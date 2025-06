Marius Nijland begon in 2005 op een zolderkamer in Zwolle en leidde Seven Stars jarenlang naar grote hoogten. Tot hij op zijn 45e besloot dat het tijd was om zijn ‘kindje’ los te laten. Met een goed team, gedegen voorbereiding en de juiste timing verkocht hij zijn bedrijf volledig. „Het is niet iets dat je van de ene op de andere dag besluit.”

„Het idee om mijn bedrijf te verkopen ontstond niet in één keer, maar kwam geleidelijk aan,’’ vertelt Marius Nijland. „Er komt een moment dat je bij jezelf nagaat hoe lang je nog door wilt gaan. Je hebt al veel meegemaakt in het opbouwen en laten groeien van je onderneming, en je krijgt ook zelf een beter beeld van waar je goed in bent en waarvan je minder energie krijgt. Het bedrijf werd groter, en er moest steeds meer gemanaged worden. Op dat punt dacht ik: misschien is dit wel een goed moment.”

Marius benadrukt het belang van timing. „Ik voelde aan mijn water dat de tijd rijp was. De markt stond er goed voor, en ik had al geïnteresseerde partijen die me benaderden.”

Afscheid nemen van je ‘kindje’

Het verkopen van een bedrijf brengt ook emotionele uitdagingen met zich mee. „Ons bedrijf was letterlijk opgebouwd van scratch. Je kent alle haarvaten, alle poriën, en je bent er enorm trots op. Het afscheid is een proces dat tijd kost. Voor mij begon dat al 1,5 tot 2 jaar vóór de eigenlijke verkoop. Een goed managementteam neerzetten was daarbij cruciaal. Dat zorgde ervoor dat ik wat meer afstand van het bedrijf kon nemen.”

De twijfels zijn volgens Marius onvermijdelijk. „Tijdens het verkooptraject kwamen er gedachten zoals: ‘Doe ik nu wel het juiste?’ Dat is intensief en vraagt om goede sparringpartners rondom je, waarmee je dit kunt spiegelen.”

Structuur en timing bij verkoop

Een belangrijke stap in het verkoopproces was volgens Marius het verkoopklaar maken van het bedrijf. „Dat gaat om het neerzetten van een sterke structuur waarbij het bedrijf niet afhankelijk is van jou als ondernemer. In mijn geval wilde ik een 100 procent exit realiseren. Het is belangrijk dat het bedrijf zó staat dat een koper erop vertrouwt dat het zonder jou kan groeien.”

Een goede adviseur is onmisbaar Marius Nijland

Daarnaast speelt ook timing een grote rol. „Als ondernemer wil je een verkoop realiseren op momenten dat er zo min mogelijk risico’s in het bedrijf zitten. Een sterk fundament draagt bij aan een goede opbrengst en vertrouwen vanuit potentiële kopers.”

„Het verkoopproces was nieuw voor mij”, geeft Marius toe. „Hoewel je je eigen bedrijf door en door kent, draait een verkoop niet om het operationele deel, maar om het proces zelf. Een goede adviseur is daarbij onmisbaar. Zij begeleiden je in de juiste stappen en zorgen dat je niet verrast wordt door vragen of obstakels tijdens het traject.”

Nieuwe balans na intensieve verkoop

Na de verkoop lanceerde de ondernemer een nieuw initiatief: Nextseven. „Deze nieuwe stap voelt als een combinatie van investeren en ondernemen. Het idee is om mijn kennis en ervaring te delen en IT-dienstverleners te helpen hun bedrijf nog succesvoller te maken. Voor mij is het belangrijk om met structuur én vanuit het hart te werken. Als je goed bent voor je mensen, volgt een succesvolle business vanzelf.”

„Na een intensieve verkoopperiode is het belangrijk om de balans te vinden,” zegt Marius. „Ondernemen is topsport, en soms ben je daar even klaar mee. Neem de tijd om te ontladen en na te denken over wat je echt blij maakt. Dat gaf mij uiteindelijk de energie om met een glimlach een nieuw avontuur aan te gaan.”

Ondernemen is topsport en soms ben je daar even klaar mee Marius Nijland

Met duidelijke adviezen over voorbereiding, timing en emotioneel evenwicht biedt het verhaal van Marius waardevolle inzichten voor ondernemers die overwegen om hun bedrijf te verkopen. „Weet wat je wilt, straal vertrouwen uit en omring je met goede mensen. Geniet van het proces, maar wees ook voorbereid op de intensiteit ervan.”

