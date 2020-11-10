Decorbouwer overleeft in evenementenbranche door 'breder' te werken

Als er één sector is die zwaar geraakt is door de coronacrisis, dan is dat wel de evenementenbranche, die sinds maart bijna volledig tot stilstand is gekomen. Coen Waarsenburg van Art4You Decorations, die zijn omzet drastisch omlaag zag gaan het afgelopen half jaar, blijft echter positief. ,,Mijn redding is dat ik ontzettend breed ben", zegt de Hagenees.

Aangescherpte maatregelen, geen rendabele alternatieven, gebrek aan vertrouwen bij bezoekers en exposanten en te weinig steun van de overheid. Meer dan de helft van de ondernemers in de zakelijke evenementenbranche ziet het somber in voor zijn of haar bedrijf en een kwart is onzeker, blijkt uit een recente peiling van het Eventplatform. Veel ondernemers proberen met online events en andere werkzaamheden het hoofd boven water te houden, maar dat wordt steeds moeilijker, schrijft AD.

Art4You Decorations floreerde, totdat het coronavirus haar intrede maakte

In een grote loods in Den Haag toont decorbouwer Waarsenburg trots zijn spullen. Hij heeft er werkelijk alles liggen. Van oude radio’s tot stoplichten. Bezoekers kijken er vaak hun ogen uit. Het zijn allemaal dingen die hij wel eens heeft gebruikt bij evenementen of decors van tv-programma’s. ,,Noem het maar op of we hebben het’’, zegt de sympathieke ondernemer. ,,Ik heb ook nog een loods in het Westland voor de grotere spullen." Veel artikelen heeft hij op de kop getikt via Marktplaats of bij bedrijven op het web, vertelt hij. Maar er zitten ook spullen tussen die hij zelf heeft gemaakt of gebouwd.

Tot maart dit jaar kon het niet op voor Waarsenburg, die sinds 1998 de aankleding van evenementen, decorbouw, standbouw en styling verzorgt voor verschillende opdrachtgevers. De Hagenees deed veel voor de rijksoverheid, maar zorgde ook voor het decor bij tv-programma's zoals de finale van Hit the Road en Klaas Kan Alles. Ook verhuurt hij rekwisieten.

Ik had het onwijs druk de afgelopen vier jaar, maar in een week tijd werden alle evenementen en standbouw afgezegd Coen Waarsenburg, oprichter Art4You Decorations

,,Ik heb alles en doe alles. Het kan heel klein zijn, maar ook heel groot. Ik had het onwijs druk de afgelopen vier jaar, maar in een week tijd werden alle evenementen en standbouw afgezegd. In het begin dacht ik: het valt wel mee, het komt wel weer goed. Dit is tijdelijk. Ik was toen nog vrij positief. In de eerste dagen werden evenementen nog vooral verplaatst. Ik ben toen maar begonnen met het opruimen van mijn pand en met onderhoud."

Omdenken en corona-gerelateerd bouwen

Toen het langer duurde, begon hij zich wel zorgen te maken. ,,Ik heb toen een paar dingen bedacht en ben andere dingen gaan doen, zoals het bouwen van houten schermen voor de horeca en private diner units waar mensen apart samen konden zitten."

Daarna kwam hij op het idee om zijn grote aanhanger te gebruiken om ontmoetingen mogelijk te maken voor ouderen in verzorgingshuizen en hun familie. ,,Ik heb midden in de aanhanger een plexiglas scherm geplaatst en er een geel bankje in gedaan. Oma kon via de achterdeur naar binnen en de familie via de andere kant." Deze SamenHanger bleek een succes.

,,Waar de ene deur dicht gaat, gaan andere deuren open. Je hoort heel veel mensen klagen en dat is ook begrijpelijk. Want het is vreselijk voor veel ondernemers en werknemers. Maar je moet ook proberen verder te gaan. Ik dacht: ‘Ik moet wat verzinnen en niet stil blijven zitten.’ Ik was een tijdje terug nog veel bezig met de omzet van vorig jaar, maar dat heb ik nu los gelaten. Ik kijk niet meer terug. Ik kijk gewoon elke dag wat er komt, het is wat het is. Ik ben ook tevreden met kleine projecten."



