De eerste gym in Nederland die volledig in het teken staat van Hyrox staat is geopend. Geen sportschool om ‘eventjes’ een workout te doen, maar één groot raceparcours waar atleten zichzelf tot het uiterste drijven. Achter dit concept staat een ondernemer met meer dan 13 Hyrox-races op zijn naam: Kashif Kasanwirdjo (40).

Kashif opent eerste Hyrox-only gym in Nederland: ‘Alles is ingericht zoals in een echte race’

Amsterdammers kunnen het al vanaf hun fiets gezien hebben: een postercampagne van Kashif Kasanwirdjo hing afgelopen weken door de stad. „Zo bereiken we ook mensen die niet de hele tijd op hun smartphone zitten.” Zelf kwam Kashif anderhalf jaar geleden ‘pas’ in aanraking met Hyrox – een samentrekking tussen ‘hybride’ en ‘rockstar’ (volgens de Duitse oprichters bedacht in de kroeg).

Eerste Hyrox-wedstrijd in 2017

Deze fitnesstrend waaide over vanuit onze oosterburen waar de eerste Hyrox-wedstrijd plaatsvond in 2017 in Hamburg. In 2021 nam de interesse in de sport, in de naweeën van de coronapandemie, toe en werd er voor het eerst een wedstrijd in Nederland gehouden, in de RAI.

Train je op kracht, gaat je snelheid achteruit. Focus je op cardio, verlies je kracht. Het is continu balanceren en verbeteren Kashif Kasanwirdjo

Waar bij de eerste editie in Nederland nog slechts 2.100 mensen deelnamen (waarvan uw verslaggever van dienst), vinden er in 2025 vier Hyrox-evenementen plaats in ons land - veelal drie- of vierdaags en volledig uitverkocht: goed voor ongeveer 10.000 deelnemers per weekend. Een ticket kost rond de 120 euro.

De Hyrox-gym van Kashif Kasanwirdjo Foto: eigen beeld

Verslavend concept

Maar wat is Hyrox? Het concept: een soort marathon voor fitnessers waarbij de fanatiekelingen achtmaal een kilometer hardlopen, waarbij elke kilometer gevolgd wordt door een intense workout. De work-outs zijn altijd hetzelfde, maar wisselen alleen in gewicht voor verschillende divisies. Denk aan workouts als een sled-push, lunges en wall-balls. Een sportieveling doet hier zo’n anderhalf uur over, maar de recordhouder deed het in 53:24 (in de pro-mannenklasse, met zwaardere gewichten dus).

Kashif vertelt over zijn aanraking met Hyrox: „Toen één van mijn trainers me ruim een jaar geleden vertelde over Hyrox, dacht ik: ‘ik kijk wel even’. Uiteindelijk deed ik tóch mee. En het sloopte me. Geweldig!”

Trigger voor nieuwe ondernemersvisie

Die eerste race bleek de trigger voor een nieuwe ondernemersvisie. „Ik was fit, dacht ik. Maar Hyrox vraagt iets anders. Train je op kracht, gaat je snelheid achteruit. Focus je op cardio, verlies je kracht. Het is continu balanceren en verbeteren. Dat maakt het zo verslavend. Niet alleen voor mij, trouwens: statistisch doet bijna iedereen na zijn eerste race ook een tweede. En een derde. Ook is het een sport waar jong én oud winnaar kunnen worden, dat vind ik een mooi aspect aan deze sport.”

Voor Kashif was de sprong naar Hyrox geen ver van zijn bed show. „Voordat ik hiermee begon, runde ik al een boutiquegym, The High Performance Lab,” vertelt hij. „Een 1-op-1 personal training-studio. Die bestaat nog steeds en loopt goed.”

