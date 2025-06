Lees verder onder de advertentie

De plannen voor het nieuwe tuincentrum waren al een paar jaar oud toen directeur Edwin Coppelmans begin 2023 een aanvraag deed voor een zwaardere stroomaansluiting voor zijn winkel. Enkele maanden later kreeg hij van netbeheerder Enexis al nul op het rekest: het kon nog jaren duren voordat zijn tuincentrum kon worden aangesloten, vanwege krapte op het stroomnet (netcongestie).

Eén ding was in ieder geval duidelijk: met de kleinere elektriciteitsaansluiting die Coppelmans wél kon krijgen ging het tuincentrum - rond de 10.000 vierkante meter groot - het bij lange na niet redden.

De Veldhovense ondernemer ging op zoek naar andere manieren om zijn winkel van extra stroom te voorzien, en dat lukte. Hij nam adviesbureau Alius uit Eersel in de arm, gespecialiseerd in duurzame energieoplossingen. Dankzij een combinatie van 900 zonnepanelen, twee grote batterijen (met een maximale opslagruimte van 560 kilowattuur) en slim energiemanagement kan het tuincentrum nu tóch vooruit.

Twee grote batterijen voor opslag van stroom

De zonnepanelen genereren voldoende energie om 75 procent van de benodigde stroom voor de winkel te leveren, zo berekende adviseur Jaap Leeflang van Alius. „Het overschot aan stroom wordt opgeslagen in twee grote batterijen die bij het tuincentrum staan. Als de zon te weinig schijnt dan gebruiken we aanvullend stroom vanuit het net om de batterijen op te laden”, zegt hij tegen het AD.

Alles bij elkaar levert het voldoende stroom op om het tuincentrum draaiende te houden, én een dierenkliniek die zich ook in het nieuwbouwpand zal vestigen. Leeflang is er zeker van dat het systeem waterdicht zal zijn.

Ik heb er wel vertrouwen in dat het bedrijf goed gaat lopen, zodat ik deze investering kan terugverdienen Directeur Edwin Coppelmans

Zelfs in de piektijd van stroomverbruik voor een tuincentrum: de jaarlijkse kerstshow, waarbij er ook nog eens minder zonuren zijn. „We hebben simulaties gedraaid en berekeningen gemaakt op basis van de stroomverbruikdata van twee bestaande Coppelmans-filialen, de dierenkliniek, waarbij we een marge van 30 procent hebben aangehouden.”

Forse investering voor ondernemers

Maar het blijft wel ‘finetunen’, erkent Geert-Jan van den Eijnden, directeur van DES Energy Solutions. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor de aansluiting van het energiesysteem. „We blijven monitoren of de stroomvoorziening goed werkt. Het systeem dat we gebruiken leert over het verbruik en kijkt ook naar weersvoorspellingen. Als er overdag weinig zon komt, dan reageert het systeem daarop, door ‘s nachts bij te gaan laden vanuit het net.”

Coppelmans is niet de enige ondernemer die tegen de problemen van stroomtekort aanliep bij de uitbreiding van een bedrijf. Driekwart van de ondernemers die voor advies aankloppen bij Alius worden gehinderd door netcongestie, schat Leeflang in. „Hierdoor haken sommige ondernemers af, en dat kan een issue worden voor de groei in de regio.”

Veel ondernemers zullen zelf de handschoen moeten oppakken om verder te kunnen. Coppelmans is hierin - een beetje tegen wil en dank - een pionier, aldus Leeflang. „Je moet als ondernemer hier natuurlijk wel een forse investering durven doen.”

Nieuwe systeem kost ‘tonnen’

Want het gaat om een kostbaar systeem, al willen de drie heren niet kwijt welk prijskaartje daar precies aan hing. „Het gaat om tonnen,” aldus Coppelmans. Het zal niet voor iedere ondernemer weggelegd zijn om zo’n investering te doen, erkennen de drie heren. Coppelmans: „Ik heb er wel vertrouwen in dat het bedrijf goed gaat lopen, zodat ik deze investering kan terugverdienen.”

De opening van het nieuwe tuincentrum van Coppelmans aan de Schooterweg staat gepland voor oktober dit jaar. De bouw is inmiddels in volle gang, en de zonnepanelen worden momenteel geïnstalleerd.