‘Aangescherpte maatregelen, geen rendabele alternatieven, gebrek aan vertrouwen bij bezoekers en exposanten en steun die niet toereikend is. Het is een opsomming van ontwikkelingen die ervoor zorgt dat ondernemers in de zakelijke evenementenbranche het vertrouwen in de toekomst verliezen. Meer dan de helft ziet het somber in voor zijn of haar bedrijf en een kwart is onzeker’, zo meldt het overkoepelend platform van branche- en vakorganisaties in de zakelijke evenementenbranche.

Alternatieve werkzaamheden halen te weinig uit

Sinds de coronacrisis in maart losbarstte, doen bedrijven alles wat in hun macht ligt om maar niet om te vallen. Denk aan het organiseren van online en hybride events, het tijdelijk uitvoeren van andere werkzaamheden en reorganiseren. Er worden kostenbesparende maatregelen genomen en protocollen opgesteld om evengoed veilige bijeenkomsten te kunnen houden. Kijkend naar de cijfers van het Eventplatform, haalt het echter te weinig uit.

Willen we als branche blijven bestaan en verder verlies van kennis en innovatiekracht voorkomen, dan moet er nu wel duidelijkheid gaan komen Riemer Rijpkema, woordvoerder van het Eventplatform

,,Als branche zijn we al langere tijd in gesprek met de overheid over aanvullende steunmaatregelen”, vertelt Riemer Rijpkema, woordvoerder van het Eventplatform. ,,De resultaten hiervan zijn van levensbelang voor tienduizenden bedrijven, werknemers en zzp’ers in de branche. Er is een derde steunpakket. Willen we als branche echter blijven bestaan, nog veel groter baanverlies voorkomen en daarmee verlies van kennis en innovatiekracht, dan moet er nu wel duidelijkheid gaan komen. Het gaat hier om gezonde bedrijven die na de coronacrisis gewoon bestaansrecht hebben.”

Voor het jaar 2020 werd een omzet van 5,2 miljard euro verwacht, maar door een gemiddeld omzetverlies van 80 procent vanaf maart, blijft daar slechts iets meer dan 1 miljard van over. De omzet die ondernemers nog in het vierde kwartaal verwachten te maken, komt uit alternatieve werkzaamheden zoals het detacheren van personeel, consultancy- en advieswerk, onderwijs en/of transportdiensten en productie van corona-gerelateerde producten.

Verwacht: werknemers van toeleveranciers die baan verliezen

Normaal gesproken biedt de evenementenbranche aan zo’n 71.000 mensen werk, ongeveer een kwart daarvan is freelancer. De cijfers van het Eventplatform laten zien dat ruim 17.000 zzp’ers geen werk hebben en ruim 16.000 werknemers hun baan kwijt zijn. Het grootste gedeelte van deze groep (ruim 35 procent) was werkzaam voor de organisatoren van de events. Daarna volgen de werknemers op locaties waar de events normaal gesproken worden gehouden. De verwachting voor de komende periode is dat veel werknemers van toeleveranciers hun baan verliezen.



Bezoekers hebben er veel voor over om evenementen te bezoeken

Niet alleen de bovenstaande partijen staan te trappelen om weer volledig tot leven te komen, ook de bezoekers kunnen nauwelijks langer wachten om weer acte de présence te geven. Men heeft er veel voor om weer evenementen te kunnen bezoeken, zo blijkt uit onderzoek van Fieldlab Evenementen (een initiatief van zakelijke-, publieks-, cultuur- en sportevenementen) in samenwerking met Radboudumc.

Volgens het onderzoek, dat werd gehouden onder een kleine 30.000 bezoekers van zakelijke evenementen, sportevenementen en entertainment als concerten, festivals en theater, is er veel vertrouwen in de veiligheid. Met het oog op het coronavirus is men bereid om diverse maatregelen te accepteren en rekening te houden met kwetsbare groepen. Het dragen van een mondkapje (gemiddeld 80 procent), gespreid aankomen en vertrekken (86 tot 96 procent) en een vaste plaats tijdens het evenement (gemiddeld 82 procent) worden voor alle typen evenementen geaccepteerd.

Dit zijn de verlanglijstjes van de bezoekers

Mensen willen graag weer allerlei soorten evenementen bezoeken. Zakelijke evenementen (bijna 95 procent), sportevenementen (bijna 95 procent) en entertainment (ruim 95 procent) scoren allemaal hoog. Op de verlanglijst van de bezoekers staan vooral outdoor concerten, outdoor festivals, betaald voetbal en congressen en vergaderingen.

Het standpunt van bezoekers ten aanzien van de omvang van evenementen kent geen of slechts een tijdelijke verandering. In entertainment ziet bijna 60 procent van de bezoekers graag even grote evenementen als voorheen, bij sport zo’n 55 procent. In beide gevallen ziet ruim vijf procent liever blijvend kleinere evenementen.