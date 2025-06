Cafébaas investeert 80.000 euro tegen herrie, maar buren eisen meer: ‘Voel me verslagen’

Elk weekend vluchten zijn buren naar de camping. Vanwege ‘de herrie’ op het uitgaansplein in Apeldoorn. Kroegbaas Andre Holterman gaf 80.000 euro uit om het op te lossen, maar voor zijn buren is het niet genoeg. „Ik voel mij een beetje verslagen.”

„We kunnen prima een kopje koffie drinken met elkaar, hoor.”



„Ja, of een biertje...”



En toch knelt er al jaren iets, tussen Café Confetti-eigenaar André Holterman en de bewoners van het huis erboven, schrijft het AD.

Want de geluidsoverlast op het uitgaansplein loopt de spuigaten uit, stellen de bewoners. Holterman zegt op zijn beurt er persoonlijk alles aan te doen om dat te voorkomen.

Ze komen er niet uit. Helemaal niet nadat de gemeente de regels aanpaste.

Recht op bescherming

Kroegen in Apeldoorn mogen - als ze geluidswerende maatregelen nemen en er na theoretisch onderzoek geen overlast blijkt voor woningen - muziek draaien tot 85 decibel.

Omwonenden willen dat het besluit wordt teruggedraaid. Zij vinden dat ze recht hebben op bescherming tegen geluidsoverlast. „Omdat er al jaren net zo goed woningen staan, maar aan ons wordt niet gedacht.”

Wel of geen uitgaansgebied

En dus is het geschil beland bij de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Apeldoorn. Waar 2,5 uur lang gediscussieerd wordt over de kwestie.

„Er is geen sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat”, zegt de advocaat van de bewoners. „Elk weekend ontvluchten ze de herrie en verblijven ze noodgedwongen in een caravan op een camping.”

Ik heb 80.000 euro geïnvesteerd om het geluid naar buiten toe dusdanig te reduceren André Holterman Horecaondernemer

Volgens haar legaliseert de gemeente de geluidsoverlast. „Echt onbegrijpelijk.” De gemeentejurist vindt van niet. „Wij zien het Caterplein als uitgaansgebied”, zegt hij. Wat niet officieel is vastgelegd.

Reuring bij de jeugd

Daarnaast voert hij aan dat Café Confetti voldoet aan geluidsnormen. Eigenaar Holterman benadrukt dat zelf ook herhaaldelijk. „Ik heb 80.000 euro geïnvesteerd om het geluid naar buiten toe dusdanig te reduceren. Ik denk dat ik alles goed doe, maar hierdoor krijg ik het idee van niet.”

„Als ik nog meer voorzieningen moet treffen, stopt dit voor mij. Dan heeft het geen zin meer. Ik probeer reuring bij de jeugd te brengen. Hardere muziek hoort daarbij.”

Ik ben niet verantwoordelijk voor de duizenden die over straat lopen en hun stem verheffen André Holterman Horecaondernemer

„Van donderdag tot zaterdag gaan om 23.00 uur de schuifpui en deur dicht. Op televisies geef ik aan dat bezoekers rekening moeten houden met omwonenden. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor de duizenden die over straat lopen en hun stem verheffen. Hoewel ik dat vervelend vind voor de buurt.”

Geluidsmetingen

De bewoners willen, gesteund door een deskundige, dat er geluidsmetingen in hun woning worden gedaan. De gemeente vindt dat wettelijk niet nodig, maar is daartoe wél verplicht bij een handhavingsverzoek.

Volgens de gemeentejurist is zo’n meting technisch lastig, omdat niet duidelijk is waar het geluid precies vandaan komt. Een theoretisch onderzoek zou daarom meer inzicht geven. De bezwarencommissie vraagt zich af of een meting toch niet zinvol is, en brengt binnenkort advies uit aan het college.