Dit zijn de steunmaatregelen die ONL van het kabinet eist

,,De aanstaande verlenging van de lockdown is een doodsteek voor sectoren als de retail, de evenementenbranche, de horeca inclusief de toeleveranciers, de kermissen en de reisbranche. Het is dan ook dringend noodzakelijk dat er per direct extra steun komt", stelt Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland (ONL). Hij stelt ook voor het vaccineren met hulp van ondernemers te versnellen.

ONL zal ook de komende periode in nauw contact blijven met verschillende branches om te peilen hoe het steunpakket per sector verder uitpakt. Hans Biesheuvel: ,,Solvabiliteit én liquiditeit zijn enorm belangrijk voor ondernemers. Extra steun en aandacht zijn dan ook keihard nodig. Wij constateren onder meer dat er helaas nog steeds geen regelingen zijn getroffen voor schrijnende gevallen zoals ondernemers die vlak voor de coronapandemie een zaak zijn begonnen of hebben overgenomen. Zij krijgen nu nog steeds geen enkele steun.

Naar een exit-strategie

Het ontbreekt voor veel sectoren nog steeds aan perspectief. Als het aan ONL ligt wordt er sneller geëxperimenteerd met fieldlabs, pilots en een click en collect systeem, zodat de maximale mogelijkheden voor ondernemers worden benut om ondanks de lockdown omzet te maken. Dit vraagt verdere stimulering, ondersteuning en lef van het kabinet. Laten we bij een exit-strategie niet achter de feiten aanlopen. ONL roept het kabinet op tot actie: betrek verschillende partijen en sectoren bij het maken van een slimme exit-strategie en pak kansen aan om perspectief te bieden!



ONL: werk samen met ondernemers om vaccineren te versnellen

Er is haast geboden bij de uitvoering van het vaccinatieprogramma. ONL doet dan ook de oproep: betrek ondernemers bij het vaccinatieprogramma. Zij kunnen als geen ander snel, innovatief en wendbaar denken. Er is volgens ONL dan ook meer vaart nodig. Biesheuvel: ,,Waarom niet 24 uur per dag vaccineren? Ik bied het kabinet aan om samen te kijken naar de mogelijkheden om samen met ondernemers het vaccinatieprogramma te maximaliseren.”

ONL stelt de volgende steunmaatregelen voor aan het kabinet:

Verruim de TVL: hogere vergoedingspercentages en opheffen bovengrens

Maak extra overbruggingskrediet mogelijk en verbeter de condities

Ruime voorraadvergoeding voor de non-food retail

Evenementenmodule voor kermissen herzien en werkbaar maken

Verhoog het NOW percentage naar 90% van de loonsom voor het eerste kwartaal van 2021

Maak voorfinanciering transitievergoeding mogelijk

Schort het gebruikelijk loon van DGA’s op in 2021

Verruim het vergoedingspercentage van de werkkostenregeling naar 3%;

Voer “Click en Collect” systeem voor de non-food retail in

Zet in op een MKB-herstelfonds

