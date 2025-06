De verrassende ondergang van Henk Teunissens Rivièra Maison: ‘Hij dacht te groot en wilde te snel’

Het Nederlandse interieurmerk Rivièra Maison stond bekend om de huiselijke knusheid. Eigenaar Henk Teunissen verkocht ‘geen stoelen of banken, maar gevoel en sfeer’. Het bedrijf dat in 2021 nog 1,7 miljoen winst maakte, is nu failliet. Hoe kon dat gebeuren? „Zijn sterke wil en sturende houding maakten het moeilijk om ruimte te geven voor nieuwe ideeën.”

Rivièra Maison, dat sinds 1985 in handen was van Henk Teunissen, was jarenlang een begrip in huiselijkheid en interieurdecoratie. Het merk stond bekend om zijn rieten manden, houten meubels en persoonlijke decoraties met teksten zoals ‘Home is where the heart is’ en kussentjes met ‘Home’. In 2021 behaalde het bedrijf een omzet van ruim 57 miljoen euro met een winst van 1,7 miljoen. Vooral uit de cijfers blijkt dat het bedrijf sinds 2022 steeds meer verliezen begon te maken.

Faillissement kwam als verrassing

Wie de jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel erop nasloeg, kon het faillissement eventueel al zien aankomen, maar wie naar de altijd positieve Henk Teunissen luisterde, zag een hoopvolle toekomst. „Ondanks de moeilijke financiële jaren was Teunissen echt een rasverkoper die vooral kon vertellen hoe fantastisch het ging met zijn familiebedrijf”, vertelt retailexpert Rupert Parker Brady. „Dat blijkt ook uit het laatste interview dat hij gaf in maart rondom zijn veertigjarig jubileum, waar hij niets zei over de financiële situatie en vooral hoopvol keek naar de toekomst van het familiebedrijf en de rol van zijn kinderen.”

Dat was wel een moment dat ik dacht: daar is iets aan de hand: vader en zoon liggen niet op één lijn Rupert Parker Brady Retailexpert

Waar vader Teunissen de optimistische ondernemer uithing, liet zoon Sjors, sinds 2023 coo van het bedrijf, doorschemeren dat ze niet helemaal dezelfde visie hadden. „Hij worstelde met de manier waarop zijn vader dacht over het bedrijf en het merk. Daarnaast gaf Sjors aan dat hij met het imago, de producten met de teksten erop, in zijn maag zat. Dat was toch een moment dat ik dacht: daar is iets aan de hand: vader en zoon liggen niet op één lijn.”

De ondergang van Rivièra Maison

Rivièra Maison was vooral populair onder vrouwen tussen de dertig en zestig jaar, die hun huis gezellig wilden maken. Zij vielen massaal voor de landelijke stijl. „Ze hebben geloof ik wel zestig Facebookgroepen van Rivièra Maison. Bij het tonen van een nieuwe collectie stonden er grote rijen met vrouwen voor de deur. Henk had een haarfijn gevoel voor wat een bepaalde groep consumenten wil. Hij is de koning van huiselijke gezelligheid”, vertelt Parker Brady. Maar waar is het dan misgegaan met het bedrijf?

Het beeld dat Rivièra Maison dat merk is van de producten met teksten erop, terwijl ze dat al lang vervangen hadden, werkte niet mee Rupert Parker Brady Retailexpert

Sinds 2022 kampte Rivièra Maison met hogere inkoopprijzen door inflatie en begon het terrein te verliezen aan goedkopere concurrenten zoals Action, Leen Bakker, Xenos en Zara Home, zegt Parker Brady. „De consument wordt vaak toch geleid door zijn portemonnee. Door veel mensen werd Rivièra Maison als een duur merk gezien. Ook het beeld dat Rivièra Maison dat merk is van de producten met teksten erop, terwijl ze dat al lang vervangen hadden, werkte niet mee.”

Droomde Henk Teunissen te groots?

Naast het imago en de hogere kosten, was het misschien wel Henk Teunissen zelf die het merk in zwaar weer bracht. „Henk had een groot voorbeeld: Ralph Lauren. Lauren heeft een iconisch merk neergezet en zijn naam is overal opgeplakt, dat wilde Henk ook. Henk droomde van een verdubbeling van de omzet naar honderd miljoen euro en een wereldmerk.”

Deze ambitie betekende dat Rivièra Maison op veel fronten actief was: eigen winkels in Nederland, verkooppunten in het buitenland, franchises in Zuid-Korea en een groot hoofdkantoor in Amsterdam. „Hij heeft een te grote broek aangetrokken. Wellicht kun je hem verwijten dat hij niet tijdig heeft ingezien dat hij terug moest gaan naar de kern. Hij had moeten focussen op wat zijn kracht was: trouw blijven aan zijn merk, maar tegelijkertijd de schaal verkleinen en realistisch omgaan met omstandigheden zoals inflatie en veranderend consumentengedrag. Hij dacht te groot en wilde te snel.’’

Stap opzij door Henk Teunissen?

Om de verliezen te beperken, voerde Teunissen in 2022 een reorganisatie door. Hij ging van veertien eigen winkels naar acht, sneed in de marketingbudgetten en een deel van het personeel werd ontslagen. Maar juist die bezuinigingen hadden een grote impact: „Als je marketing snijdt, snijd je tegelijk in je zichtbaarheid en in je mogelijkheden om je imago opnieuw vorm te geven. En dat is cruciaal, zeker als je worstelt met de perceptie van je merk.’’

Daarnaast leek vader Henk, die tegen interieurvaksite Wonen360 vertelde geleidelijk het stokje over te dragen aan zoon Sjors en dochter Bess, nog niet klaar om het bedrijf beetje bij beetje los te laten. „Hij was de ceo, maar ook de creatieve geest. Hij was heel bepalend in wat er werd ingekocht en koos de creatievelijn van het merk. Rivièra Maison is zijn kindje. Zijn sterke wil en sturende houding maakten het moeilijk om ruimte te geven voor nieuwe ideeën.”

Doorstart van Rivièra Maison

Het faillissement is een feit, maar zoals wel vaker, wordt er al gespeculeerd over een doorstart. Kan Rivièra Maison een doorstart maken? Parker Brady gelooft dat er kansen zijn, mits het merk zichzelf opnieuw uitvindt: „Als je naar een kleinere, flexibelere opzet gaat en focust op je trouwe kern van klanten, is het merk nog levensvatbaar. Maar dan moet Henk accepteren dat een worldwide business zoals Ralph Lauren niet meer realistisch is.’’

Maar als iemand het bedrijf nieuw leven in blaast dan moet het wel Henk zelf zijn. „Hij is verweven met het merk. Rivièra Maison is Henk Teunissen. Zonder Henk als creatieve geest en drijvende kracht zou het erg moeilijk worden om te herstellen. Dat is zowel zijn kracht als zijn zwakte.’’