Geen fitness voor ‘even tussendoor’

Met zijn persoonlijke ervaring als basis ontstond het idee: als deze sport zoveel mensen aantrekt, waarom dan niet een gym die daar volledig op is ingericht? „Er zijn al partnergyms waar je een beetje kunt oefenen, maar nergens een plek waar je een volledige race kunt simuleren op officieel materiaal. Bij ons staat Hyrox echt centraal. Alles is ingericht zoals in een echte race – tot de sleetjes, wallballs en looproutes aan toe. Geen gedoe met trappen of te lage plafonds. Dit is zoals het hoort.”

Bovendien wordt de gym – in een gehuurd pand - van 300 vierkante meter aangevuld met een eigen recovery-spa van 140 vierkante meter. „Trainen en herstellen gaan hand in hand. De spa opent iets later, maar zal atleten volledig ondersteunen.”

Onze tarieven liggen iets hoger dan gemiddeld, startend van 89 euro oplopend tot 129 euro per maand Kashif Kasanwirdjo

Wie binnenloopt voor een casual work-out is hier niet op z’n plek. Bij een Basic-Fit kun je vanaf 24,99 euro terecht, voor een TrainMore betaal je al snel ruim 50 euro, met uitschieters richting de 100 euro.

„Onze tarieven liggen iets hoger dan gemiddeld, startend van 89 euro oplopend tot 129 euro per maand, meer op crossfit-niveau, dus. Maar dat past bij onze doelgroep: mensen die ergens naartoe werken, die willen leren, beter willen worden – of dat nu is om ooit op het podium te staan, of gewoon om hun eerste race te volbrengen. Iedereen is welkom, maar uit de eerste aanmeldingen komt vooral de 35 tot 45-doelgroep naar voren.”

De Hyrox-gym van Kashif Kasanwirdjo Foto: eigen beeld

Fitnanciering

Op ondernemersgebied is Kashif nog geen valkuilen tegengekomen. „Maar de tijd zal het leren, we moeten eerst nog volledig gaan draaien. Ik denk wanneer je vanuit de consument denkt, je al een heleboel valkuilen voor kan zijn. Zo zou ik dit avontuur nooit begonnen zijn als ik niet zelf zou racen.”

De droom? „Kampioenen kweken – en mensen helpen beter te worden. Voor mij is dit project geslaagd als onze leden hun persoonlijke top bereiken, of dat nou puur interesse is voor de sport of algemene fitheid. Dat is mijn stip aan de horizon,” vertelt de ondernemer. Alleen is zijn droom niet enkel sportief van aard, maar ook zakelijk. „Daarnaast wil ik meer locaties en een nog grotere recovery-faciliteit.”

Ondernemen is nooit risicoloos. Maar dit voelt niet als een hype Kashif Kasanwirdjo

‘Sport is laagdrempelig én uitdagend’

En het businessmodel? „De exacte investering wil ik echt nog voor mijzelf houden, maar de volledige investering is private gefinancierd. We willen kunnen werken met merken waarin we geloven, zonder commerciële druk. Het doel is om dit eerste jaar break-even te draaien. In 2026 moet de winst volgen. Al is het doel niet om zo snel mogelijk de investering terug te verdienen, maar het Hyrox-virus te verspreiden.”

En wat als de fitnesstrend overwaait? „Ondernemen is nooit risicoloos. Maar dit voelt niet als een hype. De community is hecht, de sport is laagdrempelig én uitdagend. Gezondheid krijgt steeds meer waarde. Een Hyrox-abonnement kost minder dan een avond uit, en mensen investeren steeds meer in hun gezondheid dan in een kater. En mocht het zover komen, dan hebben we zeker een optie B voor, die houd ik nog voor mezelf, maar voorlopig zal dat niet nodig zijn.”

En wanneer is het project ‘af’? „Ik denk dat niks ooit écht af is. Ik begin sowieso aan nieuwe avonturen, vaak terwijl andere nog volop draaien.” Met zijn ervaring, visie en drive zou het zomaar kunnen dat de eerste dedicated Hyrox-gym in Nederland binnenkort niet meer de enige is. Wij wachten in spanning af.

