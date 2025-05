Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland doet een dringend beroep op gemeenten om ondernemers langer de tijd te geven om uitgestelde lokale belastingen terug te betalen. ,,Landelijk is die termijn gisteren verruimd naar 36 maanden. Wij vragen u op lokaal niveau hetzelfde te doen. Eén lijn trekken is niet alleen duidelijk, het vergroot ook de overlevingskansen van uw plaatselijke ondernemers”, schrijft Vonhof in een brief aan alle Nederlandse gemeenten.

Lees verder onder de advertentie

Vonhof verwijst in de brief naar de deze week aangescherpte maatregelen die veel binnenstadondernemers in onder meer horeca, cultuur, sport en verblijfsrecreatie opnieuw hard raken. Het gaat om ondernemers die van groot belang zijn voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid en die in veel gevallen ook anderszins een bijdrage leveren aan de gemeenschap.

Overlevingskansen ondernemers

,,We vragen gemeenten daarom dringend om zich hard te maken voor de overlevingskansen van deze ondernemers en hen langer te tijd geven om uitgestelde lokale belastingen terug te betalen”, zegt de voorzitter van MKB-Nederland. Het gaat dan onder meer om precario voor terrassen, OZB, toeristen- en andere lokale belastingen.

Lees ook: Door corona meer tijd voor ondernemers om belastingschuld af te lossen

Lees verder onder de advertentie

Gisteren maakte staatssecretaris Vijlbrief van Financiën bekend dat de terugbetalingstermijn van uitgestelde belastingen wordt verruimd van 24 naar 36 maanden, ingaande per 1 juli in plaats van 1 januari 2021. MKB-Nederland en VNO-NCW hadden daar op aangedrongen om ondernemers meer lucht te geven om aan hun verplichtingen te voldoen en een mogelijk faillissement af te wenden. Eerder had de Tweede Kamer al unaniem ingestemd met een motie van D66 en VVD hierover.

Vonhof wil dat gemeenten het voorbeeld van de landelijke overheid volgen. Eenzelfde verzoek doet hij aan de waterschappen en provincies.

Lees ook: VNO-NCW en MKB-Nederland: 'Gesprek met kabinet over aanpassingen derde steunpakket'