een zelfgekozen tijdstip naar een luchthaven naar keuze. ,,Je stopt voor de deur. We nemen je bagage aan en parkeren je auto voor je. In het mooiste geval is de klant maar twee minuten op de luchthaven."

Geen vertrouwen in veiligheid die vliegtuigmaatschappijen bieden

Op de speciale terminal voor privéjets loopt bijna niemand rond. ,,Mensen willen die drukke luchthavens vermijden. Ze zouden eigenlijk met Transavia naar Ibiza gaan, maar daar hadden ze geen goed gevoel bij. Dus kiezen ze ervoor alleen met de familie aan boord te zitten. Vliegtuigmaatschappijen kunnen wel zeggen dat het veilig is, maar daar hebben velen geen vertrouwen in."

Aan boord kan de catering volledig ‘naar wens en smaak worden ingevuld’. Van de vaste klanten staat in het systeem van welke wijn ze houden. ,,Maar wij Nederlanders zijn over het algemeen niet zo decadent. We hebben weleens een kreeftenmenu aan boord gehad. Sushi soms. Maar de meeste mensen zijn blij met een mooi open broodje."

Onze klanten gaan met een gerust hart op vakantie, ook in coronatijd. Als het land in lockdown gaat, hoeven ze maar één telefoontje te plegen: 'kom me halen Stephan van den Hurk, mede-eigenaar Global Aviation

Heeft u nog wel coronamaatregelen aan boord?

,,Het is van zichzelf al vrij veilig. De vorige passagiers hebben vaak meer dan een dag eerder in het toestel gezeten. Natuurlijk wordt het toestel ontsmet. De bemanning loopt met mondneusmaskers rond. De passagiers hoeven dat niet."

Heeft u een ander type gasten in coronatijd?

,,Je krijgt soms mensen die voor het eerst met een privéjet vliegen, maar dat zijn niet opeens een ander soort mensen. Want laten we eerlijk zijn, de bakker op de hoek zal niet snel een retourvluchtje Spanje kopen voor 20.000 euro. We hebben een breed publiek, maar het zijn allemaal mensen die behoorlijk wat centjes hebben. Dat kan een profvoetballer zijn. Of een zakenman. Of mensen uit het beroemde lijstje van vijfhonderd stuks."

Is het vaccin slecht voor uw business?

,,Nee hoor. Het komende jaar zal er enorm worden geschrapt in lijndiensten, omdat vliegtuigmaatschappijen moeten bezuinigen, dus zakenmensen komen moeilijker op bestemming. Dan wenden ze zich tot ons. Bij grote overnames bijvoorbeeld. De voorbereidingen gaan via Zoom, maar de deal wordt ter plekke getekend in Manilla, Seoel of Johannesburg. Dat gaat soms om tientallen, zo niet honderden miljoenen, dus dan is zo’n privéjet van een ton te verwaarlozen.’

Heeft u weleens een schuldgevoel? Dat u zich afvraagt: moet er nu wel worden gereisd?

,,Nee. Vaak zijn de zakenreizen noodzakelijk. Toeristen gaan nu soms nog gewoon naar Spanje en nemen de quarantaine voor lief. En afgelopen zomer was alles mogelijk, dus toen hoefde niemand zich schuldig te voelen. Men handelt netjes naar de mogelijkheden."

Wat vindt u van het coronabeleid?

,,Tja, alles buiten Europa staat op oranje. Terwijl je op bepaalde plekken minder risico loopt dan hier in de Albert Heijn. Een klant van ons wilde op safari naar Zuid-Afrika. Hij komt daar aan met een privéjet, stapt in een auto en rijdt naar zijn lodge. Komt twee weken lang niemand tegen behalve wat olifanten en luipaarden. Toch mag hij niet gaan. Dat is een beetje krom. De regering is wel vrij star."

Is het niet slecht voor de solidariteit als er uitzonderingen worden gemaakt zodat de rijken op safari kunnen?

,,Ik vraag niet om uitzonderingen voor privéjets. Ik vraag of er per plaats beter kan worden gekeken naar het aantal besmettingen en naar wat er mogelijk is. Ook voor lijndiensten."

Er zijn mensen die zeggen: het vliegtoerisme wordt nooit meer zoals voorheen.

,,Ik denk niet dat Nederlanders zich laten tegenhouden, zeker niet onze klanten. Die verzinnen wel iets. Onze klanten gaan met een gerust hart op vakantie, ook in coronatijd. Als het land in lockdown gaat, hoeven ze maar één telefoontje te plegen: 'kom me halen'. En als ze ter plaatse corona oplopen, sturen wij een ambulancetoestel. Dat is tot nu toe niet gebeurd. We hebben sowieso nog van geen één klant gehoord dat die corona heeft opgelopen op vakantie."