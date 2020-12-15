Dit zijn alle steunregelingen voor ondernemers op een rij

De komende vijf weken sluiten alle niet-essentiële winkels hun deuren. Een financieel drama voor veel winkeliers. Om de klap op te vangen zijn er door de overheid een groot aantal vangnetten opgetuigd. De KVK zette de regelingen op een rij.

Met de regelingen kunnen ondernemers bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of tegemoetkoming in de loonkosten. Andere regelingen maken het makkelijker om aan krediet te komen. De KVK ontwikkelde daarom om snel beeld te krijgen welke regeling van toepassing is de Corona regelingencheck.



Derde steunpakket

Op 9 december maakte het kabinet aanpassingen van het derde steunpakket bekend. Zo wordt het subsidiepercentage bij de TVL aangepast. In het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 is deze tussen de 50 en 70 procent. Dit is afhankelijk van je omzetverlies. En er komt een aparte module voor de evenementenbranche. De voorwaarden voor de NOW blijven in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan die van het vierde kwartaal van 2020.

Bekijk hier op welke regelingen je aanspraak kunt maken.