Tekst gaat verder onder de foto van Coen Waarsenburg. Foto: AD/Daniella Van Bergen

Hulp bij het ophangen van de kerstverlichting

Waarsenburg heeft het geluk gehad dat hij geen personeel in vaste dienst had, zoals andere collega’s in deze branche. ,,Ik werkte vooral met freelancers. Ik doe nu veel zelf en heb twee zoons die meehelpen." Zijn werk is nu veel breder dan hiervoor. ,,Wat ik voorheen niet deed, doe ik nu wel. Ik werk nu ook met particulieren." Zo helpt hij bijvoorbeeld bewoners met de kerstversiering of inrichting van hun huis. Hier en daar heeft hij nog wat opdrachten voor webinars en tv-programma’s. Zo is hij onder meer bezig met een nieuw programma van Chantal Jansen en een grote kerstshow voor de EO. ,,Mijn redding is dat ik ontzettend breed ben, anders was het klaar geweest.’’

Ik denk dat we ons allemaal moeten realiseren dat we tevreden moeten zijn met minder. Je moet zichtbaar blijven en heel breed en flexibel zijn als bedrijf Coen Waarsenburg, oprichter Art4You Decorations

Deze tijd vraagt om een andere mindset, aldus de ondernemer. ,,Ik denk dat we ons allemaal moeten realiseren dat we tevreden moeten zijn met minder. Je moet zichtbaar blijven en heel breed en flexibel zijn als bedrijf. Het is nu gewoon overleven.’’ En ooit komt het wel weer goed, is hij overtuigd. ,,Evenementen gaan ongetwijfeld weer terugkomen. Ik sta er klaar voor’’, zegt de Hagenees strijdvaardig.

Omzet in evenementenbranche keldert van ruim 5 naar slechts 1 miljard

De verwachte omzet voor 2020 voor de evenementenbranche bedroeg 5,2 miljard. Met een omzetverlies van gemiddeld 80 procent vanaf maart, blijft daar slechts zo’n 1 miljard van over. Het beetje omzet dat ondernemers nog verwachten te realiseren in het vierde kwartaal komt voor ongeveer een vijfde uit andere werkzaamheden, zoals het detacheren van personeel, (interieur)bouw, dienstverlening in de uitvaartsector, productie van corona-gerelateerde producten, consultancy- en advieswerk, onderwijs, transportdiensten en verhuizingen.

De impact op de werkgelegenheid is dramatisch. De branche biedt normaliter werk aan circa 71.000 mensen. Ruim 17.000 zzp-ondernemers zitten momenteel zonder werk en meer dan 16.000 werknemers zijn hun baan kwijt, aldus de branchevereniging IDEA. Daar zijn de werknemers bij toeleveranciers nog niet bij meegerekend.

Haagse wethouder blij dat het Rijk aandacht heeft voor inkomstenverlies

De Haagse wethouder Saskia Bruines (economie) beseft dat het ‘ongelofelijk ingewikkelde tijden’ zijn voor ondernemers in de evenementenbranche. ,,Sommige ondernemers bedenken creatieve nieuwe concepten om geld te verdienen, voor andere ondernemers is het lastiger. We realiseren ons dat er ook veel ondernemers in sectoren zitten die leveren aan evenementen die nu helaas niet meer doorgaan. Ook zij hebben last van inkomensverlies terwijl vaste lasten zoals huur en personeel door blijven gaan.’’ Den Haag heeft dat eerder met andere grote steden onder de aandacht gebracht van het Rijk. Bruines is blij dat daar nu aandacht voor is met verschillende ondersteunings- en herstelpakketten.

Maar ook Den Haag doet wat. ,,In het sociaal-economisch herstelplan ter grootte van 40 miljoen dat we afgelopen tijd hebben gepresenteerd, staat ook een heel pakket om ondernemers te helpen, bijvoorbeeld via het versterken van de gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers, het helpen bij omscholen van personeel en huurkorting voor gebruikers van gemeentelijk vastgoed.”